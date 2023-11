Big Ten informiert Michigan, dass ihm möglicherweise Disziplinarmaßnahmen drohen

Adam RittenbergLeitender ESPN-Autor3-minütige Lektüre

Pete Thamel erklärt, was als nächstes bei den Ermittlungen in Michigan passiert Pete Thamel nimmt an „CFB Primetime with Pat McAfee“ teil, um seine Gedanken darüber mitzuteilen, wie und wann die Big Ten Michigan für seinen angeblichen Schilderdiebstahl bestrafen werden.

Die Big Ten haben Michigan offiziell darüber informiert, dass ihr möglicherweise Disziplinarmaßnahmen der Liga drohen, sagte ein Beamter aus Michigan gegenüber ESPN.

Der an Michigan gesendete Brief ist Teil der Sportpolitik der Big Ten, die eine Mitteilung über Disziplinarmaßnahmen vorschreibt, „für den Fall, dass klar wird, dass gegen eine Institution wahrscheinlich Disziplinarmaßnahmen verhängt werden.“ Die NCAA ermittelt gegen Michigan wegen illegaler Aufklärung außerhalb des Campus und Signaldiebstahls, aber Big-Ten-Kommissar Tony Petitti hat die Befugnis, im Rahmen der Sportlichkeitsrichtlinie Disziplinarmaßnahmen zu verhängen, bevor der langwierige Ermittlungs- und Verstoßprozess der NCAA abgeschlossen ist.

Quellen zufolge bezieht sich der Brief der Big Ten auf Beweise für den illegalen Signaldiebstahl, der die Wettbewerbsintegrität und andere Grundsätze der Sportpolitik gefährdete.

Quellen zufolge hat Michigan bis Mittwoch Zeit, auf die Big Ten zu reagieren. Sportdirektor Warde Manuel sagte am Montag, er werde nicht zu den Sitzungen des College Football Playoff-Auswahlausschusses nach Texas reisen und auf dem Campus bleiben, „um sich um wichtige Angelegenheiten im Zusammenhang mit der laufenden Untersuchung unseres Fußballprogramms zu kümmern“.

Petitti traf sich am Freitag mit dem Präsidenten von Michigan, Santa Ono, in Ann Arbor, Michigan, wo er einige der von der NCAA erhaltenen Informationen über Michigans angebliche Signaldiebstahloperation überprüfte. Connor Stalions, ein Analyst aus Michigan, der vermutlich im Mittelpunkt der Ermittlungen der NCAA steht, trat am Freitag von seinem Amt zurück, nachdem er zunächst gegen Bezahlung suspendiert worden war.

Eine mögliche Disziplinarmaßnahme der Big Ten für Michigan wäre laut Quellen wahrscheinlich eher eine Sperre für Trainer Jim Harbaugh als eine mannschaftsbezogene Strafe. Die Sportlichkeitspolitik der Liga erlaubt es Petitti, als Standarddisziplin eine Sperre von bis zu zwei Spielen und eine Geldstrafe von 10.000 US-Dollar zu verhängen. Jede Disziplinarmaßnahme, die über diese Punkte hinausgeht, würde schwere Disziplinarmaßnahmen nach sich ziehen und die Genehmigung des gemeinsamen Gruppenvorstands erfordern, dem Beamte mehrerer Big-Ten-Schulen angehören.

Wenn die Big Ten Disziplin verhängen, wird erwartet, dass Michigan und Harbaugh laut Quellen alle rechtlichen Möglichkeiten prüfen, um gegen die Liga vorzugehen. Obwohl die Sportlichkeitsrichtlinie Petitti die Befugnis einräumt, „festzustellen, ob beleidigende Handlungen stattgefunden haben“, zitiert das Handbuch der Big Ten auch „von der NCAA eingeleitete Fälle“ und stellt fest, dass ihr Compliance- und Wiedereinsetzungsausschuss in diesen Fällen „zusätzliche Strafen verhängen kann, wenn dies gerechtfertigt ist“. im Anschluss an die NCAA-Aktion.

„Wir werden jede einzelne Option prüfen, um sicherzustellen, dass Michigan fair behandelt wird“, sagte eine Quelle gegenüber ESPN.

Ono schickte Petitti vor ihrem Treffen am Freitag eine E-Mail und forderte ihn auf, das ordnungsgemäße Verfahren und die laufende NCAA-Untersuchung zu respektieren.

„Gerade in diesen Zeiten, in denen nicht alle wichtigen Fakten bekannt sind, andere sich aber nur allzu gerne mit starken Meinungen äußern, ist es für alle wichtig, dafür zu sorgen, dass die Ermittlungen fair durchgeführt werden und die Schlussfolgerungen auf den tatsächlichen Ereignissen basieren.“ „Ono, der seine E-Mail mit den anderen Präsidenten und Kanzlern der Big Ten teilte, schrieb an Petiti. „Der Ruf und die Lebensgrundlagen von Trainern, Studenten und Programmen können nicht in einem überstürzten Urteil geopfert werden, egal wie viele und wie laut Menschen dagegen protestieren. Ein ordnungsgemäßes Verfahren ist wichtig.“

„Wir verdienen, wie jedes andere Mitglied der Big10, nichts Geringeres. Unsere Schüler, unsere Trainer, unser Programm – alle haben Anspruch auf einen fairen, bewussten und durchdachten Prozess.“