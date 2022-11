Biden zu Pelosi: „Ich hoffe, du bleibst dran“

Biden war nicht auf dem Stimmzettel und Pelosi stand in ihrem Bezirk in San Francisco vor kaum Herausforderungen, aber Sie hätten es nicht aus ihren Reaktionen auf die Ergebnisse gewusst. Der bald 80-jährige Präsident und der 82-jährige Sprecher, gegenseitige Bewunderer mit ähnlichen Wurzeln und gemeinsamen Beschwerden gegenüber Kritikern und klugen Experten, waren optimistisch in Bezug auf ihre Aussichten und fühlten sich durch den Erfolg der Partei bestätigt.

Mit niedrigen Zustimmungsraten, gefährdeten Amtsinhabern, die seine Anwesenheit im Wahlkampf ablehnen, und einem Großteil der Partei, die über seine Entscheidung in letzter Minute murrt, eine Abschlussrede über Demokratie zu halten, hatte Biden das Gefühl, dass die Wahl erneut sein taktiles Gespür für den amerikanischen Wähler demonstrierte.

Er rief am Dienstagabend ein paar Dutzend Demokraten an und war, wie sich ein Berater erinnerte, begeistert, als viele von ihnen erwähnten, wie sie Elemente seiner Gesetzgebungsagenda behandelt hatten.

Kein Gespräch war vielleicht süßer als das, das er am frühen Abend mit einem der Spitzenkandidaten des Repräsentantenhauses führte, dessen Rennen noch nicht bekannt gegeben worden war. Trotzdem kannte Biden Rep. Abigail Spanberger von Virginia würde sich durchsetzen und wollte unter den ersten sein, die ihr gratulierten. Er musste nicht daran erinnert werden, dass es Spanberger war, der nach der Niederlage der Partei im Rennen um den Gouverneur von Virginia im letzten Jahr sagte, Biden sei nicht „zum FDR“ gewählt worden. sondern „normal zu sein und das Chaos zu stoppen“.

Für die Wähler waren es die Republikaner, die abnormal erschienen und das Chaos fortsetzten.

Kein Demokrat hat das persönlicher und schmerzhafter begriffen als Pelosi. Die Sprecherin war bereits am Boden zerstört von der Hausinvasion und dem bösartigen Angriff auf ihren Ehemann Paul und war entsetzt über die gefühllose Reaktion einiger Republikaner, die den Angriff entweder herunterspielten oder Verschwörungstheorien über seine Natur verbreiteten. Sie war, sagte eine Vertraute, tief verletzt und tat wenig, um ihre Gefühle zu verbergen.

Pelosi machte bei ihrem traditionellen Mittagessen am Wahltag mit Gewerkschaftsführern und anderen Verbündeten in einem Steakhouse in Washington ein optimistisches Gesicht. Aber Freunde dort konnten sagen, dass sie über die bevorstehenden Ergebnisse besorgt war und alle Vorhersagen dieser gefürchteten Experten, ganz zu schweigen von ihren eigenen Leutnants, aufgenommen hatte, dass die Demokraten wahrscheinlich eine Niederlage von mehr als 20 Sitzen im Repräsentantenhaus erleiden würden.

Spät in der Nacht telefonierte einer ihrer langjährigen demokratischen Verbündeten mit einer ganz anderen Pelosi. Sie sei „fast schwindelig“, erzählte mir diese Demokratin, und ging die Wahlbezirke für Bezirke durch, um zu erklären, wie die Partei ihre Verluste begrenze.

Pelosi hatte geplant, angesichts einer republikanischen Welle zurückzutreten, und Berater sollten eine choreografierte Abreise vorbereiten, einschließlich Abschiedsworte. Diese Vereinbarungen wurden jedoch auf Eis gelegt, und jetzt möchte sie sehen, wie die endgültigen Ergebnisse des Hauses aussehen, bevor sie sich entscheidet, ob sie ihren Führungsposten aufgibt. Eine Möglichkeit, insbesondere wenn die Republikaner nur einen oder zwei Sitze Vorsprung haben, besteht darin, dass sie in ihrer Position bleibt, zumindest für die ersten Monate des nächsten Kongresses, wenn Bodenmanöver am bedeutsamsten sein könnten.

Neben Bidens privatem Drängen hat Pelosi auch die Unterstützung ihres Amtskollegen im Senat: Am Montag, Mehrheitsführer des Senats Chuck Schumer sagte Burgess Everett und Marianne LeVine von POLITICO, er hoffe, Pelosi bleibe Anführerin und fügte hinzu: „Ich liebe sie.“

Pelosis Freunde beschreiben sie als wirklich unentschlossen und wartet an zwei Fronten auf Klarheit aus ihrem Adoptivstaat, während die entscheidenden Ergebnisse des Hauses aus Kalifornien hereinsickern und ihr Mann in ihrem Haus in San Francisco eine möglicherweise lange Genesung beginnt.

Ihre Entscheidung wurde nicht nur durch die Ungewissheit des Ergebnisses verändert, sondern auch durch den Angriff auf Paul Pelosi, der effektiv getrennte persönliche und politische Überlegungen zusammenführte. Sie wägt jetzt seine Gesundheit und seine Bedürfnisse ab, ist aber angesichts der politischen Motivation hinter der Tragödie mehr denn je von den Risiken für das Land betroffen.

Bei einem Telefonat mit einem Kabinettsbeamten und einer Handvoll Abgeordneter nach dem Einbruch sagte Rep. Anna Eshu aus Kalifornien, der engste Freund des Sprechers im Kongress, wurde emotional, als er erklärte, wie ernst der Zustand von Paul Pelosis war, und bat die Anrufer, ein Gebet zu sprechen.

Andere Kollegen des Repräsentantenhauses, dies ist der Kongress, sind eher privat auf Pelosis Verschwörung eingestellt, und einige waren skeptisch, als sie Dana Bash von CNN am Sonntag mitteilte, dass sich de facto ein Entwurf formiert. „Meine Mitglieder bitten mich, dies in Betracht zu ziehen“, sagte Pelosi über den Verbleib als Anführer.

Dennoch ist es ein Zeichen des Respekts für die Sprecherin, die die Hausdemokraten seit fast 20 Jahren führt, dass eine volle Woche nach der Wahl niemand in ihrer kakophonischen Fraktion an die Öffentlichkeit gegangen ist, um sie zum Ausgang zu schubsen.

Sogar einige ihrer am wenigsten schüchternen Kritiker sind nur bereit zu sagen, dass Pelosi mit ihrem Austritt einfach an ihrem eigenen Versprechen von 2018 festhalten würde, am Ende dieses Kongresses auszutreten. „Sie sagte, sie sei fertig, ich nehme an, sie wird dieser Verpflichtung nachkommen“, sagte ein Pelosi-Kritiker.

Viele Hausdemokraten glauben, dass sie dieses Versprechen tatsächlich erfüllen wird, sollte die Partei hinter der Mehrheit zurückbleiben, was zunehmend wahrscheinlicher wird. Im Moment hat sie jedoch ein hektisches Ratespiel in Washington angespornt; Ihr zukünftiger Status war ein ständiges Gesprächsthema unter den Gesetzgebern während der Orientierungssitzungen am Wochenende für neue Mitglieder.

Pelosi hat auch die Planung ihrer beiden Achtzigjährigen in der Führung eingefroren, Steny Hoyer und James. E Clyburnsowie die nächste Generation von Demokraten, die hoffen, aufzusteigen, insbesondere Rep. Hakeem Jeffries (D-NY), der erhebliche Unterstützung für die Nachfolge von Pelosi als Vorsitzender der Demokraten im Repräsentantenhaus gesammelt hat.

Biden täte gut daran, diese Nachfolge zu verzögern.

Ein Irisch-Amerikaner aus Delaware und ein Italo-Amerikaner aus Baltimore, die beiden Katholiken aus der Zeit vor dem Baby-Boom verbanden sich, als Biden Vizepräsident war. „Meine katholische Schwester!“ würde er ausrufen, wenn er Pelosi sah.

Sie sind beide im Kern Institutionalisten und teilen eine große Besorgnis über die Demokratie des Landes, ein Gefühl der Beunruhigung, das erst nach dem Angriff auf Paul Pelosi gewachsen ist.

Sie hatten während Bidens Präsidentschaft einige schwierige Phasen, hauptsächlich aufgrund von Pelosis Frustrationen mit dem Weißen Haus. Sie tat wenig, um ihren Unmut mit dem Präsidenten während der Pattsituation über die Infrastruktur und die „Build Back Better“-Gesetzgebung zu verbergen, und hat sich sogar öffentlich über einige von Bidens Rhetorik beschwert. In jüngerer Zeit waren sie und ihre Verbündeten irritiert, dass er dem GOP-Führer des Hauses, Kevin McCarthy, bedingt gratulierte, weil er anscheinend die Mehrheit beanspruchte.

Biden hat jedoch selten über Pelosi gemurrt und sie mit etwas fast Ehrfurcht betrachtet, als sie ihm mit einer hauchdünnen Mehrheit Sieg um Sieg beschert hat. Und jetzt hofft er, dass sie bleibt, in einem Moment werden die Demokraten den Senat kontrollieren und zumindest in der Lage sein, einer knappen republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus das Leben schwer zu machen.

Ein Top-Biden-Berater drückte es einfach aus: „Er glaubt, dass sie die beste Rednerin aller Zeiten ist.“