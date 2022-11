Bidens und Trumps Auftritte auf dem Trail 2022 lassen Zweifel an 2024 aufkommen

Biden trat in einem Distrikt im Raum San Diego auf, den er zweistellig gewann, und sammelte Unterstützung für Rep. Mike Levin mit einer 40-plus-Minuten-Adresse. Die Rede dauerte so lange, weil der Präsident beschloss, sich scheinbar mit jedem Zwischenrufer in der Menge auseinanderzusetzen und sogar vor einer Gruppe iranischstämmiger Amerikaner damit herauszuplatzen, dass die USA den Iran befreien würden oder die Iraner sich selbst befreien würden – eine Nebenbemerkung, die im Nahen Osten schnell aufgegriffen wurde.

Am nächsten Tag verkündete Biden, immer noch in Levins sonnenverwöhntem Viertel, aus dem Stegreif: „Wir werden diese Anlagen in ganz Amerika schließen und Wind und Sonne haben“, und zog damit den Zorn seines demokratischen Kollegen Senator auf sich Joe Manchin von West-Virginia. „Kommentare wie diese sind der Grund, warum das amerikanische Volk das Vertrauen in Präsident Biden verliert“, empörte sich Manchin und fügte hinzu: „Es scheint, dass sich seine Positionen täglich ändern, je nach Publikum und Tagespolitik.“

Bidens Pressesprecher versuchte, die Äußerungen des Präsidenten zu klären und Manchin einen Olivenzweig anzubieten, aber dann ging Biden am Sonntag nach New York, um für Gouverneurin Kathy Hochul zu werben, und sagte einer anderen Gruppe von Zwischenrufern: „Keine Bohrungen mehr, habe ich nicht keine neuen Bohrungen gebildet.“

Trumps Fehltritte lassen die von Biden jedoch eher wie einen Insektenstich als wie eine Enthauptung aussehen.

Der ehemalige Präsident hat die Juden aufgefordert, „sich zusammenzureißen“, und die Republikaner aufgefordert, den GOP-Führer des Senats irgendwie anzuklagen Mitch McConnellverspottete den Namen von McConnells in Taiwan geborener Frau und nutzte die letzten Tage des Wahlkampfs, während sich der Rest seiner Partei intensiv auf die Zwischenwahlen konzentrierte, um seine Präsidentschaftskandidatur anzukündigen und einem potenziellen Herausforderer einen neuen Spitznamen, Ron, zu geben DeSanctimonious.

Nicht, dass dies die republikanischen Beamten so sehr überraschen würde, die sich jetzt auf das achte Jahr zubewegen, in dem sie ihren Blick von Trumps Rassenhetze und Schutzschlägerpolitik abwenden, aus Angst, seine Wähler zu verärgern.

Was jetzt anders ist, ist, dass sie, nachdem sie das Repräsentantenhaus, den Senat und das Weiße Haus unter Trumps Aufsicht verloren haben, gut positioniert sind, um am Dienstag beide Kammern des Kongresses zurückzuerobern, und die Präsidentschaft bei einer rezessionsgeplagten Wahl im Jahr 2024 leicht gewinnen könnten. Die GOP-Angst rührt natürlich von der Erkenntnis her, dass ihre mittelfristigen Gewinne teilweise darauf zurückzuführen sein werden, dass Trump nicht im Amt war und dass seine Nominierung ein gewinnbares Rennen in zwei Jahren erschweren könnte.

Was jeder republikanische Führer weiß, aber nur wenige wagen es laut auszusprechen, ist, dass 2022 das dritte Jahr in Folge sein würde, in dem Republikaner, die nicht von Trump benannt oder befleckt wurden, gute Wahlen hatten. Bei aller Zuneigung, die Trump von seiner Basis genießt, gibt es einen Grund, warum es die Demokraten sind, die am eifrigsten darauf aus sind, ihn zum Gesicht der GOP zu machen.

McConnell seinerseits ist begeistert von der Möglichkeit einer Präsidentschaftskandidatur von South Carolina Sen. Tim Scottbesonders jetzt, da ein anderer der Lieblings-Republikaner des Führers im Senat, Arkansas, Tom BaumwolleEr hat signalisiert, dass er nicht laufen wird.

McConnell ist mit seiner starken Präferenz für einen Nicht-Trump-Kandidaten kaum allein. Ich habe einen anderen GOP-Senator gefragt, wie viele der heute 50 republikanischen Senatoren wollen, dass ihr letzter Präsident ihr Fahnenträger für 2024 ist. Dieser Senator, kein Trump-Antagonist, legte die Obergrenze auf fünf fest.

Aber wie schon seit Trumps Kandidatur im Jahr 2015 bleibt die Frage für die Republikaner, ob sie Schritte unternehmen werden, um ihm entgegenzutreten. Die letzte NBC-Umfrage vor der Halbzeit ergab, dass nur 30 Prozent der GOP-Wähler sich als mehr Unterstützer von Donald Trump als als Unterstützer der Republikanischen Partei bezeichnen, ein neuer Tiefpunkt.

Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, setzt sich bei einer Kundgebung am 29. Oktober 2022 in Hauppauge, NY, für den republikanischen Gouverneurskandidaten von New York, Lee Zeldin, ein Julia Nikhinson/AP Foto

Wenn sich die Partei jedoch nicht um eine Alternative schart, könnten diese 30 Prozent immer noch als Grundlage für Trump ausreichen, um die Nominierung gegen ein gespaltenes Feld zu gewinnen. seinen Weg zur Nominierung vor sechs Jahren. Die meisten republikanischen Strategen betrachten DeSantis, den Gouverneur von Florida, der am Dienstag zur Wiederwahl steht, als den stärksten Kandidaten gegen Trump, und die ablehnende Reaktion vieler Konservativer auf Trumps „DeSantictimonious“-Schlag zeigt das Potenzial des Gouverneurs. DeSantis ist der einzige andere hochrangige Republikaner, der den Hauptwählern der GOP das geben kann, wonach sie sich am meisten sehnen: die geballte Faust.

Und ein starkes Halbzeitergebnis würde jeden Impuls zum Nachdenken oder Reformieren verhindern, der andere Out-of-Power-Bewegungen vorangetrieben hat, sei es Bill Clintons Politik des Dritten Weges im Jahr 1992 oder George W. Bushs mitfühlender Konservatismus im Jahr 2020.

Lange bevor Trump ihn öffentlich herabsetzte, haben sich DeSantis und seine Enthusiasten für 2024 positioniert.

DeSantis nutzte die Midterms nicht nur, um nach anderen Kandidaten zu suchen, sondern auch, um die Kundgebungen außerhalb der Bundesstaaten zum Aufbau seiner Mailingliste zu nutzen. Der Gouverneur erwägt auch, ein neues Buch zu schreiben, eine weitere Möglichkeit, seine Liste zu erweitern und Veranstaltungen außerhalb des Bundesstaates aufzubauen. Und während DeSantis davon absieht, Trump namentlich zu kritisieren, beobachtet er genau die Bedenken, die die Republikaner an der Basis über ihren ehemaligen Präsidenten haben, nämlich die Wahrnehmung, dass die Medien ihm niemals eine faire Erschütterung geben werden und dass er mit 78 Jahren Ich bin zu alt zum Laufen.

Ein Wahlkreis hat bereits eine DeSantis-Präsidentschaft im Visier: Floridas Bataillone von Lobbyisten. Die Einflussindustrie von Tallahassee ist sich sehr bewusst, dass der Gouverneur ihre Beiträge im Rennen 2024 beobachten wird, und ist bestrebt, sich in Washington niederzulassen, falls er gewinnt.

Nicht, dass eine der Firmen in Florida einen solchen Schritt wagen würde, solange Trump noch im Bilde ist.

Wenn den Demokraten eine offensichtliche Biden-Alternative fehlt, haben ihre Führer auch nichts von der unterdrückten Verachtung für den Amtsinhaber, die so viele republikanische Beamte für Trump hegen.

Demokratische Wähler neigen dazu, mehr über Trump und sein mögliches Comeback nachzudenken als über ihren eigenen Präsidenten, was möglicherweise das Beste ist, was Biden für ihn hat. Auch nur über die Nachfolge nachzudenken oder sich mit Bedenken hinsichtlich einer erneuten Nominierung des 82-jährigen Amtsinhabers auseinanderzusetzen, würde bedeuten, von der Trump-Drohung abzulenken oder, noch schlimmer, die Hauptangriffslinie der Rechten auf Biden wiederzugeben.

Diese Zurückhaltung zeigte sich letzte Woche in der langen Schlange, um an einer Wahlkampfkundgebung von Barack Obama für die Demokraten aus Nevada in Nord-Las Vegas teilzunehmen.

Als ein Teilnehmer sanft über Biden sagte: „Ich weiß, ich sollte das nicht sagen, aber vielleicht wird er ein bisschen zu alt“, warf ein anderer Teilnehmer ein: „Trump ist nur ein Jahr jünger!“ (Trump ist eigentlich vier Jahre jünger.)

Sollte der ehemalige Präsident seine Kandidatur diesen Monat offiziell bekannt geben, glauben hochrangige Biden-Beamte, dass es praktisch sicher ist, dass der derzeitige Präsident zumindest damit beginnen wird, eine Wiederwahl zu verfolgen.

Nach viel Murren über mangelnde Pflege und Ernährung hat das Weiße Haus Schritte unternommen, um vor 2024 Unterstützer zu gewinnen. Letzte Woche hielten die hochrangigen Berater Steve Ricchetti und Jennifer O’Malley Dillon ein Zoom mit einigen Dutzend langjähriger Biden-Unterstützer ab, darunter ehemalige Sen. Doug Jones aus Alabama und einige aus frühen Primärstaaten. Nächsten Monat wird es im Westflügel ein persönliches Treffen einiger der gleichen Getreuen geben.

Es ist leicht zu verstehen, warum er glaubt, dass eine Trump-Ankündigung jedes Gespräch über die demokratische Stabübergabe ersticken könnte.

Nahezu jedes Gespräch, das ich letzte Woche bei der Obama-Kundgebung in Nevada und bei Bidens Wahlkampfveranstaltung für Levin in der Nähe von San Diego mit Wählern geführt habe, wandte sich direkt oder indirekt, aber normalerweise sofort an Trump. Sie sind alarmiert über den ehemaligen Präsidenten und die Gefahr, die er für die amerikanische Demokratie darstellt.

Diese Demokraten hatten nur Lob oder Sympathie für Biden, zeigten aber wenig Begeisterung für seine Wiederwahl, ein Thema, das nur wenige von sich aus zur Sprache brachten.

„Ich möchte, dass das Joe Biden überlassen wird“, sagte Tom Murphy, ein pensionierter Anwalt in Las Vegas, bevor er dieselbe Sorkin-ähnliche Vision verbreitete, die einige Demokraten diesen Sommer für Biden hatten: dass er selbstlos zurücktreten und sein Versprechen erfüllen würde Brückenpräsident zu sein. „Er ist die Art von Held, der das tun würde.“

In Kalifornien drückte Cheryl Hartvigsen ähnliche Gefühle über Bidens Wiederwahl aus. „Wenn er will“, sagte Hartvigsen, bevor sie ohne Aufforderung überlegte, dass sie wünschte, „wir hätten einen stärkeren Vizepräsidenten“, weil Biden „sich sicherer fühlen würde, dass er eine gute Unterstützung hat“.

Vizepräsidentin Kamala Harris spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung für den Gouverneurskandidaten von Maryland, Wes Moore, am 29. Oktober 2022 in Baltimore, Md. | Julio Cortez/AP Foto

Es war das einzige Mal, dass ein Demokrat in beiden Staaten Kamala Harris zur Sprache brachte. Auf die Frage, wer sie für 2024 faszinierte, ob Biden nicht kandidieren sollte, waren die häufigsten Namen, die von den Wählern angeboten wurden, Govs. Gavin Newsom aus Kalifornien und Gretchen Whitmer aus Michigan zusammen mit Verkehrsminister Pete Buttigieg.

Wenn demokratische Wähler kaum begonnen haben, über Biden-Alternativen nachzudenken, verzehrt das Thema zunehmend die potenziellen Nachfolger selbst sowie ihre Ehepartner. Doug Emhoff, der zweite Gentleman, hat den Demokraten gesagt, die Partei müsse sich um Harris versammeln, sollte Biden nicht kandidieren.

Solche Gespräche sorgen jedoch im Westflügel für Augenrollen, wo Beamte glauben, dass Harris jetzt auf einem stärkeren Fundament steht als in ihrem ersten Jahr, aber hinsichtlich ihrer Lebensfähigkeit im Jahr 2024 skeptisch bleiben.

Diese Zweifel werden von den meisten demokratischen Gesetzgebern geteilt, deren Angst vor 2024 von dem Gespenst der Nominierung eines Achtzigjährigen mit düsteren Zustimmungsraten bis zu dem ebenso heiklen Dilemma reicht, ob er seinen unpopuläreren Vizepräsidenten nominieren oder die erste schwarze Frau im Job übergehen soll.

„Die nächste Frage, die uns gestellt wird, nachdem wir gesagt haben, dass wir Biden nicht wollen, lautet: ‚Willst du Kamala?’“, erklärte ein Hausdemokrat.

Ein anderer Gesetzgeber zeigte in einem wenig beachteten Interview im Oktober, wie die Demokraten das Problem in Zukunft umgehen können. Auf die Frage in New Hampshires WMUR, ob sie möchte, dass Biden wieder kandidiert, sagte Rep. Annie Küster des ersten Primärstaates der Nation, sagte: „Ich glaube nicht, dass er das tun wird“, bevor er die „große Bank von sehr, sehr qualifizierten Leuten“ der Partei trompetete.

Die gute Nachricht für die Führer beider Parteien ist, dass die Wähler möglicherweise noch ihre Drecksarbeit erledigen.

James Carville, der demokratische Stratege, sagte, er habe nur eine garantierte Applauszeile, wenn er vor jedem Publikum spricht, unabhängig von seiner Politik: „Wir müssen jemanden unter 75 finden, der dieses Land regieren kann.“