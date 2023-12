Bij een luchtaanval in Nigeria komen ‘per ongeluk’ gelovigen om het leven op een religieus festival

Door Azeezat Olaoluwa en Wycliffe Muia

BBC News, Lagos en Nairobi

5 december 2023, 08:46 GMT 1 uur geleden bijgewerkt

Onderschrift afbeelding, Het leger vecht in het noorden van Nigeria tegen wat het ‘terroristen’ en ‘bandieten’ noemt

Minstens 85 burgers zijn zondag omgekomen in de deelstaat Kaduna, in het noordwesten van Nigeria, bij een luchtaanval tijdens een islamitische religieuze viering, aldus de plaatselijke autoriteit voor noodbeheer.

De burgers kwamen om bij een “bombardementongeluk”, zei president Bola Tinubu zonder een dodental op te geven.

Gouverneur van de staat Uba Sani had eerder gezegd dat ze ‘per ongeluk waren gedood’ door een militaire drone ‘die zich richtte op terroristen en bandieten’.

Er vielen ook tientallen gewonden.

Het ministerie van Defensie noemde de operatie een ‘onnodige tragedie’ en voegde eraan toe dat een routinemissie tegen militanten ‘onbedoeld leden van de gemeenschap trof’.

Het Nigeriaanse leger vecht al jaren tegen gewapende criminelen en militanten die in delen van Noord-Nigeria actief zijn, dorpen overvallen en inwoners ontvoeren voor losgeld.

Defensiewoordvoerder generaal-majoor Edward Buba zei dat de luchtaanval van zondag gebaseerd was op geloofwaardige informatie over de aanwezigheid van ‘terroristen’ in het gebied.

President Tinubu heeft gevraagd om een ​​“grondig en volwaardig onderzoek naar het incident en roept op tot kalmte terwijl de autoriteiten het ongeluk nauwlettend onderzoeken”, aldus een verklaring van zijn kantoor. De gouverneur heeft ook opgeroepen tot een onderzoek.

De luchtaanval vond plaats toen dorpelingen uit Tundun Biri zich zondagavond verzamelden voor een religieus festival.

“Het Northwest Zonal Office heeft details ontvangen van de lokale autoriteiten dat tot nu toe 85 dode lichamen zijn begraven terwijl de zoektocht nog gaande is”, aldus een verklaring van de National Emergency Management Agency in de federale hoofdstad Abuja.

“Het is vermeldenswaard dat de slachtoffers varieerden van kinderen, vrouwen en ouderen.” Het dodental is niet bevestigd en de schattingen lopen uiteen van 30 tot ruim 85.

Eén man, die getuige was van wat er gebeurde, vertelde de Hausa-dienst van de BBC dat er twee aanvallen waren geweest.

“Het vliegtuig liet een bom vallen op de locatie, het vernietigde en doodde onze mensen, inclusief vrouwen en kinderen”, zei hij.

“De tweede bom viel op sommigen van ons die de dode lichamen van de slachtoffers van de eerste ontploffing gingen brengen. We hebben ongeveer 34 mensen in mijn familie verloren en er liggen 66 gewonden in het ziekenhuis.”

Een vrouw die de nasleep van het bombardement had gezien, vertelde de BBC dat overal lichamen verspreid lagen.

“Sommige vrouwen stierven terwijl ze hun baby’s vasthielden, sommige baby’s overleefden terwijl anderen samen met hun moeder stierven”, zei ze.

Het Nigeriaanse leger is in het verleden beschuldigd van het veroorzaken van burgerslachtoffers tijdens de strijd tegen militiebendes, plaatselijk bekend als bandieten, in het noordwesten van het land. De regering heeft de bendes bestempeld als ‘terroristen’.

In 2021 kwamen minstens twintig vissers per ongeluk om het leven bij een Nigeriaanse straaljageraanval op een jihadistisch kamp in het noordoosten van Nigeria.