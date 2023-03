CNN

—



Terwijl de VS probeert af te komen van zijn grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en over te schakelen op schonere energiebronnen, kijken veel experts naar een veelbelovende oplossing: grote winkels en winkelcentra in uw buurt.

De beschikbare daken en parkeerplaatsen bij winkelreuzen als Walmart, Target en Costco zijn enorm. En deze grotendeels lege ruimtes worden aangeprezen als een onbenut potentieel voor zonne-energie dat de VS zou kunnen helpen haar afhankelijkheid van buitenlandse energie te verminderen, de uitstoot van planeetopwarming terug te dringen en bedrijven miljoenen dollars te besparen.

In de IKEA-winkel in Baltimore zorgde de installatie van zonnepanelen op het dak en boven de parkeerplaats van de winkel ervoor dat de hoeveelheid energie die nodig was om te kopen met 84% werd verminderd, waardoor de kosten met 57% werden verlaagd van september tot december 2020, aldus het bedrijf. (De panelen zorgen ook voor enige nuttige schaduw om de auto’s van klanten koel te houden op warme, zonnige dagen.)

In februari 2021 had IKEA 54 zonnepanelen geïnstalleerd op 90% van zijn locaties in de VS.

Big-box-winkels en winkelcentra hebben genoeg dakruimte om de helft van hun jaarlijkse elektriciteitsbehoefte uit zonne-energie te halen, volgens een rapport van non-profitorganisatie Environment America en onderzoeksbureau Frontier Group.

Door het volledige zonnepotentieel van deze superstores op het dak te benutten, zou voldoende elektriciteit worden opgewekt om bijna 8 miljoen gemiddelde huishoudens van stroom te voorzien, concludeerde het rapport, en zou dezelfde hoeveelheid uitstoot van de aarde worden verminderd als het van de weg halen van 11,3 miljoen auto’s op gas.

De gemiddelde Walmart-winkel heeft volgens het rapport bijvoorbeeld 180.000 vierkante meter dak. Dat is ongeveer de grootte van drie voetbalvelden en genoeg ruimte om zonne-energie te ondersteunen die het equivalent van 200 huizen van stroom zou kunnen voorzien, aldus het rapport.

“Elk dak in Amerika dat geen zonne-energie opwekt, is een verspilling van dak terwijl we werken aan het doorbreken van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de geopolitieke conflicten die daarmee gepaard gaan”, zegt Johanna Neumann, senior director voor Environment America’s campagne voor 100% hernieuwbaar, vertelde CNN. “Dit is het moment om te leunen op lokale productie van hernieuwbare energie, en er is geen betere plek dan de daken van de grote Amerikaanse superstores.”

Voorstanders die betrokken zijn bij opleidingsprogramma’s voor schone energiewerkers, vertellen CNN dat een zonnerevolutie in de grootwinkelbedrijven ook een belangrijke meevaller zou zijn voor lokale gemeenschappen, economische groei zou stimuleren en tegelijkertijd de klimaatcrisis zou aanpakken, die onevenredige schade heeft toegebracht aan gemarginaliseerde gemeenschappen.

Toch heeft slechts een fractie van de grote winkels in de VS zonne-energie op hun daken of zonne-overkappingen op parkeerplaatsen, vertelden de auteurs van het rapport aan CNN.

CNN nam contact op met vijf van de grootste Amerikaanse retailers – Walmart, Kroger, Home Depot, Costco en Target – om te vragen: waarom niet investeren in meer zonne-energie op daken?

Veel experts op het gebied van hernieuwbare energie wijzen op zonne-energie als een relatief eenvoudige oplossing om kosten te besparen en de uitstoot van fossiele brandstoffen te helpen beteugelen, maar de bedrijven wijzen op verschillende obstakels – regelgeving, arbeidskosten en structurele integriteit van de daken zelf – die een wijdverbreide adoptie.

De behoefte aan dit soort initiatieven voor schone energie wordt “ongetwijfeld urgent” naarmate de klimaatcrisis versnelt, zegt Edwin Cowen, hoogleraar civiele techniek en milieutechniek aan de Cornell University.

“We staan ​​achter de achtste bal, om het zacht uit te drukken”, zei Cowen tegen CNN. “Ik had graag gezien dat beleid 15 jaar geleden zonne-energie op daken stimuleerde in plaats van vijf jaar geleden in de commerciële ruimte. Er is nog enorm veel werk aan de winkel.”

Neumann zei dat Walmart, de grootste detailhandelaar van het land, verreweg het grootste zonnepotentieel bezit. Walmart heeft volgens het rapport ongeveer 5.000 winkels in de VS en meer dan 783 miljoen vierkante meter dakruimte – een gebied groter dan Manhattan – en meer dan 8.974 gigawattuur aan zonne-energie op daken.

Het is genoeg elektriciteit om meer dan 842.000 huishoudens van stroom te voorzien, aldus het rapport.

“Elk dak in Amerika dat geen zonne-energie produceert, is een dak dat wordt verspild terwijl we werken aan het doorbreken van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de geopolitieke conflicten die daarmee gepaard gaan.” Johanna Neumann, Milieu Amerika

Walmart-woordvoerder Mariel Messier vertelde CNN dat het bedrijf betrokken is bij projecten voor hernieuwbare energie over de hele wereld, maar veel daarvan zijn geen zonne-energie-installaties op daken. Het bedrijf heeft gemeld on- en off-site wind- en zonne-projecten te hebben voltooid of andere in ontwikkeling te hebben met een capaciteit om meer dan 2,3 gigawatt aan hernieuwbare energie te produceren.

Neumann zei dat Environment America Walmart een paar keer heeft ontmoet en er bij de winkelier op heeft aangedrongen om zonnepanelen op daken en op parkeerterreinen te installeren. Het bedrijf heeft gezegd dat het ernaar streeft om tegen 2035 100% van zijn energie uit hernieuwbare projecten te halen.

“Van alle retailers in Amerika zal Walmart de grootste impact hebben als ze zonne-energie op al hun winkels op het dak plaatsen”, vertelde Neumann aan CNN. “En voor ons onderstreept dit rapport gewoon hoeveel impact ze kunnen hebben als ze die beslissing nemen.”

Volgens Environment America had Walmart tegen het einde van het fiscale jaar 2021 bijna 194 megawatt aan zonnecapaciteit geïnstalleerd op zijn Amerikaanse faciliteiten en extra capaciteit in externe zonneparken. De installaties van het bedrijf in Californië zouden naar verwachting tussen de 20% en 30% van de elektriciteitsbehoefte van elke locatie voorzien.

Target gerangschikt nr. 1 voor on-site zonnecapaciteit in 2019, volgens het meest recente rapport van de brancheorganisatie Solar Energy Industries Association. Het heeft momenteel 542 locaties met zonne-energie op het dak – ongeveer een kwart van de winkels van het bedrijf – vertelde een woordvoerder van Target aan CNN. Zonne-energie op het dak wekt voldoende energie op om te voorzien in 15% tot 40% van de energiebehoefte van Target-eigendommen, aldus de woordvoerder.

Richard Galanti, de chief financial officer bij Costco, zei dat het bedrijf wereldwijd 121 winkels met zonne-energie op het dak heeft, waarvan 95 in de VS.

Walmart, Target en Costco deelden niet met CNN wat hun grootste belemmeringen zijn om zonnepanelen op daken of parkeerplaatsen toe te voegen aan meer winkels.

Geschat aantal huishoudens dat bedrijven kunnen voorzien van zonne-energie op het dak

Walmart – 842.700 Doel — 259.900 Thuisdepot – 256.600 Kroger — 192.500 Costco – 87.500 Bron: Environment America, rapport van de Frontier Group, “Solar on Superstores”

“Mijn vermoeden is dat ze een nog sterkere businesscase willen om af te wijken van de normale gang van zaken”, zei Neumann. “Historisch gezien hebben al die daken hun winkels bedekt, en heroverwegen hoe (ze) hun gebouwen gebruiken en ze beschouwen als energieopwekkers, niet alleen als bescherming tegen regen, vereist een kleine verandering in hun bedrijfsmodel.”

Home Depot, dat ongeveer 2.300 winkels heeft, heeft momenteel 75 voltooide zonne-energieprojecten op daken, 12 in aanbouw en meer dan 30 gepland voor toekomstige ontwikkeling, zei Craig D’Arcy, de directeur energiebeheer van het bedrijf. Zonne-energie genereert gemiddeld ongeveer de helft van de energiebehoefte van deze winkels, zei hij.

Verouderde daken van winkels vormen een “enorme belemmering” voor de installatie van zonne-energie, voegde D’Arcy eraan toe. Als een dak in de komende 15 tot 20 jaar of eerder moet worden vervangen, is het voor Home Depot financieel niet zinvol om vandaag zonnestelsels toe te voegen, zei hij.

“We hebben als doel zonnedaken te implementeren waar de economie aantrekkelijk is”, vertelde D’Arcy aan CNN.

CNN nam ook contact op met Kroger, die ongeveer 2.800 winkels in de VS bezit. Kristal Howard, een woordvoerder van Kroger, zei dat het bedrijf momenteel 15 panden heeft – winkels, distributiecentra en fabrieken – met zonne-installaties. Een van de “meerdere factoren die de levensvatbaarheid van een zonne-installatie beïnvloeden” was het vermogen van de winkels om een ​​zonne-installatie op de daken te ondersteunen, zei Howard.

Cowen, de ingenieursprofessor bij Cornell, zei dat zonne-energie al aantrekkelijk is, maar dat arbeidskosten, prikkels en de verschillende reguleringslagen waarschijnlijk voor financiële uitdagingen zorgen bij zonne-installaties.

“Voor hen betekent dit meestal het inhuren van een lokaal bouwbedrijf dat die installatie kan doen en dat ook op de hoogte is van het lokale beleid,” zei Cowen. “Het is gewoon een andere laag van complexiteit waarvan ik denk dat het logisch begint te worden omdat de kosten voldoende zijn gedaald, maar het moet die deur opnieuw openen om in een bestaand gebouw te komen.”

Vertegenwoordiger Sean Casten uit Illinois, die medevoorzitter is van de taskforce voor de energiesector in het Huis, zei dat de VS “er niet in zijn geslaagd mensen met de expertise te stimuleren om deze dingen te bouwen.” De reden dat zowel retailbedrijven als de energiesector niet veel vooruitgang hebben geboekt op het gebied van zonne-energie, is omdat “ons systeem zo onsamenhangend is” en een complexe regelgevingsstructuur heeft, zei Casten.

“Waarom doen we niet iets dat economisch zinvol is? Het antwoord is dit vreselijk onsamenhangende federale beleid waarbij we de winning van fossiele energie massaal subsidiëren en de productie van schone energie bestraffen”, vertelde Casten aan CNN. “Als je lange, lange tijd een zonnepaneel op het dak van Walmart wilde bouwen, zou je grootste vijand je lokale nutsbedrijf zijn, omdat ze de belasting niet wilden verliezen.

“We hadden dit tientallen jaren geleden kunnen doen”, voegde Casten eraan toe. “En als we het hadden gedaan, zouden we niet in deze benarde positie zitten met het klimaat, maar we zouden ook veel meer geld op zak hebben.”

Voor Charles Callaway, organisatiedirecteur bij de non-profitorganisatie WE ACT for Environmental Justice, is het versterken van de zonnecapaciteit op het dak van grote winkels een no-brainer, vooral als bedrijven de lokale gemeenschap de vruchten laten plukken door middel van installatiewerkzaamheden of het delen van de later opgewekte elektriciteit.

Hoe dan ook, het zou een enorme deuk betekenen in het beteugelen van de klimaatcrisis en helpen bij het inluiden van een rechtvaardige overgang weg van fossiele brandstoffen – en het is goed te doen, vertelde Callaway aan CNN.

De inwoner van New York City leidde een trainingsprogramma voor werknemers dat hielp meer dan 100 leden van de lokale gemeenschap, voornamelijk mensen van kleur, op te leiden tot installateurs van zonne-energie. Hij richtte ook een coöperatie voor zonnewerkers op om ervoor te zorgen dat veel van de deelnemers aan het trainingsprogramma een baan krijgen in een moeilijke markt.

In de afgelopen twee jaar zei Callaway dat zijn groep niet alleen zonnepanelen op daken van betaalbare wooneenheden heeft geïnstalleerd, maar ook apparatuur die 2 megawatt zonne-energie kan produceren op winkelcentra in de staat New York. Hij benadrukte dat lokaal inhuren het voordeligst zou zijn, aangezien lokale installateurs de gemeenschap en de lokale regelgeving het beste kennen.

“Een van mijn grootste zorgen is sociale rechtvaardigheid”, zei Cowen. “Toegang tot hernieuwbare energie is tegenwoordig een redelijk bevoorrechte positie, en we moeten manieren bedenken om dat niet waar te maken.”

Jasmine Graham, beleidsmanager energierechtvaardigheid bij WE ACT, zei dat het potentieel van het bouwen van zonne-energie op grote superstores op het dak bemoedigend is, alleen “als deze projecten gebruik maken van lokale arbeidskrachten, als ze de geldende lonen betalen en als deze zonne-energie wordt gebruikt op een manier zoals gemeenschapszonne-energie, waardoor kortingen op (energie)rekeningen mogelijk zijn voor mensen die in dezelfde nutszone wonen.

De druk op wereldleiders neemt toe om dringend op te treden tegen de klimaatcrisis nadat een VN-rapport eind februari waarschuwde dat het venster voor actie snel sluit.

Neumann gelooft dat de VS met hernieuwbare energiebronnen aan zijn energievraag kan voldoen. Het enige dat nodig is, zei ze, is de politieke wil om die overstap te maken, en de betrokkenheid van de lokale gemeenschap, zodat niemand achterblijft bij de overgang.

“Hoe sneller we die overgang maken, hoe sneller we schonere lucht zullen hebben, hoe sneller we een beter beschermde omgeving en een betere gezondheid zullen hebben en hoe sneller we een leefbare toekomst voor onze kinderen zullen hebben,” zei Neumann. “En zelfs als dat investeringen vereist, is het een investering die het waard is om te doen.”