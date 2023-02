CNN





Meerdere democraten hebben nog geen besluit genomen over hoe ze zullen stemmen over een maatregel die een herschrijving van het wetboek van strafrecht in Washington DC ongedaan zou maken, dat volgens critici zacht is voor gewelddadige criminelen.

De maatregel zal naar verwachting volgende week in stemming worden gebracht en er is slechts een gewone meerderheid voor nodig. Senator Joe Manchin, een democraat uit West Virginia, heeft gezegd dat hij met de Republikeinen zal stemmen.

Het congres kan, onder het Home Rule-handvest van DC, een veto uitspreken over elke wet die is goedgekeurd door DC-kiezers of de regering. Als de intrekking wordt aangenomen, is het waarschijnlijk het eerste wetsvoorstel dat president Joe Biden overweegt een veto uit te spreken. Biden heeft gezegd dat hij zich verzet tegen het intrekken van de DC-misdaadmaatregel, maar heeft niet expliciet gezegd of hij er een veto over zal uitspreken.

De vraag is of Manchin alleen zal staan ​​met zijn stem. Als dat zo is, zou het de eerste keer zijn dat de afwezigheid van de Democratische senator John Fetterman uit Pennsylvania een effect had op een stemming in de Senaat, omdat de maatregel dan slechts 50 stemmen nodig zou hebben om aangenomen te worden. Fetterman is voorlopig uit de Senaat gestapt om behandeling voor depressie te zoeken.

Veel Democraten verzetten zich tegen het terzijde schuiven van de DC-wet. Ze vinden dat lokale functionarissen hun eigen wetten vrij moeten maken van inmenging van het congres en Republikeinen moeten bestempelen als hypocrieten, aangezien ze typisch staats- en lokale rechten promoten. De wet werd aangenomen nadat de gemeenteraad het veto van burgemeester Muriel Bowser terzijde had geschoven, die, ondanks haar verzet tegen de nieuwe wet, zich ertegen verzet dat het Congres deze omverwerpt.

De DC Council had de maatregel vorige week in een brief verdedigd en schreef dat “het District of Columbia het recht op zelfbestuur heeft, zoals ons is verleend onder de Home Rule Act.”

“Elke wijziging of aanpassing van de lokale wetten van het district moet worden gedaan door de gekozen vertegenwoordigers van het district Columbia. Als die vertegenwoordigers zijn wij alleen verantwoording verschuldigd aan de kiezers van het District of Columbia”, vervolgde de brief, eraan toevoegend: “Net zoals het Congres zich niet bemoeit met de lokale aangelegenheden van andere staten, dwingen wij u om zich niet in onze zaken te mengen.”

De Republikeinse senator Bill Hagerty uit Tennessee, de hoofdsponsor van de wetgeving om de lokale wet in te trekken, noemde het een “gezond verstand”-benadering in een stad waar veel gewelddadige misdaden plaatsvinden. Politiek gezien vergeleek hij het met de kwestie “de politie defunderen” en zei voor centristische democraten: “Ik denk niet dat dit erg populair zal worden in hun staten en dit valt precies in die richting.”

Senator Jon Tester, een van die centristische democraten die deze cyclus herverkiesbaar is, vertelde verslaggevers dat hij nog steeds niet heeft besloten of hij de maatregel zou steunen.

‘Ik haat het om de hele tijd een agent voor jullie te zijn, maar ik moet er wel naar kijken. Ik weet gewoon nog niet wat het doet, ‘zei Tester dinsdag. “Er is de kwestie van, weet je, DC doet wat DC wil doen en laat DC doen wat ze doen, maar we hebben wel enig toezicht.”

De democratische senator Sherrod Brown uit Ohio, Mark Kelly uit Arizona en Gary Peters uit Michigan vertelden ook aan CNN dat ze nog geen besluit hebben genomen en de wetgeving overwegen.

De maatregel verliet het Huis met 31 Democratische stemmen.