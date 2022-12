Bigg Boss 16 bekommt Verlängerung bis Februar 2023, Shiv Thakares Ex-Freundin Veena Jagtap tritt bei Salman Khans Show auf

Bigg Boss 16 hält zwei große Überraschungen für seine Zuschauer bereit. Nach dem Wildcard-Eintrag von Sreejita De und Vikkas Manaktala wird erwartet, dass eine dritte Person das Haus betritt, um die Dinge würziger zu machen. Wenn man den Quellen Glauben schenken darf, dann ist Shiv Thakares Ex-Freundin Veena Jagtap bereit, der 3. Wildcard-Eintrag zu werden.

Laut den Informationen von Bigg Boss Tak, Shivs Ex, wird Veena bald in das Haus einziehen, und dies wird sicherlich das Gameplay der ersteren herausfordern. Bis jetzt hat Shiv ein außergewöhnliches Spiel gezeigt, aber es wird interessant sein zu sehen, wie er reagieren wird, wenn Veena an der Show teilnimmt.

Hier ist der Tweet



BRECHEN!! Shiv Thakares Ex-Freundin Veena Jagtap hat sich gemeldet, um einzutreten #BigBoss16 als Wildcard-Teilnehmer Laut India Forum denkt Veena über das Angebot nach und ist bereit, es mit einem Daumen hoch zu bewerten. Als sie versuchten, Veena zu erreichen, beschloss sie, keine Kommentare abzugeben. — #BiggBoss_Tak(@BiggBoss_Tak) 7. Dezember 2022

Wir haben eine weitere Neuigkeit, die Sie interessant finden werden. Die 16. Staffel der Show bekommt eine Verlängerung. Früher wurde erwartet, dass die Show im Januar endet. Aber laut den Informationen von The Khabri wurde Bigg Boss 16 bis Februar verlängert.

Hier sind die Neuigkeiten



BRECHEN: #BigBoss16 1 Monat Verlängerung bekommen. Das Finale dieser Saison sollte am 15. Januar stattfinden, aber jetzt wird das Finale dieser Saison zwischen dem 15. Februar und dem 28. Februar stattfinden (an einem beliebigen Datum).#BB16 #BigBoss — Die Khabri (@Thekhabrri) 8. Dezember 2022

Vor ein paar Tagen erwähnte Shiv seinen Ex in der Show. Shiva und Veena trafen sich während der zweiten Staffel von Bigg Boss Marathi und ihre Chemie wurde von den Fans gelobt. Er sagte: „Humara Breakup hua tha 7 mahine pehle, par hum move on nahi hue. woh kaam mein busy hogayi par move on nahi hue.“ Er fügte hinzu, dass er sich niemals in jemanden in der Reality-Show verlieben werde: „Maine apne aap ko verspreche kiya tha joh kuch pehle Reality-Show mein hua woh aage nahi hoga.“

Shiv fuhr fort, mit Sajid, Tina über Veena zu diskutieren und fügte hinzu: „Poora Maharashtra mein mera naam lenge toh uska naam pata hai. Uska naam lenge toh mera pata hai body par tattoos pasand nahi, par maine task ke beech mein uska naam tattoo karwaya tha.“