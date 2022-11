Bidens Grenzchef weigert sich zurückzutreten – Medien – RT World News

Chris Magnus hat sich geweigert zu kündigen, nachdem Chefs ihm gesagt hatten, er solle zurücktreten oder inmitten einer Einwanderungskrise gefeuert werden

Der Chef des US-Zoll- und Grenzschutzes (CBP), Chris Magnus, hat Berichten zufolge einen Befehl von höheren Stellen des US-Heimatschutzministeriums (DHS) abgelehnt, zurückzutreten oder von Präsident Joe Biden mitten in der schlimmsten Grenzkrise aller Zeiten direkt gefeuert zu werden.

DHS-Sekretär Alejandro Mayorkas und sein Stellvertreter John Tien forderten Magnus auf, seinen Posten zu kündigen, weil sie kein Vertrauen mehr in seine Fähigkeit hätten, seine Arbeit als Leiter der größten US-Strafverfolgungsbehörde zu erledigen, teilte der CBP-Kommissar am Freitag in einem Brief leitenden Mitarbeitern mit. „Ich habe nicht vor, zurückzutreten“ sagte er und fügte hinzu, dass er beabsichtige, am Montag zur Arbeit zu erscheinen.

Magnus räumte jedoch ein, dass das DHS seinen Zugang zu seinem offiziellen Twitter-Konto der Regierung bereits gesperrt hatte. Er sagte der Los Angeles Times, dass er zu seiner Bilanz der Reformierung der Arbeitsweise von CBP stehe. „Ich bin begeistert von den Fortschritten, die ich gemacht habe, und freue mich darauf, diese Arbeit fortzusetzen.“









Seit Bidens Amtsantritt im Januar 2021 sind mehr als 5,5 Millionen illegale Ausländer von CBP-Agenten an den US-Grenzen angetroffen worden. Im Geschäftsjahr 2022 der Bundesregierung, das am 30. September endete, gab es einen Rekord von 2,2 Millionen Festnahmen an der US-mexikanischen Grenze die kombinierten Summen für die vorangegangenen vier Jahre unter Bidens Vorgänger Donald Trump. Die Grenzkrise wurde für die steigenden Zuflüsse von Fentanyl verantwortlich gemacht, einem Medikament, das im Jahr 2021 fast 108.000 Todesfälle durch Überdosierung in den USA verursachte.

„Sowohl Chris Magnus als auch sein Chef, Secretary Mayorkas, sollten zurücktreten.“ US-Vertreter Gregor Steubeein Florida-Republikaner, sagte am Freitag. „Sie versagen bei der grundlegendsten Mission des Heimatschutzministeriums. Unsere Grenze ist weit offen.“

Magnus wäre der erste politische Beauftragte, der von Biden gefeuert wird, wenn der Präsident seine Entlassung durchführt. Biden wählte Magnus aus, um die CBP zu leiten, was ihn zum ersten offen schwulen Kommissar der Agentur machte, und er wurde letzten Dezember vom Senat bestätigt. Magnus, 62, hat über 30 Jahre in der Strafverfolgung gearbeitet. Er bot an, 2020 als Polizeichef von Tucson, Arizona, aufzuhören, nachdem ein Mann in der Haft gestorben war, aber sein Rücktritt wurde abgelehnt.