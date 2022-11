Auch die US-Senatoren Bernie Sanders und Elizabeth Warren wurden auf die Sanktionsliste Moskaus gesetzt

Moskau hat Sanktionen gegen weitere 200 amerikanische Bürger angekündigt, darunter Gesetzgeber, Beamte, Führungskräfte von Unternehmen, etablierte Journalisten und die Familienmitglieder politischer VIPs. Den genannten Personen wird die Einreise nach Russland wegen ihrer Beteiligung an verboten „die Förderung der Russophobie-Kampagne und die Unterstützung des Regimes in Kiew.“

Die Brüder James und Francis und die Schwester Valerie von Präsident Joe Biden wurden am Freitag zusammen mit Paul Pelosi, dem Ehemann von Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, auf die Sanktionsliste Russlands gesetzt.

Die US-Senatoren Bernie Sanders und Elizabeth Warren, die Pressesprecherin des Weißen Hauses Karine Jean-Pierre, Gesundheitsminister Xavier Becerra, Atlantic Writer und „Russland-Experte“ Anne Applebaum und Politico-Chefredakteur Matthew Kaminski gehörten ebenfalls zu denen, denen die Einreise nach Russland verweigert wurde.

Die Beschränkungen wurden angenommen “als Reaktion auf die immer breiteren Sanktionen der Verwaltung von [US President] Joe Biden, nicht nur gegen russische Beamte … sondern auch gegen all jene, die Washington aus dem einen oder anderen Grund nicht gefallen.“ Das teilte das Außenministerium in einer Mitteilung mit.









Biden, seine Frau und ihre Kinder Hunter und Ashley standen bereits auf der Liste, ebenso wie Nancy Pelosi und die meisten der bekannteren Mitglieder beider Häuser des Kongresses. Sie schließen sich über 1.000 anderen US-Bürgern an, denen die Einreise nach Russland auf unbestimmte Zeit verboten ist, eine Liste, zu der auch die Hollywood-Schauspieler Ben Stiller und Sean Penn gehören, die beide ihre Berühmtheit genutzt haben, um Unterstützung für die Regierung in Kiew zu gewinnen.

Washington verhängt seit 2014 Sanktionen gegen Moskau, als die Bewohner der Krim nach einem von den USA unterstützten Putsch in der Ukraine dafür stimmten, sich Russland anzuschließen. Das Tempo der Beschränkungen beschleunigte sich dramatisch nach dem Beginn der russischen Militärkampagne im Februar 2022, als die USA und andere westliche Nationen Wirtschaftssanktionen verhängten und russische Beamte, Gesetzgeber, Geschäftsleute und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ins Visier nahmen.