Bidens pflanzt Baum zu Ehren des 50. Jahrestages der Amtszeit des Superintendenten des Weißen Hauses

Präsident Joe Biden und First Lady Dr. Jill Biden pflanzten am Montagnachmittag auf dem South Lawn des Weißen Hauses eine zeremonielle Ulme zu Ehren von Dale Haney, dem Superintendenten des Geländes des Weißen Hauses, der Anfang dieses Monats sein 50-jähriges Bestehen in der 1600 Pennsylvania Avenue feierte.

Nachdem sie von der Südseite des Weißen Hauses heruntergekommen waren, machten die Bidens jeweils kurze Bemerkungen über Haney, der seine Dankbarkeit für die Bepflanzung zum Ausdruck brachte.

Jill Biden sagte, Haney sei „eine der beliebtesten Menschen hier … die sich so liebevoll um das Gras und die Blumen kümmert“.

Das Weiße Haus sagte, das Pflanzen von Bäumen sei eine Überraschung für Haney gewesen.

„Fünfzig Jahre, 10 Präsidenten“, staunte der Präsident von Haney über seine lange Geschichte im Weißen Haus.

„Der Baum, den wir pflanzen, hat eine Lebenserwartung zwischen 175 und 200 Jahren“, sagte Biden und sprach über die junge Ulme, auf die er, die First Lady und Haney mit zeremoniellen vergoldeten Schaufeln Erde schaufelten.

Haney begann 1972 als Gärtnerin im Weißen Haus zu arbeiten und hat im Laufe der Jahre die Pflege von 500 Bäumen, 5.000 Sträuchern, Tausenden von einjährigen Blumen, dem Küchengarten des Weißen Hauses und 18 Morgen Gelände des Weißen Hauses überwacht, so ein Weißer Hausbeamter. Haney überwacht die Arbeit der Platzwarte des National Park Service, einer Gruppe, zu der Landschafts- und Gartenpfleger, Wartungsarbeiter, Elektriker und Klempner gehören.

Haney ist auch die inoffizielle Tierpflegerin des Weißen Hauses. In den 10 Regierungen, in denen Haney gedient hat, ist er mit jedem Präsidentenhund spazieren gegangen und hat sich um ihn gekümmert, von Richard Nixons Irish Setter, King Timahoe, bis zu Bidens Deutschem Schäferhund, Commander – und kurz Bidens verstorbenem Deutschen Schäferhund, Champ, und seinem Re-Home Deutscher Schäferhund, Major.

„Commander wollte hier sein“, scherzte Biden, „aber wir haben dafür gestimmt, ihn nicht zu lassen.“

Haney sagte dem Präsidenten, die Ulme werde schließlich Schatten spenden, damit „Commander und ich diesen Sommer dort draußen sitzen können“.

Die First Lady fragte Haney, ob sie ein Blatt vom Baum als Andenken für ihr Sammelalbum pflücken könnte, was sie auch tat.