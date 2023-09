Die neue Strategie bietet einen Einblick in die Art und Weise, wie Kampagnen mit der sich schnell verändernden Online-Landschaft der Wahl 2024 umgehen werden – und mit der zunehmend prekären Politik, Social-Media-Plattformen unter Druck zu setzen, Fehlinformationen zu überwachen.

Bidens Wiederwahlkampf soll eine Flut falscher Behauptungen von Trump und anderen GOP-Kandidaten über Bidens bisherige Bilanz bekämpfen; die Covid-19-Impfkampagne des Weißen Hauses; und angebliche Bemühungen, die Wahlbeteiligung zu unterdrücken.

Unter dem Druck der Konservativen, eine offenere Meinungsäußerung zuzulassen, haben Plattformen wie Facebook und YouTube sind diesem Beispiel gefolgt. Im vergangenen Sommer gab YouTube bekannt, dass es keine Inhalte mehr entfernt, in denen fälschlicherweise behauptet wurde, die Wahl 2020 sei gestohlen worden.

In diesem Umfeld planen Bidens Wahlkampfberater, sich weniger auf die Bereitschaft der Unternehmen zu verlassen, Fehlinformationen zu bekämpfen, sondern mehr auf ihre eigenen Ressourcen, um Fehlinformationen zu bekämpfen.

„Der Wahlkampf muss aus Kommunikationssicht aggressiver gegen Fehlinformationen vorgehen und einige der Lücken schließen, die diese Unternehmen hinterlassen“, sagte Flaherty, stellvertretender Wahlkampfmanager für Bidens Wiederwahl im Jahr 2024, gegenüber POLITICO.

Die Biden-Regierung steht derzeit auf dem Prüfstand, wenn es um die Öffentlichkeitsarbeit von Social-Media-Unternehmen geht: Mitarbeiter des Weißen Hauses, darunter Flaherty, sind sowohl Gegenstand eines Gerichtsverfahrens als auch einer Untersuchung des Repräsentantenhausausschusses wegen der aggressiven Aufforderung der Regierung an Plattformen, Beiträge zum Thema Covid zu entfernen -19 und die Wahl 2020.

Der Wiederwahlkampf von Präsident Joe Biden hat Rob Flaherty, den kämpferischen ehemaligen Direktor für digitale Strategie im Weißen Haus, eingesetzt, um seine Bemühungen zur Bekämpfung von Fehlinformationen, die über soziale Medien verbreitet werden, voranzutreiben. | Mit freundlicher Genehmigung von Rob Flaherty

Katie Harbath, zuvor Facebook-Direktorin für öffentliche Ordnung und Mitarbeiterin des Republikanischen Nationalkomitees, warnte davor, dass die Kampagne vorsichtig sein müsse, wenn es darum geht, soziale Plattformen zu verfolgen – zum Teil, weil GOP-Ermittlungen im Kongress „sehr legitime“ Fragen zum Weißen Haus stellen Druck auf Plattformen in der Vergangenheit, Inhalte zu entfernen.

„Es fühlt sich nicht gut an, wenn jemand versucht, seine Kontrolle zu gefährden oder Plattformen zu Maßnahmen zu zwingen“, sagte sie.

Ein Blitzableiter bekommt eine neue Rolle

Flaherty, der im August zum Wahlkampfleiter befördert wurde, steht im Zentrum der politischen Kontroverse um den Kampf gegen Online-Fehlinformationen. Laut E-Mails, die in einem Fall veröffentlicht wurden, der von republikanischen Generalstaatsanwälten in Louisiana eingereicht wurde, hielt Flaherty während seines Aufenthalts im Weißen Haus Ansprachen an Mitarbeiter von Facebook und YouTube und bestand darauf, dass die Unternehmen mehr tun würden, um die Rhetorik gegen den Covid-19-Impfstoff zu bekämpfen.

Seine aggressiv formulierten Botschaften haben ihn zum Ziel konservativer Vorwürfe gemacht, das Weiße Haus und andere Biden-Beamte hätten private Unternehmen zu Unrecht unter Druck gesetzt, Internetreden zu unterbinden.

Der Fall selbst ist immer noch ein aktuelles Thema: Vor einigen Wochen kam ein Bundesgericht zu dem Schluss, dass die Biden-Regierung wahrscheinlich gegen den Ersten Verfassungszusatz verstoßen hat, indem sie Plattformen dazu gezwungen hat, Covid-19- und Wahlinhalte zu entfernen, und hat eine Anordnung erlassen, die es Regierungsbeamten untersagt, die Unternehmen zu kontaktieren. Richter Samuel Alito hat dieses Urteil letzten Donnerstag vorübergehend ausgesetzt, während die Regierung an einem formellen Antrag an den Obersten Gerichtshof arbeitet, die Anordnung zu blockieren.

Jim Jordan, Vorsitzender der republikanischen Justiz im Repräsentantenhaus, verlangt von Flaherty außerdem, im Rahmen einer gesonderten Untersuchung seines Unterausschusses zu derselben Angelegenheit zu einer eidesstattlichen Aussage Stellung zu nehmen.

Die Biden-Kampagne sagte, sie könne sich weder zum laufenden Bundesgerichtsverfahren noch zu den Jordan-Ermittlungen äußern.

Trotz der Kontroverse unterstützt Biden Flaherty weiterhin als seinen Social-Media-Kampfhund, seit er 2019 als digitaler Leiter seiner ersten Kampagne begann. Flaherty hat neue Wege gefunden, um seinen Chef durch die Aufnahme von TikTok- und Instagram-Videos für junge Wähler attraktiver zu machen mit Prominenten wie den Jonas Brothers und Olivia Rodrigo im Weißen Haus. Biden hat Flaherty weiter gefördert und ihn zum ersten Digital-Strategie-Direktor gemacht, der zum Assistenten des Präsidenten ernannt wurde. Er lobte Flaherty, als er im Juni abreiste, und sagte, er habe „mit beispielloser Kreativität, innovativem Geist und einer Vorliebe für Taten gearbeitet.“

Öffentliche Beschämung und Gegenbotschaften

Während die Kampagne in Gang kommt, plant die Rechtsabteilung der Biden-Kampagne weiterhin, den traditionellen Ansatz zu nutzen, sich an Social-Media-Unternehmen zu wenden und Inhalte zu kennzeichnen, die gegen die Richtlinien der Plattform verstoßen.

Mitarbeiter der Kampagne sagten jedoch, die bessere Strategie sei es gewesen, Unternehmen öffentlich dafür zu beschämen, dass sie ihre eigenen Richtlinien zur Fehlinformation nicht durchsetzen. Sie planen, Facebook zu nutzen, um bezahlte Anzeigen zu schalten, um Falschmeldungen entgegenzuwirken. Dies haben sie bereits im Wahlkampf 2020 begonnen, nachdem die Plattform 2019 die Überprüfung der Lügen von Politikern eingestellt hatte. Im Jahr 2024 werden diese Bemühungen jedoch deutlich verstärkt.

Die Biden-Kampagne orientiert sich an der Covid-Anti-Impf-Rhetorik des Gouverneurs von Florida, Ron DeSantis, einschließlich seines jüngsten Vorstoßes gegen die Empfehlung der CDC, dass jeder unter 65 Jahren den aktualisierten Covid-Impfstoff erhalten sollte. | AP-Foto

Nach Angaben von Wahlkampfbeamten umfasst die Überarbeitung die Aufstockung ihrer Reihen auf Hunderte von Menschen bis zum nächsten Frühjahr, dazu gehört auch der Ausbau ihrer eigenen Kommunikations-, Rechts-, Digital- und Schnellreaktionsteams – und die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern des Demokratischen Nationalkomitees, der Demokratischen Parteien der Bundesstaaten und anderen -Freiwillige vor Ort – um Fehlinformationen zu überwachen und schnell zu korrigieren. Sie planen außerdem, bezahlte Anzeigen zu erstellen und zu schalten, die sich an sensible Wähler richten, um jeglicher Desinformation gegen Biden als Kandidaten entgegenzuwirken. Sie werden sich auch auf Basisorganisationen und Freiwillige verlassen, um falsche Behauptungen von Gegnern zu widerlegen, die darauf abzielen, die Wahlbeteiligung zu unterdrücken, und mit Medien zusammenarbeiten, um Unwahrheiten zu überprüfen, sagten die Wahlkampfmitarbeiter von Biden.

Die Kampagne konzentriert sich insbesondere auf die Bekämpfung von Fehlinformationen führender republikanischer Kandidaten, darunter Trump, dessen Kampagne, Unterstützer und persönliche Berichte ständig Lügen über die Wahlergebnisse von 2020 verbreitet haben, sowie auf weitere persönliche Angriffe auf Hunter Biden, der derzeit wegen Waffendelikten angeklagt ist . Die Kampagne konzentriert sich auch auf die Anti-Impf-Rhetorik des Gouverneurs von Florida, Ron DeSantis, einschließlich seines jüngsten Vorstoßes gegen die CDC-Empfehlung für alle unter 65 Jahren, den aktualisierten Covid-Impfstoff zu erhalten.

Beobachter der Technologiebranche sind vom Strategiewechsel des Biden-Lagers nicht überrascht. „Der Wind bei der Moderation von Inhalten hat sich seit 2020 gedreht“, sagte Nu Wexler, der zuvor in der politischen Kommunikation für Google, Facebook, Twitter und für demokratische Gesetzgeber gearbeitet hat.

Angesichts des Wandels in der Branche – und der politischen Risiken eines heftigen Widerstands – schlugen sowohl Wexler als auch Harbath vor, dass Gegenbotschaften eine bessere Nutzung der Zeit und Ressourcen der Kampagne seien, als Plattformen direkt unter Druck zu setzen, ihre Richtlinien durchzusetzen.

Die Wahlkämpfer von Trump und DeSantis antworteten nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zu ihrer eigenen Fehl- und Desinformationspolitik im Jahr 2024.

Eine weitere Bedrohung durch Fehlinformationen, die seit der Kampagne 2020 entstanden ist, ist die plötzliche Explosion generativer künstlicher Intelligenz-Tools wie ChatGPT. Generative KI kann in Kampagnen eingesetzt werden, um Deep Fakes zu produzieren – manipulierte Bilder oder Videos, die einen Zuschauer täuschen sollen –, die im Jahr 2024 zur Beeinflussung der Wähler eingesetzt werden könnten. Und die Bedrohung ist nicht einmal hypothetisch – ein Pro-DeSantis-Super-PAC hat bereits eingesetzt generative KI diesen Sommer in einer Anzeige.

Die Kampagne bereitet sich also auf eine ihrer Meinung nach wahrscheinliche Flut an Fehlinformationen von Kandidaten und KI-Tools vor. Maury Riggan, der General Counsel der Kampagne, sagte: „So schlimm das Problem im Jahr 2020 auch war, es ist nur noch komplexer geworden.“