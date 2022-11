Bidens Zusicherungen gegenüber China ändern nichts — RT World News

Der US-Präsident scheint nur deshalb gegenüber Peking einzulenken, weil seine Partei die Zwischenwahlen überstanden hat und er das Buhmann vorerst nicht so dringend braucht

US-Präsident Joe Biden hat sich am Montag am Rande des G20-Gipfels auf Bali mit Xi Jinping getroffen.

Es ist das erste Mal, dass sich die beiden Führer persönlich treffen, wobei sich Xi aufgrund der Covid-19-Pandemie seit mehreren Jahren deutlich von der internationalen Diplomatie isoliert hat.

Das Treffen schlug einen ungewöhnlichen Ton gegen den Fluss der Beziehungen zwischen den USA und China an. In den vergangenen Monaten sind die Spannungen auf der Insel Taiwan auf beispiellose Höhen gestiegen. Jetzt sagt Biden der Welt, dass er keinen Kalten Krieg will und nicht glaubt, dass China in Taiwan einmarschieren wird.

Krise abgewendet? Verlassen Sie sich nicht darauf.

Taten sprechen mehr als Worte, und im Kontext zweier Großmächte, die um globalen Einfluss kämpfen, und einer USA, die unbedingt darauf aus ist, ihre hegemoniale Position aufrechtzuerhalten, bedeutet diplomatischer Smalltalk wenig.

Aus diesem Treffen sind weder eine Änderung der Politik noch neue Vereinbarungen hervorgegangen. Das Szenario bleibt dasselbe: Die Vereinigten Staaten sehen den Aufstieg Chinas als die größte Bedrohung ihrer beispiellosen geopolitischen Dominanz in den Bereichen Militär, Technologie und Diplomatie.









Unter Biden haben die USA ihre Versuche konsolidiert, den Aufstieg Chinas einzudämmen, der unter Donald Trump begann. In dieser Hinsicht ist die Biden-Präsidentschaft wohl noch aggressiver als ihre Vorgängerin.

Vor nicht einmal drei Monaten besuchte Nancy Pelosi, die demokratische Sprecherin des US-Repräsentantenhauses und Bidens wichtigste Verbündete, in einer beispiellosen Provokation Pekings die Insel Taiwan. Bei mindestens drei Gelegenheiten hat Joe Biden erklärt, dass die USA dies tun würden „verteidigen“ Taiwan signalisierte im Falle einer Invasion praktisch, dass er bereit war, gegen Peking in den Krieg zu ziehen.

Was ist also aus dieser Rhetorik geworden? Ist Bidens Treffen mit Xi ein Zeichen dafür, dass die Aggression nachlässt? Die Antwort ist, dass die US Midterms stattgefunden haben. US-Politiker greifen China zu ihrem eigenen politischen Vorteil an und gehen vor Wahlen hart vor. Die Trump-Administration tat dasselbe.

Biden ist ein glücklicher Mann. Trotz atemberaubender Inflationsraten und rekordniedriger Zustimmungswerte schnitten die Demokraten besser ab als erwartet, weil die Alternative einfach schlechter ist. Dies bedeutet, dass Biden vorerst nicht unter Druck steht, China gegenüber hart zu sein, und die Dinge zumindest vorübergehend abkühlen kann.

Das heißt aber nicht, dass sich sonst etwas ändern wird. Die USA werden weiterhin versuchen, China einzudämmen, und werden die Insel Taiwan weiterhin als Eckpfeiler ihrer Strategie betrachten. Washington wird dies auch weiterhin tun „gegen die Linien stoßen“ der „Ein-China“-Politik, indem es seine Beziehungen zu der selbstverwalteten Insel vertieft, um ihre De-facto-Unabhängigkeit zu sichern, und Peking wird die Absichten der USA weiterhin mit tiefem Misstrauen betrachten.

Ebenso werden die USA ihre Militärpräsenz in der gesamten Region weiter ausbauen, indem sie ihre Einsatzmittel erhöhen und versuchen, Chinas Peripherie militärisch einzukreisen. Sie wird weiterhin umfassende Anti-China-Allianzen wie die Quad und die AUKUS vorantreiben.













Es wird auch weiterhin versuchen, Chinas Kapazitätszuwachs zu unterdrücken, indem es seine Handelskriegszölle und Technologieembargos aufrechterhält und letzteres wahrscheinlich ausweitet. Dieser Prozess, bekannt als „Entkopplung“, Fortsetzung wird folgen; Die einzigen Fragen sind „wie schnell“ und „in welchen Bereichen.”

Also wirklich, diese vorsichtigeren Worte von Biden ändern nichts.

Sobald es den USA im Hinblick auf ihre innenpolitischen Interessen entgegenkommt, wird sie sofort damit beginnen, die Spannungen wieder zu erhöhen. Sie wird dann wie immer China beschuldigen, der Anstifter der Instabilität zu sein.

China wird ebenfalls an dem Ziel festhalten, eine eventuelle Wiedervereinigung zu fordern. Die USA werden China dann als Bedrohung für andere Länder bezeichnen und sich als Wächter und Beschützer darstellen, um ihre eigene Eindämmungsagenda voranzutreiben.

Ist der Krieg um Taiwan also abgewendet worden? Die Antwort ist nein, überhaupt nicht. Ein routinemäßiges diplomatisches Treffen bedeutet nichts, wenn die Agenden der beiden Länder so sehr aufeinanderprallen. Kompromisse zu finden ist schwierig.

Die USA betrachten ihre Hegemonie immer als Nullsummenspiel. Kompromisse gibt es dabei keine, denn die Politik ist stets auf maximale Vorteilsausschöpfung ausgerichtet.

Ein einziges Treffen kann das totale Vertrauensdefizit nicht ausgleichen, und dies sagt uns nichts darüber aus, wohin die amerikanisch-chinesische Beziehung letztendlich gehen könnte. Was Biden zu sagen und zu tun pflegt, sind oft zwei verschiedene Dinge.

Das ist höchstens eine kurzfristige Beruhigung.