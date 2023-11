Big Tech will KI-Regulierung. Der Rest des Silicon Valley ist skeptisch.

Nach Monaten hochrangiger Treffen und Diskussionen sind sich Regierungsbeamte und Big-Tech-Führungskräfte in einer Sache über künstliche Intelligenz einig: Das Potenzial, die Welt zu verändern Technologie braucht einige Grundregeln. Doch viele im Silicon Valley sind skeptisch. Eine wachsende Gruppe von Tech-Schwergewichten – darunter einflussreiche Risikokapitalgeber, CEOs mittelständischer Softwareunternehmen und Befürworter von Open-Source-Technologie – wehren sich und behaupten, dass Gesetze für KI den Wettbewerb in einem wichtigen neuen Bereich auslöschen könnten.

Für diese Andersdenkenden ist die Bereitschaft der größten KI-Akteure wie Google, Microsoft und des ChatGPT-Herstellers OpenAI, sich der Regulierung zuzuwenden, lediglich ein zynischer Trick dieser Unternehmen, um im Grunde ihre Vorteile als derzeitige Marktführer zu sichern die Leiter hinter sich hochziehen. Die Bedenken dieser Technologieführer nahmen letzte Woche zu, als Präsident Biden eine Durchführungsverordnung unterzeichnete, in der ein Plan dargelegt wurde, die Regierung Test- und Genehmigungsrichtlinien für KI-Modelle entwickeln zu lassen – die zugrunde liegenden Algorithmen, die „generative“ KI-Tools wie Chatbots und Bildmacher antreiben .

„Wir befinden uns noch in den Anfängen der generativen KI und es ist zwingend erforderlich, dass Regierungen nicht präventiv Gewinner auszeichnen und den Wettbewerb durch die Einführung strenger Vorschriften, die nur die größten Unternehmen erfüllen können, ausschalten“, sagte Garry Tan, der Leiter von Y Combinator, ein in San Francisco ansässiger Start-up-Inkubator, der dabei geholfen hat, Unternehmen wie Airbnb und DoorDash zu fördern, als diese gerade erst gegründet wurden. Die aktuelle Diskussion habe die Stimmen kleinerer Unternehmen nicht ausreichend berücksichtigt, sagte Tan, was seiner Meinung nach der Schlüssel zur Förderung des Wettbewerbs und zur Entwicklung der sichersten Wege zur Nutzung von KI sei.

Unternehmen wie das einflussreiche KI-Start-up Anthropic und OpenAI sind eng mit Big Tech verbunden, da sie ihnen enorme Investitionen abgenommen haben.

„Sie sprechen nicht für die überwiegende Mehrheit der Menschen, die zu dieser Branche beigetragen haben“, sagte Martin Casado, Komplementär der Risikokapitalgesellschaft Andreessen Horowitz, die früh in Facebook, Slack und Lyft investierte. Die meisten KI-Ingenieure und Unternehmer hätten die Regulierungsdiskussionen aus der Ferne beobachtet und sich auf ihre Unternehmen konzentriert, anstatt zu versuchen, Einfluss auf die Politik zu nehmen, sagte er.

„Viele Menschen wollen bauen, sie sind Innovatoren, sie sind die schweigende Mehrheit“, sagte Casado. Die Durchführungsverordnung habe diesen Menschen gezeigt, dass die Regulierung früher als erwartet erfolgen könnte, sagte er.

Casados ​​Risikokapitalgesellschaft schickte einen Brief an Biden, in dem sie ihre Bedenken darlegte. Es wurde von prominenten KI-Start-up-Führungskräften unterzeichnet, darunter Amjad Masad, CEO von Replit, und Arthur Mensch von Mistral, sowie von etablierteren Technologieführern wie Tobi Lütke, CEO des E-Commerce-Unternehmens Shopify, der danach getwittert hatte: „KI-Regulierung ist eine schreckliche Idee“. Die Durchführungsverordnung wurde bekannt gegeben.

Die Verpflichtung von KI-Unternehmen, der Regierung Bericht zu erstatten, würde die Entwicklung neuer Technologien wahrscheinlich schwieriger und teurer machen, sagte Casado. Die Anordnung könnte sich auch auf die Open-Source-Community auswirken, sagten Casado und Andrew Ng, ein Pionier der KI-Forschung, der bei der Gründung des KI-Labors von Google mitgewirkt hat.

Da sich Unternehmen seit der Veröffentlichung von ChatGPT durch OpenAI vor fast einem Jahr darum bemüht haben, neue KI-Tools auf den Markt zu bringen und diese zu monetarisieren, haben die Regierungen mit der Frage gerungen, wie sie darauf reagieren sollen. Zahlreiche Kongressanhörungen haben sich mit dem Thema befasst, und in Bundes- und Landesparlamenten wurden Gesetzesentwürfe vorgeschlagen. Die Europäische Union überarbeitet die KI-Regulierung, an der seit mehreren Jahren gearbeitet wird, und Großbritannien versucht, sich als KI-freundliche Insel der Innovation zu präsentieren, indem es kürzlich ein großes Treffen von Regierungs- und Wirtschaftsführern veranstaltete, um über die Technologie zu diskutieren.

Während der Diskussionen haben Vertreter der mächtigsten KI-Unternehmen offen gesagt, dass die Technologie ernsthafte Risiken birgt und dass sie eine Regulierung anstreben. Die Einführung einer guten Regulierung könne schlechte Ergebnisse abwenden, mehr Investitionen in KI fördern und die Bürger mit der schnell fortschreitenden Technologie vertrauter machen, so die Unternehmen. Gleichzeitig gibt die Beteiligung an der Regulierungsdiskussion den Unternehmensführern Einfluss darauf, welche Arten von Regeln entwickelt werden.

„Wenn diese Technologie schief geht, kann sie ziemlich schief gehen“, sagte OpenAI-CEO Sam Altman bei einer Kongressanhörung im Mai. Gesetzgeber, darunter der Mehrheitsführer im Senat, Charles E. Schumer (DN.Y.), haben erklärt, dass sie die KI frühzeitig regulieren wollen, anstatt einen entspannteren Ansatz zu verfolgen, wie es die Regierung bei den sozialen Medien getan hat.

OpenAI hat Ambitionen, mit Big Tech zu konkurrieren

Tage nach Bidens Durchführungsverordnung unterzeichneten Regierungsvertreter, die am in Großbritannien veranstalteten AI Safety Summit teilnahmen, eine Erklärung, in der sie die Idee unterstützten, Regierungen eine Rolle beim Testen von KI-Modellen zu übertragen.

„Bisher testen nur die Unternehmen, die die Sicherheit neuer KI-Modelle entwickeln, diese. Wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass sie ihre eigenen Hausaufgaben benoten, wie viele von ihnen zustimmen“, sagte der britische Premierminister Rishi Sunak in einer Erklärung.

Demis Hassabis, CEO der DeepMind AI-Abteilung von Google, und Dario Amodei, CEO von Anthropic, unterstützten beide die Erklärung. Sprecher von Google und Anthropic äußerten sich nicht. Ein Sprecher von Microsoft lehnte eine Stellungnahme ab, verwies jedoch auf die Aussage des stellvertretenden Vorsitzenden und Präsidenten des Unternehmens, Brad Smith, im Kongress, in der er die Idee einer KI-Lizenzierung durch eine unabhängige Regierungsbehörde unterstützte.

Ein Sprecher von OpenAI lehnte eine Stellungnahme ab, verwies jedoch auf einen Tweet von Altman, in dem er sagte, dass er zwar die Regulierung für etabliertere KI-Unternehmen befürworte, die an leistungsstarken KI-Modellen arbeiten, die Regierungen jedoch darauf achten sollten, den Wettbewerb nicht zu beeinträchtigen.

Viele der großen Durchbrüche in der Technologie der letzten Jahrzehnte sind darauf zurückzuführen, dass Entwickler ihre Technologie anderen zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung gestellt haben. Jetzt nutzen Unternehmen Open-Source-KI-Modelle, um ihre eigenen KI-Tools zu entwickeln, ohne Google, OpenAI oder Anthropic für den Zugriff auf ihre Modelle bezahlen zu müssen.

Da Big-Tech-Lobbyisten in Washington hart arbeiten, könnten diese Unternehmen möglicherweise die Regulierung zu ihren Gunsten beeinflussen – zum Nachteil kleinerer Unternehmen, sagte Ng.

Kritiker der neuen Regulierungsrahmen sagen auch, dass sie auf übertriebenen Bedenken hinsichtlich des Risikos von KI beruhen. Einflussreiche KI-Führungskräfte, darunter Führungskräfte von OpenAI, Microsoft, Google und Anthropic, haben gewarnt, dass KI für menschliche Gesellschaften ein Risiko darstellt, das mit Pandemien oder Atomwaffen vergleichbar ist. Viele prominente KI-Forscher und Geschäftsleute sagen, dass die Technologie so schnelle Fortschritte macht, dass sie bald die menschliche Intelligenz übertreffen und beginnen könnte, eigene Entscheidungen zu treffen.