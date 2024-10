Munster. Op een Campingplatz in de Niedersächsische Heidekreis komt een explosie in een Mobilheim. Het is een goed idee om personen te zweien, vermutlich de Bewohner des Gebäudes. De dag dat u tijdens uw servicedag doorbrengt, wacht op een nieuwe stacaravan, een mooie bungalow of zelfs meer. Degenen die het Duitse leger dienen, kunnen omgaan met de brandwerendheid en brandbeveiliging en afvalwater.

Auch Feuerwehren aus Landkreis Celle im Einsatz

Ihr Einsatz wurde door verschillende Gasflaschen, die zich ook in de brennerden Mobilheim bevonden, erschwert. De leden van de strijdkrachten maakten ook deel uit van de gemeenschap van het district Celle in Einsatz.

Quelle: Feuerwehr Munster

Die trieste Bilanz des Brandes: Die zwei Bewohner des Mobilheims sterben. Een leefomgeving zou ten goede komen aan degenen die leven met hun gezondheid, zorg en voortdurende medische zorg. Sinds ze geboren waren in de strijdkrachten van Munster, werden ze volledig vernietigd.

De schade bedraagt ​​informatie uit de NDR van 100.000 euro. Was de Ursache für die Explosion niet duidelijk? De Ermittlungen sollen laut NDR am Mittwoch, 2. Oktober, fortgeführt waren – onder andere omstandigheden in de omgeving van de Toten. Deze Einsatzkräfte bedankte de örtlichen Pastor, hiermee na zijn Einsatz über ihre Eindrücke sprechen konnten, um sie better verarbeiten zu können.

Dieser Text erschien zuerst in der Celleschen Zeitung (CZ).