„Im Moment haben wir hier ein perfekt abgestimmtes Rennauto. Irgendwann werden wir eine große, substanzielle und wettbewerbsfähige Organisation und ein Unternehmen aufbauen“, sagte er. „Das müssen wir heute nicht tun. Es wäre buchstäblich eine Geldverschwendung.“

Bidens Ansatz ist zwar darauf ausgelegt, Geld zu sparen, birgt aber das Risiko, dass seine Zustimmungswerte auf dem niedrigen Niveau bleiben, auf dem sie heute sind. Es könnte auch seine Fähigkeit einschränken, die Konturen des Wahlkampfs besser zu definieren, zu einer Zeit, in der sich die Republikaner in ihren eigenen Vorwahlen gegenseitig verprügeln. Vor zwölf Jahren reagierte sein früherer Chef Barack Obama schnell darauf, im Sommer vor dem Wahljahr gegen Mitt Romney anzutreten.

Laut einer Analyse des Werbeverfolgungsunternehmens AdImpact haben Bidens Wahlkampf und Pro-Biden-Super-PACs seit seiner Wiederwahlkandidatur 7,5 Millionen US-Dollar für Rundfunk-, Kabel- und digitale Werbung ausgegeben. Der GOP-Spitzenreiter und ehemalige Präsident Donald Trump im Wahlkampf und eine externe Gruppe, die ihn unterstützt, haben im gleichen Zeitraum 16,4 Millionen US-Dollar ausgegeben, wobei der überwiegende Teil dieser Ausgaben von seinem Super-PAC stammte.

Es gibt viele mögliche Gründe für Bidens Sparsamkeit. Als amtierender Präsident hat er es nicht nötig, Schlagzeilen hinterherzujagen. Da er keinen ernsthaften Hauptgegner hat, steht er auch in Bundesstaaten mit vorzeitiger Abstimmung noch nicht unter dem Druck, Gas zu geben. Und wie frühere Präsidenten, die sich zur Wiederwahl beworben haben, kann er mit Steuergeldern zu wichtigen Schlachtfeldern reisen.

Biden hat auch das Glück, gegen Trump anzutreten, der in den Augen der Wähler bereits klar definiert ist, mit unzähligen rechtlichen Problemen zu kämpfen hat und dessen Werbeausgaben teilweise darauf ausgerichtet sind, andere in den Vorwahlen der Republikaner anzugreifen.

Doch hinter den Kostensenkungsbemühungen des Biden-Teams verbirgt sich bei den Demokraten eine leichte Besorgnis über die Fähigkeit des Präsidenten, Spenden zu sammeln.

Obwohl Bidens Wahlkampfhelfer ihr Vertrauen in seine Fähigkeit zum Ausdruck gebracht haben, das Geld einzubringen, das sie ihrer Meinung nach in diesem Zyklus brauchen – einige Demokraten glauben, dass Biden und externe Gruppen mehr als 2 Milliarden US-Dollar ausgeben könnten –, haben sie nicht einmal einen Blick in sein Scheckbuch geworfen.

Sein Team gab nicht bekannt, wie viel Geld er in den ersten 24 Stunden seines Wiederwahlkampfs gesammelt hatte. Es ist auch nicht geplant, bis zum 15. Juli, dem Datum, an dem er gesetzlich zur Offenlegung dieser Informationen verpflichtet ist, bekannt zu geben, wie viel es im ersten Quartal seit Beginn seines Angebots eingenommen hat.

„Egal, was das Weiße Haus sagen will, man nimmt an einer Umfrage teil und eine große Mehrheit der demokratischen Wähler will nicht einmal, dass er noch einmal kandidiert“, sagte ein nationaler demokratischer Stratege, dem Anonymität gewährt wurde, um offen zu sprechen. „Es gibt wirklich eine Lücke in der Begeisterung, die meiner Meinung nach ihre zentrale Herausforderung darstellt.“

Bidens Spende im zweiten Quartal wird genau untersucht, um festzustellen, ob er bei den Spendern für Aufregung sorgt. Und der Maßstab liegt ziemlich hoch. Im Jahr 2019, als Trump für eine Wiederwahl kandidierte, sammelten sein Wahlkampf und das Republikanische Nationalkomitee im zweiten Quartal des Jahres insgesamt 105 Millionen US-Dollar.

Der Präsident, der in der Vergangenheit mit der Mittelbeschaffung zu kämpfen hatte, unternahm zusammen mit Vizepräsidentin Kamala Harris, First Lady Jill Biden und Second Gentleman Doug Emhoff einen rasanten Aufmarsch auf der Spendensammlungstour, bevor das letzte Wahlkampffinanzierungsquartal zu Ende ging. Sie veranstalteten mehr als 20 hochdotierte Veranstaltungen im ganzen Land, und an einigen davon beteiligten sich führende demokratische Spendensammler wie der Gouverneur von Illinois, JB Pritzker, und der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom.

Die frühere Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, rief vor Ablauf der Frist im letzten Monat auch Mitglieder von Bidens nationalem Wahlkampfbeirat zu einem Aufruf zusammen.

Laut zwei mit der Beute vertrauten Personen hat Biden bei einigen Großveranstaltungen in Kalifornien kürzlich rund 10 Millionen US-Dollar eingesammelt.

„Die starke Resonanz, die wir von Spendern und unseren Unterstützern an der Basis sehen, einschließlich einer beträchtlichen Anzahl neuer Spender seit 2020, ermutigt uns“, sagte Kevin Munoz, Sprecher der Biden-Kampagne.

Bidens Verbündete halten es für klug, eine schlanke Kampagne zu führen, zumindest im Moment. Nicht unnötig ausgegebene Dollar seien genauso wichtig wie gesammelte Dollar, argumentieren Verbündete.

„Ich bin immer ein großer Verfechter der Hortung von Ressourcen für den eigentlichen Kern einer Kampagne“, sagte der Abgeordnete Brendan Boyle (D-Pa.), der im nationalen Wahlkampfbeirat von Biden sitzt. „Ich denke, dass es sich im nächsten Jahr als klug erweisen wird, jetzt Geld zu sparen, wenn man es wirklich braucht.“

Die Kampagne spart Geld. Als Biden letzten Monat bei der ersten politischen Kundgebung seines Wiederwahlkampfs in Philadelphia sprach, hätten die Gewerkschaften die Veranstaltung finanziert, sagte eine mit den Ausgaben vertraute Person. Ein Biden-Wahlkampfsprecher bestätigte den Vorfall.

Wie andere Präsidenten, die sich zur Wiederwahl stellen, hat Biden offizielle Reisen zum Weißen Haus genutzt, um Spendenaktionen durchzuführen, die von der Kampagne und dem Demokratischen Nationalkomitee finanziert wurden.

Dick Harpootlian, ein Anwalt aus South Carolina und Senator des Bundesstaats, der sich während seiner Kandidatur im Jahr 2020 für Biden eingesetzt hatte, sagte, dass es zu diesem Zeitpunkt des Zyklus 2024 keinen „frenetischen“ Druck gebe, intensive Spendenaktionen durchzuführen. Er betonte, dass er sich keine Sorgen mache.

„Wenn die Frage lautet, warum sie nicht mehr Geld sammeln“, sagte er, „versuchen sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht, mehr Geld zu sammeln.“ … Es ist einfach zu früh.“

Dennoch gibt es Anzeichen dafür, dass die Biden-Welt das Tempo beschleunigen will. Biden hat in den letzten Wochen einige hochrangige Wahlkampfmitarbeiter eingestellt, darunter einen Kommunikationsdirektor und einen General Counsel. Rufus Gifford wird voraussichtlich bald auch das Außenministerium verlassen, um Bidens Kampagne zu unterstützen und bei der Spendenaktion zu helfen.

Biden hat noch keinen Fundraising-Direktor oder Fundraising-Co-Vorsitzenden bekannt gegeben, aber Katzenberg sagte, das Fundraising-Team werde „sehr, sehr bald“ personell verstärkt.

Bidens Team hat auch darauf hingewiesen, dass alle Vertragsstaaten und Washington, D.C. mit seinem Wahlkampf eine gemeinsame Spendenvereinbarung getroffen haben, die es den Spendern ermöglicht, größere Schecks zu streichen. John Atkinson, ein demokratischer Spender, der letzte Woche an Bidens 200-köpfiger Spendenaktion in Chicago teilnahm, sagte, die Geldgeber für den Präsidenten seien weiterhin engagiert.

„Ich gehe davon aus, dass die Mittelbeschaffung im nächsten Quartal wirklich an Fahrt gewinnen wird“, sagte er. „Und ich denke, ein Großteil davon wird von einer Biden-Kampagne bestimmt sein, die von einer guten Wirtschaftsbilanz getragen wird und gleichzeitig von der Bindung der Republikaner an diesen extremistischen Obersten Gerichtshof abhängt, von dem sie so lange geträumt haben. ”

Bidens Wahlkampf kann es sich leisten, sparsam zu sein, auch weil der DNC oft die Rechnung übernimmt. Anders als während der Obama-Jahre befindet sich die DNC in diesem Zyklus in einer solideren finanziellen Verfassung. Derzeit beschäftigt das Unternehmen mehr als 300 Mitarbeiter und insbesondere seine Kommunikations-, Fundraising- und Forschungsteams haben bei Bidens Wiederwahl eng zusammengearbeitet.

Im Jahr 2020 musste Biden seinen Betrieb von Grund auf aufbauen. Heute, sagte Katzenberg, „haben wir den Luxus der Zeit. Er muss nicht jeden Dollar aus jeder Veranstaltung herausholen. Er kann es sich tatsächlich leisten, in langfristige Beziehungen zu investieren und wieder Kontakt zu seinen Unterstützern aufzubauen.“

Einige Demokraten befürchten jedoch, dass Biden sich den Luxus des Wartens nicht leisten kann. Das republikanische Amt für das Präsidentenamt befindet sich derzeit in einem Wettrüsten um die Mittelbeschaffung. Trumps Wahlkampfmitarbeiter sagten, sein gemeinsames Fundraising-Komitee habe im zweiten Quartal 35 Millionen US-Dollar gesammelt, während der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, sein wichtigster Vorwahlgegner, sagte, es habe in den sechs Wochen seit Beginn seiner Kampagne 20 Millionen US-Dollar gesammelt. Ein Großteil dieses Geldes wird für gegenseitige Angriffe verwendet. Aber einige ihrer Anzeigen haben auch Biden getroffen.

Dann stellt sich die Frage, ob Biden seine Spendensammlung bei Bedarf auf Hochtouren bringen kann. Der Präsident ist 80 Jahre alt. Und während das Weiße Haus sagt, dass er energisch reist, hat er seit seiner Amtszeit als Vizepräsident im Jahr 2012 auch keinen rasanten allgemeinen Wahlkampf mehr geführt, nachdem er den letzten Wahlkampf unter der Wolke von Covid-19 gewonnen hatte.

John Morgan, ein demokratischer Spender und Anwalt, sagte, er habe mit der Kampagne über die Ausrichtung einer Spendenaktion im Herbst gesprochen, es sei jedoch noch nicht bestätigt, ob Biden teilnehmen würde.

Er sagte, Bidens Abwesenheit könnte es schwieriger machen, einen beträchtlichen Geldbetrag einzusammeln, da es im Gegensatz zu Obama oder der demokratischen Kandidatin Hillary Clinton von 2016 niemanden in der Biden-Welt gebe, der Spender so anziehen könne wie der Präsident.

„Sie wollen, dass ich zwei bis drei Millionen Dollar sammle. Okay, wenn Sie mir dieses Ziel vorgeben, muss ich die Werkzeuge dafür haben“, sagte er.

Er bezog sich auf einen von Bidens engsten Mitarbeitern und fügte hinzu: „Wenn Sie wollen, dass es eine Spendenaktion im Wert von 500.000 US-Dollar wird, schicken Sie (Steve) Ricchetti, und wir werden es uns auf der hinteren Veranda gemütlich machen und Zigarren rauchen.“ Ich bin damit einverstanden. Aber ohne eine große Auslosung kann ich nicht zwei bis drei Millionen Dollar aufbringen.“

Mehrere andere Biden-Spender und -Bündler sagten, sie seien zuversichtlich, dass der Präsident das nötige Geld aufbringen werde. Ein Teil davon könnte daran liegen, dass sie jetzt sparen. Aber das meiste davon wird sein, dass sie mit Trump auf der politischen Bühne jede Menge Geld verdienen werden.

„Da die Partei von all seinen gesetzgeberischen Errungenschaften begeistert ist, habe ich keine Zweifel daran, dass der Präsident die Ressourcen aufbringen wird, die er für einen effektiven Wahlkampf benötigt“, sagte Neil Makhija, ein demokratischer Spendensammler und Geschäftsführer von Indian American Impact.

Christopher Cadelago hat zu diesem Bericht beigetragen.