Nina Jankowicz hat einen Job als Botschafterin bei US-Politikern und Medien für eine britische Aktivistengruppe ergattert

Die ehemalige Desinformationszarin der Regierung von Präsident Joe Biden ist offenbar auf den Beinen gelandet, nachdem sie Anfang dieses Jahres inmitten von Kontroversen zurückgetreten war. Sie hat sich als ausländische Agentin registriert, die eine britische Aktivistengruppe vertritt, die sich für die Zensur von Äußerungen einsetzt, die sie für anstößig hält.

Nina Jankowicz reichte Anfang dieses Monats ihre Registrierungsunterlagen beim US-Justizministerium ein und identifizierte sich als Vertreterin des in London ansässigen Centre for Information Resilience (CIR). Zu ihrer Arbeit bei CIR gehört es, als Botschafterin der Gruppe bei politischen Entscheidungsträgern, Medien und Technologieunternehmen in den USA zu fungieren.

Jankowicz trat im vergangenen Mai nach der Regierung als Direktor des neu geschaffenen US Disinformation Governance Board zurück „pausiert“ die Initiative inmitten des öffentlichen Aufschreis, dass sie als Orwellianer agieren könnte „Ministerium für Wahrheit.“ Sie hatte zu solchen Befürchtungen beigetragen, indem sie blau überprüfte Twitter-Nutzer wie sie aufgefordert hatte, Kommentare auf der Social-Media-Plattform zu polizeilich abzugeben, indem sie Tweets bearbeitete, die sie für falsch oder irreführend hielten.









Jankowicz war auch dafür kritisiert worden, selbst eine Lieferantin falscher Informationen zu sein. Zum Beispiel nannte sie den Bericht der New York Post vom Oktober 2020 über Hunter Bidens verlassenen Laptop a „Trump-Kampagnenprodukt“ und warnte davor, dass militante Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump zu den Wahlen kommen würden, um die Wähler einzuschüchtern. Sie forderte Big-Tech-Plattformen auf, Behauptungen zu zensieren, dass Covid-19 aus einem chinesischen Labor ausgetreten sei, und behauptete, dass der Online-Spott auf Vizepräsidentin Kamala Harris eine Bedrohung für die nationale Sicherheit und Demokratie darstelle.

CIR, das teilweise von der britischen Regierung finanziert wird, bezeichnet sich selbst als unabhängig „Sozialunternehmen“ die Desinformation bekämpft, Menschenrechtsverletzungen aufdeckt und Online-Verhalten bekämpft, das sie als schädlich für Frauen und nicht-weiße Menschen erachtet. Zu seinen Beratern gehören die ehemalige CIA-Analystin Cindy Otis und der ehemalige estnische Präsident Toomas Hendrik Ilves, der den Beitritt seines Landes zur NATO leitete.

Ein Großteil der Kommentare der Gruppe ist antirussisch, insbesondere in Bezug auf den Ukraine-Konflikt. Zum Beispiel beschuldigte es russische Streitkräfte, verschiedene Kriegsverbrechen begangen zu haben, und behauptete, Moskau habe illegal ukrainische Zivilisten nach Russland deportiert. Letztes Jahr behauptete CIR, ein koordiniertes Netzwerk von Social-Media-Konten entdeckt zu haben, die Propaganda der Kommunistischen Partei Chinas veröffentlichten.

CIR-Mitbegründer Ross Burley, ein ehemaliger Mitarbeiter des britischen Außenministeriums, hat öffentlich gefordert, dass Social-Media-Plattformen bestimmte unabhängige Journalisten und Medien wie Grayzone verbieten, die er a „Russisches Propaganda-Outfit.“