Bidens Top-Covid-Berater wünscht sich, er hätte sich mit Tucker Carlson angelegt

Kessler: Viele Dinge trugen dazu bei, wie die Menschen das Virus und die Impfstoffe empfanden. Ich denke, wir sollten die Wirkung, die die letzten Jahre auf uns alle hatten, nicht unterschätzen. Es war ein großer Umbruch für die Gesellschaft und es gibt keine Familie, die nicht davon betroffen ist. Alles, was so traumatisch ist, wird sehr starke Gefühle hervorrufen.

Tatsache ist, dass 226 Millionen Menschen ihre Grundimmunisierung erhielten und 94 Prozent der über 65-Jährigen geimpft wurden. Wann haben sich 226 Millionen Menschen das letzte Mal auf etwas geeinigt, etwas getan?

Wir müssen realistisch sein, was die Leute tun werden. Es gibt viele Dinge im Bereich der öffentlichen Gesundheit, von denen wir uns wünschen würden, dass sie die Menschen tun würden, die sie nicht tun. Insgesamt haben wir uns ziemlich gut geschlagen, wenn man das Ausmaß der durch diese Pandemie verursachten Umwälzungen bedenkt.

Cancryn: Was ist mit diesen Politikern, Gesetzgebern und Experten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, diesen Fortschritt in Frage zu stellen, die Impfstoffe und die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Reaktion in Frage zu stellen?

Kessler: Hier ist der schwierige Teil. Fragen sind ein fester Bestandteil der Wissenschaft. Hinterfragen ist immer wichtig, um zu lernen und zu verbessern, was wir tun.

Aber es gibt einen Unterschied zwischen dem Hinterfragen und dem Untergraben der grundlegenden Tatsachen. Genügend Zweifel schüren, damit die Leute gehen, naja, vielleicht muss ich das nicht tun.

Ich habe das schon einmal gelebt. 1952 mit den ersten Daten, dass Rauchen Krebs verursacht. Das Mantra der Branche lautete „nicht bewiesen, nicht bewiesen, nicht bewiesen“. Es hat genug Zweifel geweckt, dass es Leuten eine Krücke gab, die nicht aufhören wollten. Es gab ihnen einen Grund, weiter zu rauchen.

Diese Impfstoffe sind nicht perfekt. Aber sicherlich, wenn Sie über 50 sind, wenn Sie irgendwelche Risikofaktoren haben, das Nutzen/Risiko [ratio] ist einfach überwältigend. Also ja, Fragen stellen. Aber stellen Sie bitte sicher, dass Menschen, die dies benötigen und deren Leben wirklich in Gefahr ist, ein sehr wichtiges potenziell lebensrettendes Werkzeug nutzen.

Cancryn: Das ist interessant, dass Sie Parallelen zum Playbook von Tabak sehen.

Kessler: Ich glaube nicht, dass das beabsichtigt ist. Ich denke nur, dass man vorsichtig sein muss, wenn man den Leuten Zweifel einflößt. Wenn Sie diesen Zweifel einflößen, macht es die Arbeit nur viel schwieriger, Menschen dazu zu bringen, Dinge zu tun, wenn es bereits schwierig ist, Menschen dazu zu bringen, Dinge zu tun, die in ihrem gesundheitlichen Interesse sind.

Cancryn: Der Unterschied besteht diesmal darin, dass viele derjenigen, die diesen Zweifel äußern, jetzt die Führer einer der beiden großen politischen Parteien sind.

Kessler: Es gibt sicherlich diejenigen, die es für irgendwelche Rhetorik verwenden, aber ich denke, eine Mehrheit des Landes wird das beiseite schieben. Tatsache ist, dass 226 Millionen Menschen die Primärserie bekommen haben. Es wird hart, viele von denen, die Impfstoffen kritisch gegenüberstehen, denke ich im Stillen, dass sie den Impfstoff bekommen haben.

Cancryn: Sie sind also optimistisch, dass die meisten von uns in Bezug auf öffentliche Gesundheit und Wissenschaft immer noch mit denselben gemeinsamen Fakten operieren.

Kessler: Die letzten drei Jahre waren so intensiv, der Einsatz war so hoch, wir haben so viel gelernt. Wir haben Fehler gemacht. Ich denke nur, gib ihm Zeit. Aber Zweifellos müssen wir uns besser mit Desinformation befassen, denn dieser Virus ist noch nicht mit uns fertig.

Cancryn: Glauben Sie, dass es eine identifizierbare Lösung für diese Desinformation gibt? Nehmen Sie zum Beispiel Tucker Carlson, der ein großes Publikum hat und sich als bereit erwiesen hat, fast alles zu hinterfragen und zu bezweifeln. Es beunruhigt Sie nicht, dass er eine Plattform hat, um Dinge, die wissenschaftlich geklärt werden sollten, aufzugreifen und wieder zu hinterfragen?

Kessler: Ich sah meine Aufgabe darin sicherzustellen, wenn Sie einen Impfstoff wollten, wenn Sie ein antivirales Medikament wollten, es war da, es funktionierte, Sie mussten nicht in Angst leben, dass Sie an dieser Krankheit sterben würden. Ich hatte nur sehr wenige öffentliche Auftritte; andere haben das gemacht.

Aber sehr früh sagte ich zu jemandem, der mir nahe steht, dass ich mir wirklich wünschte, ich könnte zu Tucker Carlson gehen und dieses Gespräch führen.