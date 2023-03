CNN

President Joe Biden en first lady Dr. Jill Biden zullen de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol en first lady Kim Keon Hee eind april verwelkomen in het Witte Huis voor een officieel staatsbezoek, zei de perssecretaris van het Witte Huis, Karine Jean-Pierre, dinsdag.

Het staatsbezoek zal het tweede van het presidentschap van Biden zijn en zal de nauwe banden tussen de VS en Zuid-Korea onderstrepen, en zal plaatsvinden op 26 april.

“Het komende bezoek viert de 70e verjaardag van de VS-ROK-alliantie, die van cruciaal belang is voor het bevorderen van vrede, stabiliteit en welvaart voor onze twee landen, de Indo-Pacific, en de rest van de wereld”, zei Jean-Pierre in een verklaring.

Ze voegde eraan toe: “President Biden en president Yoon zullen het belang en de blijvende kracht van de ijzersterke VS-ROK-alliantie benadrukken, evenals de niet-aflatende toewijding van de Verenigde Staten aan de ROK. De presidenten zullen onze gedeelde vastberadenheid bespreken om onze politieke, economische, veiligheids- en mens-tot-mens-banden te verdiepen en te verbreden.”

Het bezoek omvat een staatsdiner, zei het Witte Huis. Een staatsbezoek aan het Witte Huis omvat traditioneel formele ceremonies, bilaterale ontmoetingen en een black-tie diner.

Biden was eerder gastheer van de Franse president Emmanuel Macron voor een staatsbezoek, dat in december plaatsvond, meer dan halverwege zijn eerste ambtstermijn en later dan eerdere presidenten vanwege de pandemie.

De presidenten hebben elkaar het afgelopen jaar meermaals ontmoet, onder meer tijdens bezoeken aan Cambodja en de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

De conservatieve Yoon en zijn regering hebben de versterking van de alliantie tussen de VS en Zuid-Korea tot een belangrijke prioriteit van het buitenlands beleid gemaakt. Biden heeft eveneens geprobeerd de relatie te koesteren, onder meer met de symbolische mijlpaal van zijn reis naar Seoul in mei 2022, zijn eerste stop op zijn inaugurele reis naar Azië als president.

De alliantie wordt steeds belangrijker in de context van het tegengaan van de agressie en invloed van China, iets wat Biden tot een kenmerkend onderwerp heeft gemaakt van zijn buitenlands beleid als president.

Biden heeft ook gewerkt aan het bevorderen van verbeterde betrekkingen tussen Zuid-Korea en Japan, en markeerde eerder deze week een “baanbrekend nieuw hoofdstuk van samenwerking en partnerschap tussen twee van de naaste bondgenoten van de Verenigde Staten”, toen de twee landen een overeenkomst aankondigden om een ​​arbeidsovereenkomst in oorlogstijd op te lossen. geschil, een langdurige bron van spanning.

Het bezoek komt ook omdat Noord-Korea zijn militaire provocaties blijft opvoeren en het afgelopen jaar meerdere intercontinentale ballistische rakettesten heeft gelanceerd. De VS hebben naar aanleiding daarvan militaire oefeningen gehouden met Zuid-Korea en Japan.