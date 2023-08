Von der Fachhochschule Bielefeld als Premiere und „Knall“ angekündigt – und nun in die Kritik geraten: Die Einrichtung in Ostwestfalen-Lippe gab vor einigen Wochen bekannt, dass sie als erste ausländische Einrichtung eine eigenständige Hochschule im Volksmund gründen werde Republik China.

Allerdings stößt die neue Hochschule mit dem Namen Hainan Bielefeld University of Applied Sciences (BiUH) im Bundesforschungsministerium auf Skepsis.

Zunächst 140 Studierende aus zwölf Provinzen

Nach Angaben der Universität Bielefeld – die ehemalige Fachhochschule wurde im April 2023 in „Universität Bielefeld – Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HSBI)“ umbenannt – werden voraussichtlich bis zu 12.000 Studierende auf der Insel Hainan ihr Bachelor- und Masterstudium absolvieren auf lange Sicht.

Der Lehrbetrieb startet in diesem Wintersemester mit zunächst 140 Studierenden aus zwölf chinesischen Provinzen auf einem Übergangscampus – in den Studiengängen Informatik und Digitale Technologien. Es folgen Elektrotechnik, Maschinenbau, Mechatronik oder Wirtschaftsingenieurwesen. Im Jahr 2025 sollen die ersten Studierenden aus Hainan nach Deutschland kommen und umgekehrt.

Laut HSBI gibt es im Norden der Insel mit vielen internationalen Investoren einen besonderen Rechtsstatus: Universitäten aus dem Ausland könnten dort eigenständige Bildungseinrichtungen für Ingenieurwesen, Landwirtschaft und Medizin errichten. Im Gegensatz dazu sind in allen anderen chinesischen Provinzen ausländische Hochschulprogramme nur „in Zusammenarbeit mit und unter der Führung chinesischer Universitäten“ möglich.

Verweis auf die China-Strategie

Das Bundesforschungsministerium (BMBF) zeigte sich skeptisch. „China wird zunehmend zum Konkurrenten und Systemrivalen, insbesondere in Wissenschaft und Forschung“, sagte eine Ministeriumssprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Dadurch würden die Rahmenbedingungen für die wissenschaftliche Zusammenarbeit erschwert, wie das BMBF gerade im Juni bei den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in Berlin diskutierte.

Wissenschaftsfreiheit, friedliche Nutzung gemeinsam erzielter Forschungsergebnisse und Rechtssicherheit in der wissenschaftlichen Zusammenarbeit sind von zentraler Bedeutung. Dies spiegelt sich auch in der China-Strategie der Bundesregierung wider. „Vor diesem Hintergrund beurteilt das BMBF das Projekt der Universität Bielefeld kritisch.“

Das digitale Medienunternehmen Table.Media berichtete kürzlich, dass sich Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) von der China-Investition distanziert. Allerdings kofinanziert Ihr Ministerium die Hochschulgründung über das Förderprogramm „Transnationale Bildung“.

Das Ministerium betonte, dass die Fachhochschule Bielefeld dafür verantwortlich sei, die Wissenschaftsfreiheit zu wahren und das Risiko von Missbrauch zu minimieren. In der kürzlich vom Bundeskabinett beschlossenen China-Strategie gilt der Grundsatz, dass die Volksrepublik Partner, aber auch Konkurrent und systemischer Rivale ist. Die Bundesregierung wirft Peking vor, mit seiner Machtpolitik im Indopazifik schwere Menschenrechtsverletzungen und eine Aushöhlung des Völkerrechts zu begehen.

Universität nach deutschem Vorbild

Universitätspräsidentin Ingeborg Schramm-Wölk verwies auf eine Vereinbarung, nach der die BiUH eine universitäre Einrichtung mit eigenständiger Rechtspersönlichkeit sei. Ziel ist der gemeinsame Aufbau einer Universität nach deutschem Vorbild. Die akademische Freiheit sei gewährleistet und alle akademischen Aktivitäten wie Lehre und Forschung dienen friedlichen Zwecken, betonte sie auf dpa-Anfrage. Die Gefahr einer Abhängigkeit von hohen chinesischen Subventionen für Bau und Betrieb sieht sie nicht. Die Universität Bielefeld ist Präsidentin des BiUH in Hainan und es ist geplant, in allen wichtigen Gremien mehrheitlich vertreten zu sein.

Laut Jürgen Kretschmann, Präsident des BiUH, fällt das Projekt unter die China-Strategie, wie er der dpa sagte. Der erste Bauabschnitt des eigentlichen Campus soll bis zum Wintersemester 2025/26 abgeschlossen sein. Es ist geplant, etwa die Hälfte des Studiums an der Hochschule und die andere Hälfte bei einem der kooperierenden Unternehmen zu absolvieren.

Ein Sprecher des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) berichtet in der Tabelle.Medien, dass das Projekt bereits Ende 2020 von einer wissenschaftlichen Kommission für das Programm „Transnationale Bildung“ empfohlen worden sei. Diese Förderempfehlung sei verbindlich. Die HSBI entwickelt das Ganze als „autonom agierende, nordrhein-westfälische Landesuniversität und in wissenschaftlicher Unabhängigkeit“ weiter. Der DAAD unterstütze die Neugründung aus BMBF-Mitteln von 2021 bis 2024 mit rund 1,9 Millionen Euro, teilte das Ministerium mit. Das Geld werde vor allem in Deutschland für die inhaltliche und administrative Struktur der Hochschule ausgegeben. (dpa)