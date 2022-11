Bidens Mission beim Klimagipfel: Welt davon überzeugen, dass es jetzt anders ist

Bidens Besuch in Sharm El-Sheikh, von den USA verzögert Halbzeitwahlen, dauerte nur wenige Stunden, als er nach Kambodscha und dann weiter zum G20-Gipfel nächste Woche in Indonesien aufbrach. Aber es wurde von den Delegierten vorsichtig begrüßt, die gleichzeitig die Notwendigkeit eines US-Engagements bei den Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels anerkannten und gleichzeitig einräumten, dass es sich nicht als zuverlässiger Partner erwiesen hat.

„Veteranen dieses Prozesses werden Ihnen sagen, dass sie von vielen Zusagen, die nicht mit Finanzen und Zeitplänen untermauert sind, mehr als frustriert waren. Dieses Mal ist es anders“, sagte Mahmoud Mohieldin, Ägyptens ehemaliger Investitionsminister und hochrangiger Verfechter der Vereinten Nationen für Klimaschutzmaßnahmen. „Wir brauchen diese politische Führung.“

Der Gipfel findet inmitten eines Sturms globaler Herausforderungen statt – einer drohenden Rezession, Energie- und Nahrungsmittelkrisen, Nationen, die am Rande des Zahlungsausfalls stehen. All dies geschieht, während die Auswirkungen des Klimawandels bedrohlicher werden.

Dass er überhaupt auftauchte, war ein Signal dafür, dass die reichste Nation der Welt – und ihr größter Klimaverschmutzer in den letzten 200 Jahren – die Bedrohung durch den Klimawandel ernst nimmt. Es geschah drei Monate, nachdem Biden nach einer Generation gescheiterter Versuche das stärkste Klimagesetz des Landes unterzeichnet hatte.

„Es ist anders jetzt. Die USA sind mit Gesetzen hereingekommen“, sagte er Die deutsche Klimabotschafterin Jennifer Morgan.

Biden eröffnete mit einer Anspielung auf die „mutige“ Klimaagenda seiner Regierung, die er an seinem ersten Tag im Amt auf den Weg gebracht hatte, und auf seinen Schritt, sich 2015 wieder anzuschließen Klimaabkommen von Paris. Das veranlasste das Publikum zum Applaus, und Biden entschuldigte sich herzlich für die Entscheidung seines Vorgängers, die USA jemals aus dem wegweisenden Klimaabkommen herauszuziehen.

Er lobte auch das US Inflation Reduction Act, HR 5376 (117) – das historische Ausgabenpaket der Vereinigten Staaten mit 369 Milliarden Dollar für Klimainitiativen. Verabschiedung dieses Gesetzes im August so gut wie sichergestellt, dass Bidens Präsidentschaft als eine entscheidende Zeit für Investitionen in saubere Energie in Erinnerung bleiben wird.

Bidens Rede war in jeder Hinsicht ein amerikanisches Ereignis. Das wurde deutlich, als die Erwähnung des US-Klimabeauftragten John Kerry durch den Präsidenten einen größeren Applaus erhielt als der ägyptische Präsident Abdel Fattah El-Sisi. Die Gästeliste war zwar groß, aber ein ausgewählter Teil der 46.000 Delegierten der Konferenz. Sogar UN-Beamte mussten das US-Außenministerium um ein Ticket bitten.

Während seiner 20-minütigen Rede legte Biden US-Pläne dar, in die mehr investiert werden soll Bemühungen zur Anpassung an den Klimawandel in Afrika, tragen zur Senkung der Methanemissionen bei, unterstützen den Übergang zu sauberer Energie in Ägypten und unterstützen Initiativen zur Verringerung der CO2-Belastung stark emittierender Sektoren wie der Schifffahrt.

Er versprach auch, für mehr Geld zu kämpfen, um klimaanfälligen Ländern dabei zu helfen, ihre Verteidigung angesichts zunehmender klimabedingter Katastrophen zu stärken.

Dazu gehören 150 Millionen US-Dollar, um Afrika – dem am stärksten vom Klima bedrohten Kontinent der Welt – dabei zu helfen, Frühwarnsysteme auszubauen, den Zugang zu Klimafinanzierung zu erweitern und die Ernährungssicherheit zu stärken, sowie eine Verdopplung des Geldes auf 100 Millionen US-Dollar, um die Anpassung weltweit zu finanzieren.

Die Herausforderung wird darin bestehen, die Republikaner in seinem eigenen Land zu bekämpfen, die sich den Bemühungen widersetzt haben, mehr Geld in die Bekämpfung des Klimawandels in anderen Teilen der Welt zu investieren.

„Ohne die Republikaner, die sich an dieser Debatte beteiligen, werden wir nicht die Fortschritte machen, die wir als Land machen müssen“, sagte der US-Repräsentant. John Curtis aus Utah, ein seltener Republikaner, der Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels unterstützt.

„Versprich alles, was er will“

Die Welt ist sich der amerikanischen Spaltungen müde bewusst. Laut einer von Carbon Brief entwickelten Metrik, die auf ihren historischen Emissionen basiert, liegt der Beitrag der Vereinigten Staaten zur Klimafinanzierung in Entwicklungsländern etwa 32 Milliarden Dollar unter ihrem gerechten Anteil. Die Republikaner haben lange die Erlaubnis verweigert, mehr Geld zu schicken.

Seyni Nafo, ein malischer Diplomat, der dieses Jahr ein Abkommen mit den USA zur Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen in Afrika ausgehandelt hatte, mischte sich nach Bidens Rede auf das Podium und sagte: „Er als Präsident tut alles, was er kann. … Der Präsident kann alles versprechen, was er will. Aber es ist der Kongress, der sich aneignet.“

Das Geld, das Biden auf den Tisch gelegt hat, verblasst im Vergleich zu den Billionen Dollar, die benötigt werden, nicht nur um Klimaschäden zu verhindern, sondern um sie zu bezahlen, wenn sie eintreten.

Die Entschädigung ärmerer Nationen für irreparable Klimaschäden ist das Top-Thema der diesjährigen Klimaverhandlungen. Es wurde zum ersten Mal auf die formelle Tagesordnung gesetzt, nachdem es jahrelang von wohlhabenden Nationen blockiert wurde, die sich geweigert haben, für die Schäden zu zahlen, die ihre Emissionen verursachen.

Aber ärmere Länder bleiben gegenüber den USA misstrauisch in Bezug auf das Thema, das in diplomatischen Kreisen als Verlust und Schaden bekannt ist. Biden versprach Unterstützung für eine versicherungsbasierte Initiative unter Führung der G7, die Ländern helfen würde, sich von klimabedingten Schäden zu erholen, aber die USA haben kein Geld angeboten.

Kleine Inselstaaten und andere Länder, deren Volkswirtschaften zunehmend durch die Auswirkungen eines sich erwärmenden Planeten bedroht sind, haben auf einen speziellen Fonds gedrängt, der für die Reparatur der Infrastruktur und die Wiederherstellung von Ländern eingesetzt werden könnte, wenn Leben, Häuser, Lebensgrundlagen und Kultur verloren gehen.

Biden räumte ein, dass seine Nation die Verantwortung habe, ärmere Länder zu unterstützen, wenn sie darum kämpfen, ihre Volkswirtschaften umweltfreundlicher zu machen, und sagte dies Wenn reiche Länder Kohle in Entwicklungsländern finanzieren können, „gibt es keinen Grund, warum wir saubere Energie nicht finanzieren können“.

Aber viele der ärmsten und am wenigsten entwickelten Länder sagen, dass sie eine andere Art von Finanzierung brauchen, die ihnen hilft, die Infrastruktur zu stärken, um extremeren Stürmen standzuhalten, oder in eine dürreresistente Landwirtschaft zu investieren.

„Ich denke, es besteht ein echter Wunsch zu erkennen, dass dies ein ernstes Problem ist, das nicht länger zurückgestellt werden kann“, sagte Aminath Shauna, Umweltministerin der Malediven.

„Ich denke auch, dass die USA ein so mächtiger Partner in globalen Institutionen und in der globalen Politik sind, dass sie die Dinge umdrehen können“, sagte sie. „Das ist an einem Punkt angelangt, den wir nicht länger ignorieren können.“

Bidens selbstbewusster Ton verdeckte die politischen Spannungen, die auf jedem Wort seiner Rede ruhten – sowohl zu Hause als auch unter den Nationen, die eingeladen waren, ihn zu hören.

Während des Durchgangs von Sein Klimagesetz ist ein Sieg für den US-Präsidenten, bittersüß für einige seiner engsten Verbündeten.

„Zuallererst [it’s] ein enormer Beitrag zum Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft in den USA, daher kann dies nur begrüßt werden“, sagte der oberste Klimabeauftragte der Europäischen Union, Frans Timmermans, Reportern am Freitag in einem Interview.

Aber die Made-in-America-Anforderungen des Gesetzes haben die europäische Industrie in einem Moment, in dem sie von der Energiekrise gebeutelt wird, erschaudern lassen. „Manchmal habe ich das Gefühl, dass dies auf der anderen Seite des Atlantiks nicht genug gesehen wird“, sagte Timmermans. „Sie haben billige Energie, wir haben sehr teure Energie, und das schadet unserer Branche wirklich sehr und tut unseren Haushalten wirklich sehr weh.“

Der Conservative Climate Caucus – eine Gruppe republikanischer Kongressabgeordneter – veranstaltete eine Veranstaltung, um eine alternative, industriefreundlichere Vision zur Bekämpfung des Klimawandels vorzustellen. Rep. Mansardengräber aus Louisiana sagte, der Plan akzeptiere die „Fakten“, dass die Öl- und Gasnachfrage auf der ganzen Welt weiter wachsen würde. Vor zwei Wochen sagte die Internationale Energieagentur, dass die Nachfrage nach allen fossilen Brennstoffen in diesem Jahrzehnt ihren Höhepunkt erreichen wird.

Biden trug auch Widersprüche zu fossilen Brennstoffen mit zur COP27. Seine Rede wurde von einer Gruppe amerikanischer Ureinwohner unterbrochen, die gegen die US-Öl- und Gasindustrie protestierten. Der Präsident hatte die wichtige Rolle der indigenen Landbesitzer beim Schutz der Natur angesprochen, aber als die Gruppe von Sicherheitskräften vom Veranstaltungsort abgeführt wurde, sagte einer von ihnen: „Präsident Biden sagt, dass die indigenen Völker die Antworten haben, aber er weigert sich, den Indigenen zuzuhören Personen.“

„Das ist unser Präsident“, sagte ein anderer. „Wir wissen nicht, wann wir wieder mit so einer Person in einem Raum sein werden.“

Dann wurden sie in die Wüstennacht gebracht und die Air Force One trug den Präsidenten weg, um sich anderen dringenden globalen Problemen zu stellen.