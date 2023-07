New York

CNN

—



Die größten Tabakhersteller müssen ab Samstag in über 200.000 Geschäften in ganz Amerika auffällige Warnschilder zum Thema Zigarettenrauchen anbringen. Dies ist einer der letzten großen Schritte in einer Klage, die das Justizministerium 1999 gegen Big Tobacco eingereicht hat.

Die Schilder werden zwischen dem 1. Juli und dem 30. September in den Geschäften angebracht und müssen bis zum 30. Juni 2025 angebracht werden. Die Schilder müssen auf Englisch und in Regionen mit einem hohen Anteil an Spaniern auch auf Spanisch sein Lautsprecher.

Laut einer Pressemitteilung eines Konsortiums von Anti-Raucher-Gruppen seien die 17 eindeutigen Aussagen „vor vielen Jahren vom Gericht präzisiert worden“. Es gilt für Altria und seine US-Tochtergesellschaft Phillip Morris, RJ Reynolds und ITG Brands.

Ein Beispiel für ein Korrekturzeichen zeigt ein großes Sternchensymbol mit der Aussage: „Rauchen tötet durchschnittlich 1.200 Amerikaner.“ Täglich.“ Die Schilder werden entweder 144 oder 348 Quadratzoll groß sein und an „gut sichtbaren Stellen“ angebracht werden.

Es ist der letzte Schritt nach jahrelangem Streit vor dem US-Bezirksgericht Das Urteil von Richterin Gladys Kessler aus dem Jahr 2006, als die Tabakunternehmen erstmals dazu aufgefordert wurden, die korrigierenden Erklärungen abzugeben. Das wegweisende Urteil befand die Beklagten der Branche für schuldig, über die Gefahren von Zigaretten und Passivrauchen gelogen zu haben.

„Die Tabakkonzerne kämpften 16 Jahre lang vor Gericht gegen diese korrigierenden Aussagen an den Verkaufsstellen“, heißt es in einer Erklärung der Befürworter der öffentlichen Gesundheit, aber letztes Jahr wurde eine Vereinbarung getroffen, die Schilder anzubringen.

Der Inhalt der korrigierenden Stellungnahmen wurde 2017 finalisiert und begann dann mit der Ausstrahlung in verschiedenen Medienformen.

Die Angeklagten haben gelogen „über die verheerenden gesundheitlichen Auswirkungen des Rauchens und des Tabakrauchs in der Umgebung, sie haben die Forschung unterdrückt, sie haben Dokumente vernichtet, sie haben den Nikotinkonsum manipuliert, um die Sucht zu steigern und aufrechtzuerhalten, sie haben die Wahrheit über Zigaretten mit niedrigem Teergehalt und leichten Zigaretten verdreht, um so etwas zu verhindern.“ „Um Raucher davon abzuhalten, mit dem Rauchen aufzuhören, missbrauchten sie das Rechtssystem, um ihr Ziel zu erreichen – Geld zu verdienen, ohne Rücksicht auf individuelle Krankheiten und Leiden, steigende Gesundheitskosten oder die Integrität des Rechtssystems“, sagte Kessler in ihrer abschließenden Meinung.

In einer Erklärung sagte Altria, dass man erwachsene Raucher auf „potenziell weniger schädliche Produkte“ umstelle.

„Dies ist einer der letzten Schritte, um einen langjährigen Rechtsstreit mit dem US-Justizministerium abzuschließen“, sagte ein Unternehmenssprecher.

RJ Reynolds sagte, dass diese korrigierenden Hinweisschilder auf seiner Website erscheinen und bereits zuvor in Zeitungen, im Fernsehen, im Radio und auf Packungsbeilagen erschienen seien.

Oben auf der Website des Unternehmens finden sich Links zu einer Reihe gerichtlicher Stellungnahmen, von den gesundheitlichen Auswirkungen und der Suchtgefahr des Rauchens bis hin zum Zigarettendesign zur Verbesserung der Nikotinabgabe.

„Die Tabakindustrie hat sich erheblich weiterentwickelt, seit diese Klage vor fast 25 Jahren, im Jahr 1999, eingereicht wurde“, sagte ein Sprecher. „Heute haben Reynolds American Inc. und seine operativen Gesellschaften das klare Ziel, ‚A Better Tomorrow‘ aufzubauen, indem sie die gesundheitlichen Auswirkungen unseres Geschäfts reduzieren“, und sagen, dass das Unternehmen Nikotin- und Tabakprodukte mit „potenziell reduziertem Risiko“ verkauft. Doch Dampfen wird mit einem erhöhten Risiko für Atemwegserkrankungen in Verbindung gebracht.