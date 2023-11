Big Ten skeptisch: USC wird 1924 an der UM eröffnet; UO-UW führt das Rivalitätswochenende an

USC wird Michigan in seinem allerersten Big-Ten-Konferenzspiel besuchen, während UCLA zwei Reisen quer durchs Land unternehmen wird und Oregon-Washington am Rivalitätswochenende des Fußballplans 2024 der Big Ten im Mittelpunkt stehen wird, den die Liga am Donnerstag bekannt gab.

Der erste Spielplan der Liga mit 18 Mitgliedern, von denen jeder neun Konferenzspiele bestreitet, wurde nach dem Flex Protect XVIII-Modell erstellt, das 12 jährliche geschützte Rivalitäten und eine starke Rotation umfasst, um die langen Lücken zwischen Paarungen zu vermeiden, die in anderen Konferenzen vorkommen. Die Big Ten stellten außerdem sicher, dass jedes Team aus der östlichen oder zentralen Zeitzone, das an die Westküste reiste, sowie alle vier Neuzugänge an der Westküste – USC, UCLA, Oregon und Washington –, die nach Osten reisten, entweder ein Heimspiel oder ein Heimspiel hatten Woche der offenen Tür im Anschluss an die langen Reisen. Sowohl die Saison 2024 als auch die Saison 2025 beinhalten zwei offene Wochen pro Team, was den Planungsprozess einfacher machte, sagte Kerry Kenny, Chief Operating Officer von Big Ten, gegenüber ESPN.

„Die beiden Hauptkomponenten, die wir erfüllen mussten, waren die geografische und reisebezogene Ausgewogenheit und dann auch die Wettbewerbsausgewogenheit“, sagte Kenny. „Natürlich wird es in einem Spielplan mit Mannschaften, die so konkurrenzfähig und so stark sind, immer Abschnitte mit harten Abschnitten geben, und etwas, das auf dem Papier im Moment, basierend auf dem Erscheinungsbild der Mannschaften, immer den Eindruck erwecken wird, ein wenig zu sein.“ schwieriger oder vielleicht etwas einfacher, als es sich herausstellt.

„Aber unsere Aufgabe als Planer besteht darin, so viele Prinzipien in den Zeitplan einzubauen, wie wir wirklich verwalten sollen, und ich denke, das ist uns gelungen, insbesondere auf der Reiseseite.“

Acht Teams in der östlichen oder zentralen Zeitzone haben Wochen nach ihren einzigen Reisen an die Westküste geöffnet, und die anderen sechs haben Heimspiele. Die vier Westküstenteams werden im Jahr 2024 keine aufeinanderfolgenden Auswärtsspiele bestreiten. Die UCLA, die ihre Saison am 31. August auf Hawaii eröffnet, wird am 5. Oktober nach Penn State und am 19. Oktober nach Rutgers reisen, wird aber am 17. Oktober Gastgeber von Minnesota sein 12. Okt. und eine Woche der offenen Tür nach dem Rutgers-Spiel.

Zwei Pac-12-Rivalitätsspiele fallen in die geschützte Kategorie – Oregon-Washington und UCLA-USC – und USC und Washington treffen ebenfalls am 2. November in Seattle aufeinander. Oregon und USC werden im Jahr 2024 nicht gegeneinander spielen, eine Entscheidung, die laut Kenny auf der Schaffung einer Rotation basiert, bei der neue Mitglieder „häufiger und früher“ gegen bestehende Mitglieder spielen würden.

„Wir haben wirklich herausgefunden, dass es hilfreich ist, mehr und nicht weniger miteinander zu spielen und dies so schnell wie möglich zu tun, um diese neuen Institutionen dazu zu bringen, in unseren historischen Veranstaltungsorten zu spielen, und unsere aktuellen Mitglieder, an diesen neuen Orten zu spielen.“ „Eine Konferenz wird von Anfang an zu einer zusammenhängenderen Konferenz“, sagte Kenny.

USC wird das Big-Ten-Spiel mit Michigan (Auswärtsspiel), Wisconsin (Heimspiel), Minnesota (Auswärtsspiel) und Penn State (Heimspiel) eröffnen, während Oregon sowohl gegen Ohio State (12. Oktober zu Hause) als auch gegen Michigan (2. November) antreten wird Straße) in einem Zeitraum von vier Wochen. Washingtons erster November-Plan in den Big Ten umfasst jeweils drei weitere Neuzugänge an der Westküste sowie eine Reise nach Penn State am 9. November.

Das Spiel zwischen USC und UCLA findet am 23. November statt, sodass USC seine reguläre Saison mit dem Empfang des Rivalen Notre Dame abschließen kann. Kenny sagte: „In einer perfekten Welt“ würden die Big Ten am Rivalitätswochenende gerne USC-UCLA haben, neben Ohio State-Michigan, Purdue-Indiana, Wisconsin-Minnesota, Iowa-Nebraska und jetzt Oregon-Washington. Die UCLA, die in Jahren, in denen USC mit Notre Dame endet, traditionell gegen einen Pac-12-Gegner spielt, hat ein Nichtligaspiel mit Fresno State auf den 30. November verschoben und wird in Woche 3 das Big Ten-Spiel eröffnen, wenn es Indiana empfängt.

Der Zeitplan für 2024 sieht kein Konferenzspiel am Eröffnungswochenende und nur eines in Woche 2 (Michigan State in Maryland) und Woche 3 (Indiana an der UCLA) vor. Kenny sagte, dass es bei der Erstellung des Zeitplans eine Herausforderung sei, bestehende Spiele außerhalb der Liga zu berücksichtigen und Spiele gegen die voraussichtlichen Top-25-Teams zu planen.

„Wir treffen derzeit Annahmen, die auf Papierteams und Marken basieren, aber das ist immer eine Überlegung“, sagte Kenny. „Aber das ist immer eine Überlegung, wenn man versucht, das Inventar so über die Saison zu verteilen, dass es für jedes einzelne Programm, aber auch für die Konferenz als Ganzes funktioniert.“

Der Zeitplan der Big Ten sieht nur ein bestätigtes Freitagsspiel in Iowa-Nebraska vor, das traditionell am Tag nach Thanksgiving stattfindet und am 29. November 2024 stattfinden wird. Aber die Big Ten werden trotz einiger Widerstände ihrer Trainer zusätzliche Freitagsplätze besetzen traditioneller High-School-Spiele.

„Technisch gesehen können wir freitags jede Woche zu einem Spiel gehen“, sagte Kenny. „Ob das tatsächlich aktiviert wird oder nicht, hängt von einigen Gesprächen zwischen uns ab, und in erster Linie ist Fox unser Freitagspartner. Aber die Möglichkeit, jede Woche an einem Freitag ein Spiel zu veranstalten, wäre mit diesem neuen Zeitplan gegeben.“

Kenny sagte, die Big Ten würden ihren Spielplan für 2025 wahrscheinlich während der Saison 2024 bekannt geben.