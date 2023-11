Biegsame Röntgendetektoren könnten die Krebsbehandlung revolutionieren

Ein Foto von Dr. Nanayakkara mit dem neuen Detektor ist hier verfügbar. Bildnachweis: Dr. Prabodhi Nanayakkara.



Neue Materialien, die an der University of Surrey entwickelt wurden, könnten den Weg für eine neue Generation flexibler Röntgendetektoren ebnen, deren potenzielle Anwendungen von der Krebsbehandlung bis hin zu besseren Flughafenscannern reichen.

Traditionell bestehen Röntgendetektoren aus schwerem, starrem Material wie Silizium oder Germanium. Neue, flexible Detektoren sind kostengünstiger und können an die zu scannenden Objekte angepasst werden, was die Genauigkeit beim Screening von Patienten verbessert und das Risiko bei der Bildgebung von Tumoren und der Durchführung von Strahlentherapie verringert.

Dr. Prabodhi Nanayakkara, der die Forschung an der University of Surrey leitete, sagte: „Dieses neue Material ist flexibel, kostengünstig und empfindlich. Spannend ist jedoch, dass dieses Material gewebeäquivalent ist. Dies ebnet den Weg für die Live-Dosimetrie.“ was mit der aktuellen Technologie einfach nicht möglich ist.

Die meisten der heute auf dem Markt erhältlichen Röntgendetektoren sind schwer, starr, energieaufwendig und teuer, wenn eine große Fläche abgedeckt werden muss.

Substanzen aus Wasserstoff und Kohlenstoff, sogenannte organische Halbleiter, bieten eine flexiblere Lösung, ermöglichten jedoch bisher nicht die Erstellung eines so detaillierten Röntgenbildes wie herkömmliche Detektoren.

Um diese Herausforderung zu lösen, entwickelten Wissenschaftler am Advanced Technology Institute der University of Surrey Geräte, die auf einer Tinte basieren, indem sie einem organischen Halbleiter geringe Mengen an Elementen mit hoher Ordnungszahl hinzufügten.

Aufbauend auf den früheren Forschungen des Teams auf diesem Gebiet verhält sich ihr neuer Detektor unter Röntgenstrahlen eher wie menschliches Gewebe, was zu neuen, sichereren Techniken für die Durchführung von Strahlentherapie, Mammographie und Radiographie führen könnte. Der Artikel „Gewebeäquivalente gekrümmte organische Röntgendetektoren unter Verwendung von Polythiophenanalogen mit hoher Atomzahl“ wurde in der veröffentlicht Fortgeschrittene Wissenschaft.

Professor Ravi Silva, Direktor des Advanced Technology Institute in Surrey, sagte: „Diese neue Technologie könnte in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt werden, beispielsweise in der Strahlentherapie, beim Scannen historischer Artefakte und in Sicherheitsscannern.“ Die University of Surrey macht zusammen mit ihrem Spin-out SilverRay Ltd weiter Wir wollen eine Vorreiterrolle bei flexiblen Röntgendetektoren übernehmen – wir freuen uns, dass die Technologie für eine Reihe von Anwendungen vielversprechend ist.“

Co-Autor Professor Martin Heeney vom Imperial College London kommentierte: „Wir entwickeln seit einiger Zeit schwere Analoga traditioneller organischer Halbleiter und waren fasziniert, als Dr. Imalka Jayawardena ihre Anwendung in Röntgendetektoren vorschlug. Diese Ergebnisse sind.“ Sehr spannend, insbesondere wenn man bedenkt, dass dies das erste Material war, das untersucht wurde, und es viel Spielraum für weitere Verbesserungen gibt.“

Mehr Informationen:

M. Prabodhi A. Nanayakkara et al., Gewebeäquivalente gebogene organische Röntgendetektoren unter Verwendung von Polythiophenanalogen mit hoher Ordnungszahl, Fortgeschrittene Wissenschaft (2023). DOI: 10.1002/advs.202304261

Zur Verfügung gestellt von der University of Surrey