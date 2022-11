Big-Box-Läden könnten dazu beitragen, die Emissionen zu senken und Millionen einzusparen, indem sie Sonnenkollektoren auf ihren Dächern installieren. Warum tun es nicht mehr von ihnen?

CNN

Während die USA versuchen, sich von ihrer starken Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu lösen und auf sauberere Energiequellen umzusteigen, halten viele Experten eine vielversprechende Lösung im Auge: die Kaufhäuser und Einkaufszentren in Ihrer Nachbarschaft.

Das Angebot an Dächern und Parkplätzen bei Einzelhandelsgiganten wie Walmart, Target und Costco ist riesig. Und diese weitgehend leeren Flächen werden als ungenutztes Potenzial für Solarenergie angepriesen, das den USA helfen könnte, ihre Abhängigkeit von ausländischer Energie zu verringern, die Emissionen zur Erwärmung des Planeten zu senken und Unternehmen dabei Millionen von Dollar zu sparen.

Im IKEA Einrichtungshaus in Baltimore wurde durch die Installation von Solarmodulen auf dem Dach und über dem Parkplatz des Geschäfts die zum Kauf benötigte Energiemenge um 84 % gesenkt, was die Kosten von September bis Dezember 2020 um 57 % senkte, so das Unternehmen. (Die Paneele bieten auch einen wohltuenden Schatten, um die Autos der Kunden an heißen, sonnigen Tagen kühl zu halten.)

Bis Februar 2021 hatte IKEA 54 Solaranlagen an 90 % seiner US-Standorte installiert.

Big-Box-Läden und Einkaufszentren haben laut einem Bericht der gemeinnützigen Organisation Environment America und des Forschungsunternehmens Frontier Group genügend Dachfläche, um die Hälfte ihres jährlichen Strombedarfs aus Solarenergie zu erzeugen.

Die Nutzung des vollen Solarpotenzials auf dem Dach dieser Superstores würde genug Strom erzeugen, um fast 8 Millionen durchschnittliche Haushalte mit Strom zu versorgen, schloss der Bericht, und würde die gleiche Menge an Emissionen zur Erwärmung des Planeten einsparen, als würden 11,3 Millionen gasbetriebene Autos von der Straße genommen.

Dem Bericht zufolge hat ein durchschnittliches Walmart-Geschäft beispielsweise eine Dachfläche von 180.000 Quadratfuß. Das ist ungefähr die Größe von drei Fußballfeldern und genug Platz, um Solarenergie zu unterstützen, die das Äquivalent von 200 Haushalten mit Strom versorgen könnte, heißt es in dem Bericht.

„Jedes Dach in Amerika, das keine Solarenergie produziert, ist ein verschwendetes Dach, während wir daran arbeiten, unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und die damit verbundenen geopolitischen Konflikte zu durchbrechen“, sagte Johanna Neumann, Senior Director für die Kampagne für 100 % Erneuerbare von Environment America, sagte CNN. „Jetzt ist es an der Zeit, sich auf die lokale Produktion erneuerbarer Energien zu konzentrieren, und es gibt keinen besseren Ort als die Dächer der großen amerikanischen Superstores.“

Befürworter, die an Schulungsprogrammen für saubere Energiearbeiter beteiligt sind, sagen gegenüber CNN, dass eine Solarrevolution im großen Einzelhandel auch ein bedeutender Geldsegen für die lokalen Gemeinschaften wäre, das Wirtschaftswachstum ankurbeln und gleichzeitig die Klimakrise angehen würde, die marginalisierten Gemeinschaften unverhältnismäßigen Schaden zugefügt hat.

Doch nur ein Bruchteil der großen Geschäfte in den USA hat Solar auf ihren Dächern oder Solarüberdachungen auf Parkplätzen, sagten die Autoren des Berichts gegenüber CNN.

CNN wandte sich an fünf der führenden US-Einzelhändler – Walmart, Kroger, Home Depot, Costco und Target – und fragte: Warum nicht in mehr Dachsolaranlagen investieren?

Viele Experten für erneuerbare Energien verweisen auf Solarenergie als relativ einfache Lösung, um Kosten zu senken und die Emissionen fossiler Brennstoffe einzudämmen, aber die Unternehmen verweisen auf mehrere Hindernisse – Vorschriften, Arbeitskosten und strukturelle Integrität der Dächer selbst – die eine weitere Verbreitung verhindern Annahme.

Die Notwendigkeit für diese Art von Initiativen für saubere Energie wird „zweifellos dringend“, da sich die Klimakrise beschleunigt, sagte Edwin Cowen, Professor für Bau- und Umweltingenieurwesen an der Cornell University.

„Wir stehen hinter der Acht, um es milde auszudrücken“, sagte Cowen gegenüber CNN. „Ich hätte gerne gesehen, dass die Politik vor 15 Jahren Anreize für Solaranlagen auf Dächern anstelle von vor fünf Jahren im gewerblichen Bereich gegeben hätte. Es gibt noch viel zu tun.“

Neumann sagte, Walmart, der größte Einzelhändler des Landes, besitze bei weitem das größte Solarpotenzial. Walmart hat rund 5.000 Geschäfte in den USA und mehr als 783 Millionen Quadratfuß Dachfläche – eine Fläche größer als Manhattan – und mehr als 8.974 Gigawattstunden jährliches Solarpotenzial auf dem Dach, so der Bericht.

Es ist genug Strom, um mehr als 842.000 Haushalte mit Strom zu versorgen, heißt es in dem Bericht.

Walmart-Sprecherin Mariel Messier sagte gegenüber CNN, das Unternehmen sei an Projekten für erneuerbare Energien auf der ganzen Welt beteiligt, aber viele davon seien keine Solaranlagen auf dem Dach. Das Unternehmen hat berichtet, Wind- und Solarprojekte vor Ort und außerhalb abgeschlossen zu haben oder andere in der Entwicklung zu haben, mit einer Kapazität zur Erzeugung von mehr als 2,3 Gigawatt erneuerbarer Energie.

Neumann sagte, Environment America habe sich einige Male mit Walmart getroffen und den Einzelhändler aufgefordert, sich zur Installation von Solarmodulen auf Dächern und Parkplätzen zu verpflichten. Das Unternehmen hat angekündigt, bis 2035 100 % seiner Energie aus erneuerbaren Projekten zu beziehen.

„Von allen Einzelhändlern in Amerika wird Walmart den größten Einfluss haben, wenn sie alle ihre Geschäfte mit Solardächern ausstatten“, sagte Neumann gegenüber CNN. „Und für uns unterstreicht dieser Bericht nur, wie viel Einfluss sie haben könnten, wenn sie diese Entscheidung treffen.“

Laut Environment America hatte Walmart bis zum Ende des Geschäftsjahres 2021 fast 194 Megawatt Solarleistung in seinen US-Anlagen installiert und zusätzliche Kapazität in externen Solarparks. Die Anlagen des Unternehmens in Kalifornien sollten zwischen 20 % und 30 % des Strombedarfs jedes Standorts decken.

Laut dem jüngsten Bericht der Branchenvereinigung Solar Energy Industries Association war Target 2019 die Nummer 1 für Solarkapazität vor Ort. Es verfügt derzeit über 542 Standorte mit Dachsolaranlagen – rund ein Viertel der Geschäfte des Unternehmens – sagte ein Target-Sprecher gegenüber CNN. Solaranlagen auf dem Dach erzeugen genug Energie, um 15 % bis 40 % des Energiebedarfs der Target-Immobilien zu decken, sagte der Sprecher.

Richard Galanti, Chief Financial Officer bei Costco, sagte, das Unternehmen habe weltweit 121 Geschäfte mit Dachsolaranlagen, davon 95 in den USA.

Walmart, Target und Costco teilten CNN nicht mit, was ihre größten Hindernisse für das Hinzufügen von Solarmodulen auf Dächern oder Parkplätzen in mehr Geschäften sind.

Ungefähre Anzahl von Haushalten, die Unternehmen mit Solarenergie auf dem Dach versorgen könnten

„Mein Verdacht ist, dass sie einen noch stärkeren Business Case für die Abweichung vom Business-as-usual wollen“, sagte Neumann. „In der Vergangenheit haben diese Dächer nur ihre Geschäfte abgedeckt und überlegt, wie [they] ihre Gebäude zu nutzen und sie als Energieerzeuger zu betrachten, nicht nur als Schutz vor Regen, erfordert eine kleine Änderung ihres Geschäftsmodells.“

Home Depot, das rund 2.300 Filialen hat, hat derzeit 75 abgeschlossene Solarprojekte auf Dächern, 12 im Bau und mehr als 30 für die zukünftige Entwicklung geplant, sagte Craig D’Arcy, Director of Energy Management des Unternehmens. Solarenergie erzeugt im Durchschnitt etwa die Hälfte des Energiebedarfs dieser Geschäfte, sagte er.

Alternde Dächer von Geschäften sind ein „großes Hindernis“ für die Solarinstallation, fügte D’Arcy hinzu. Wenn ein Dach in den nächsten 15 bis 20 Jahren oder früher ersetzt werden muss, macht es für Home Depot heute keinen finanziellen Sinn, Solarsysteme hinzuzufügen, sagte er.

„Wir haben das Ziel, Solardächer dort zu implementieren, wo die Wirtschaftlichkeit attraktiv ist“, sagte D’Arcy gegenüber CNN.

CNN wandte sich auch an Kroger, das rund 2.800 Geschäfte in den USA besitzt. Kristal Howard, eine Sprecherin von Kroger, sagte, das Unternehmen habe derzeit 15 Immobilien – Geschäfte, Vertriebszentren und Produktionsstätten – mit Solaranlagen. Einer der „mehreren Faktoren, die die Rentabilität einer Solaranlage beeinflussen“, war die Fähigkeit der Geschäfte, eine Solaranlage auf den Dächern zu unterstützen, sagte Howard.

Cowen, der Ingenieurprofessor an der Cornell University, sagte, Solar sei bereits attraktiv, aber die Arbeitskosten, Anreize und die verschiedenen Regulierungsebenen dürften bei Solaranlagen einige finanzielle Herausforderungen darstellen.

„Für sie bedeutet dies normalerweise, dass sie eine lokale Baufirma beauftragen, die diese Installation durchführen kann und die auch die lokalen Richtlinien kennt“, sagte Cowen. „Es ist nur eine weitere Ebene der Komplexität, von der ich denke, dass sie allmählich Sinn ergibt, weil die Kosten ausreichend gesunken sind, aber es muss die Tür wieder geöffnet werden, um in ein bestehendes Gebäude einzusteigen.“

Der Abgeordnete Sean Casten aus Illinois, Co-Vorsitzender der Task Force für den Energiesektor im Repräsentantenhaus, sagte, die USA hätten „es versäumt, den Leuten, die über das Fachwissen verfügen, die Anreize zu bieten, um hineinzugehen und diese Dinge zu bauen“. Der Grund, warum sowohl Einzelhandelsunternehmen als auch der Energiesektor keine großen Fortschritte bei der Solarenergie gemacht haben, ist, dass „unser System so unzusammenhängend ist“ und eine komplexe Regulierungsstruktur hat, sagte Casten.

„Warum tun wir nicht etwas, das wirtschaftlich sinnvoll ist? Die Antwort ist diese schrecklich unzusammenhängende Bundespolitik, in der wir die Gewinnung fossiler Energie massiv subventionieren und die Produktion sauberer Energie bestrafen“, sagte Casten gegenüber CNN. „Wenn Sie ein Solarpanel auf dem Dach von Walmart bauen wollten, war Ihr größter Feind lange Zeit Ihr lokaler Energieversorger, weil sie die Last nicht verlieren wollten.

„Wir hätten das schon vor Jahrzehnten machen können“, fügte Casten hinzu. „Und wenn wir das getan hätten, wären wir nicht in dieser schlimmen Lage mit dem Klima, aber wir hätten auch viel mehr Geld in der Tasche.“

Für Charles Callaway, Organisationsleiter der gemeinnützigen Gruppe WE ACT for Environmental Justice, ist die Stärkung der Solarkapazität auf Dächern in großen Einzelhandelsgeschäften ein Kinderspiel, insbesondere wenn Unternehmen es der lokalen Gemeinschaft ermöglichen, Vorteile zu ziehen, entweder durch Installationsarbeiten oder durch Teilen der später erzeugter Strom.

In jedem Fall würde dies die Eindämmung der Klimakrise massiv beeinträchtigen und dazu beitragen, einen gerechten Übergang weg von fossilen Brennstoffen einzuleiten – und es ist machbar, sagte Callaway gegenüber CNN.

Der Einwohner von New York City leitete ein Schulungsprogramm für Arbeiter, das dazu beitrug, mehr als 100 lokale Gemeindemitglieder, hauptsächlich Farbige, zu Solarinstallateuren auszubilden. Er gründete auch eine Genossenschaft für Solararbeiter, um sicherzustellen, dass viele der Teilnehmer des Schulungsprogramms einen Arbeitsplatz in einem schwierigen Markt finden.

In den letzten zwei Jahren, so Callaway, habe seine Gruppe nicht nur Sonnenkollektoren auf Dächern erschwinglicher Wohneinheiten installiert, sondern auch Geräte, die 2 Megawatt Sonnenenergie in Einkaufszentren im Bundesstaat New York erzeugen können. Er betonte, dass die Einstellung vor Ort am vorteilhaftesten sei, da lokale Installateure die Gemeinde und die örtlichen Vorschriften am besten kennen.

„Eines meiner großen Anliegen ist die soziale Gerechtigkeit“, sagte Cowen. „Der Zugang zu erneuerbarer Energie ist heutzutage eine ziemlich privilegierte Position, und wir müssen Wege finden, dies nicht wahr werden zu lassen.“

Jasmine Graham, Managerin für Energiegerechtigkeit bei WE ACT, sagte, das Potenzial des Baus von Solardächern auf großen Supermarktketten sei ermutigend, „nur wenn diese Projekte lokale Arbeitskräfte einsetzen, wenn sie die vorherrschenden Löhne zahlen und wenn diese Solarenergie in einer Weise genutzt wird wie Gemeinschaftssolar, das erlauben würde [utility] Rechnungsrabatte für Leute, die in derselben Versorgungszone leben.“

Der Druck auf die globalen Führer, dringend gegen die Klimakrise vorzugehen, nimmt zu, nachdem ein UN-Bericht Ende Februar davor gewarnt hatte, dass sich das Fenster zum Handeln schnell schließt.

Neumann glaubt, dass die USA ihren Energiebedarf mit erneuerbaren Energien decken können. Alles, was es braucht, sagte sie, ist der politische Wille, diesen Wechsel vorzunehmen, und die Einbeziehung der lokalen Gemeinschaft, damit niemand beim Übergang zurückgelassen wird.

„Je früher wir diesen Übergang vollziehen, desto früher haben wir sauberere Luft, desto früher haben wir eine geschütztere Umgebung und eine bessere Gesundheit und desto früher haben wir eine lebenswertere Zukunft für unsere Kinder“, sagte Neumann. „Und selbst wenn das Investitionen erfordert, ist es eine Investition, die sich lohnt.“