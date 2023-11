Biden zegt in Thanksgiving-commentaren tegen de Amerikanen “we moeten de natie samenbrengen”.

President Biden vertelde de Amerikanen dat “we de natie moeten samenbrengen” toen hij donderdag deelnam aan de Macy’s Thanksgiving Day-parade.

‘Op deze Thanksgiving Day, Al, moeten we samenkomen’, zei de heer Biden tegen Al Roker. ‚Weet je, we hebben – we kunnen verschillende politieke opvattingen hebben, maar er is – we hebben één visie. De enige visie is: we zijn de beste, grootste natie ter wereld.‘

De heer Biden vervolgde dat “we ons moeten concentreren op het omgaan met onze problemen en het samenzijn.”

‘En stop de wrok’, voegde de heer Biden eraan toe. „We moeten de natie samenbrengen en we moeten elkaar met een beetje fatsoen behandelen.“

De heer Biden en zijn familie wel Thanksgiving doorbrengen in Nantucket, Massachusetts, per de traditie van hun familie.

De Amerikaanse president Joe Biden beantwoordt vragen van de pers na een bezoek aan de brandweer van Nantucket op Thanksgiving 23 november 2023 in Nantucket, Massachusetts. BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images



Nadat ze Roker hadden gebeld, bezochten de heer Biden en de first lady de brandweerkazerne van Nantucket, waar ze vijf pompoentaarten brachten. In een gesprek met verslaggevers bij de brandweerkazerne wilde de heer Biden geen commentaar geven op de vertraging in de deal om vrij te komen tientallen Israëlische gijzelaars in ruil voor de vrijlating van ongeveer 150 Palestijnse gevangenen. Hij zei dat hij „niet bereid is u een update te geven“ totdat de deal „rond is“. Hij zei dat hij hoopte vrijdag meer te kunnen zeggen.

De kleindochter van de Bidens, Naomi, de dochter van Hunter Biden, geplaatst op sociale media een foto van enkele leden van de familie, waaronder de heer Biden, op het strand na deelname aan de ijsbeerduik.

Jill Biden schreef in haar memoires ‚Where the Light Enters‘ dat de familie Thanksgiving begon door te brengen op Nantucket toen zij en meneer Biden begonnen te daten.

„Nantucket Thanksgiving werd onze traditie voor de komende vier decennia“, schreef Jill. „Op een paar uitzonderingen na hebben we de tocht sindsdien elk jaar gemaakt, waarbij we rituelen creëerden die onderweg een belangrijk onderdeel van ons gezin zouden worden.“

De overleden zoon van de Bidens, Beau Biden, vroeg zijn vrouw Hallie ten huwelijk tijdens de jaarlijkse Nantucket-boomverlichting in 2001, die tijdens Thanksgiving-weekend wordt gehouden, en ze trouwden in de St. Mary’s Church in het centrum van Nantucket.

Jill Biden schreef dat de familie Nantucket in 2015 had overgeslagen, de eerste Thanksgiving nadat Beau stierf. Maar ze zei dat hun kleinkinderen het jaar daarop vroegen om terug te keren naar Nantucket.

‘Thanksgiving was Nantucket’, schreef ze. De kleinkinderen van Biden ‘misten de kleine winkeltjes, de ijssalon die we altijd bezochten, de traditionele lunch op vrijdag. Ze wilden naar de verlichting van de kerstboom kijken en door de geplaveide straten dwalen. Ze wilden samen zijn. Om zich weer normaal te voelen.’

Volgens de memoires van de heer Biden, ‚Promise Me, Dad‘, is Nantucket de plaats waar Beau en jongste zoon Hunter hem in 2014 vertelden zich kandidaat te stellen voor het presidentschap.

“Papa, je moet vluchten”, schreef de heer Biden dat Beau het hem vertelde, en hij schreef dat Hunter zei: “We willen dat je vlucht.”

Beau Biden overleed in mei 2015en de heer Biden koos er uiteindelijk voor om zich in 2016 niet kandidaat te stellen voor het presidentschap, te midden van de familietragedie.

Dit jaar logeren de Bidens in het huis van miljardair David Rubenstein, medeoprichter van de Carlyle Group.