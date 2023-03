De Amerikaanse president Joe Biden zei vrijdag dat de Russische president Vladimir Poetin duidelijk oorlogsmisdaden heeft begaan en dat het besluit van het Internationaal Strafhof (ICC) om een ​​arrestatiebevel tegen hem uit te vaardigen gerechtvaardigd was.

Het ICC riep eerder op vrijdag op tot de arrestatie van Poetin op verdenking van onwettige deportatie van kinderen en onwettige overdracht van mensen van Oekraïne naar Rusland sinds Moskou vorig jaar zijn buurland begon binnen te vallen. De Verenigde Staten zijn geen lid van het ICC.

“Hij heeft duidelijk oorlogsmisdaden gepleegd”, zei Biden tegen verslaggevers, verwijzend naar Poetin.

“Nou, ik denk dat het gerechtvaardigd is”, voegde Biden eraan toe, verwijzend naar het bevelschrift. “Maar de vraag is: het wordt internationaal ook niet erkend door ons. Maar ik denk dat het een heel sterk punt is.”

De Verenigde Staten hebben afzonderlijk geconcludeerd dat Russische troepen oorlogsmisdaden hebben begaan in Oekraïne en steunen de verantwoordingsplicht voor daders van oorlogsmisdaden, zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring per e-mail.

“Het lijdt geen twijfel dat Rusland oorlogsmisdaden en wreedheden begaat (in) Oekraïne, en het is ons duidelijk geweest dat de verantwoordelijken ter verantwoording moeten worden geroepen”, voegde de woordvoerder eraan toe. “Dit was een beslissing die de aanklager van het ICC onafhankelijk heeft genomen op basis van de feiten die voor hem liggen.”

De stap van het ICC zou betekenen dat de 123 lidstaten van de rechtbank Poetin moeten arresteren en hem voor berechting naar Den Haag moeten overbrengen als hij voet op hun grondgebied zet. Het ICC heeft ook een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Maria Lvova-Belova, de Russische commissaris voor kinderrechten, voor dezelfde aanklachten.

ICC vaardigt arrestatiebevel uit tegen Poetin wegens vermeende oorlogsmisdaden Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

Hier zijn enkele van de andere opmerkelijke ontwikkelingen met betrekking tot de oorlog op zaterdag 18 maart:

Oorlogen in Irak en Oekraïne kunnen niet aan elkaar worden gelijkgesteld – Blair

De voormalige Britse premier Tony Blair verwierp vergelijkingen tussen de door de VS geleide invasie van Irak, die Blair bijna 20 jaar geleden steunde, en de voortdurende oorlog van Rusland tegen Oekraïne.

Blair maakte zijn mening duidelijk in een exclusief interview met dpa en de Europese persbureaus AFP, ANSA en EFE.

Hij zei dat de toenmalige Iraakse president Saddam Hoessein zijn eigen volk had mishandeld, betrokken was bij twee oorlogen in strijd met het internationale recht en chemische wapens had gebruikt om op één dag 12.000 mensen te doden.

Hij zei dat de coalitietroepen die Irak binnenvielen en Hoessein ten val brachten, niet gelijkgesteld kunnen worden met de invasie van Oekraïne door de Russische president Vladimir Poetin, dat “een land is met een democratisch gekozen president die, voor zover ik weet, nooit een regionaal conflict is begonnen of elke vorm van agressie tegen zijn buren.”

Een coalitie van landen – geleid door de Verenigde Staten en bondgenoten zoals Groot-Brittannië – viel vanaf 20 maart 2003 Irak aan met als doel Hoessein uit de macht te halen. Het doel werd snel bereikt, maar het land zakte snel weg in een spiraal van geweld.

Rusland bereidt bredere militaire dienstplicht voor – VK

De Russische autoriteiten bereiden zich waarschijnlijk voor om bredere militaire dienstplicht mogelijk te maken om aan hun militaire behoeften te voldoen, zei het Britse ministerie van Defensie zaterdag.

“Op 13 maart 2023 dienden Russische Doema-afgevaardigden een wetsvoorstel in om de leeftijdscategorie voor dienstplicht voor mannen van 21-30 jaar te wijzigen van de huidige 18-27 jaar. De wet zal waarschijnlijk worden aangenomen en zou in januari 2024 van kracht worden. ”, zei het ministerie in zijn dagelijkse inlichtingenupdate.

Het ministerie herinnerde eraan dat Rusland sinds de Sovjettijd tweemaal per jaar cycli voor dienstplicht blijft houden en dat dit verschilt van de uitzonderlijke ‘gedeeltelijke mobilisatie’ van veteranen die sinds september 2022 wordt uitgevoerd.

Rusland blijft dienstplichtigen officieel uitsluiten van operaties in Oekraïne, hoewel volgens de update minstens honderden waarschijnlijk hebben gediend door administratieve verwisselingen of nadat ze gedwongen waren contracten te ondertekenen.

Veel 18- tot 21-jarige mannen claimen momenteel vrijstelling van de dienstplicht omdat ze hoger onderwijs volgen, aldus het Britse ministerie. De autoriteiten veranderen dus hoogstwaarschijnlijk de leeftijdscategorie om de troepenaantallen te versterken door ervoor te zorgen dat studenten uiteindelijk gedwongen worden te dienen.

Zelfs als Rusland blijft afzien van het inzetten van dienstplichtigen in de oorlog, zullen extra dienstplichtigen een groter deel van de beroepssoldaten vrijmaken om te vechten, aldus de update.

Hoogste Amerikaanse en Oekraïense defensiebeambten bespreken militaire hulp in oproep

Drie hoge Amerikaanse veiligheidsfunctionarissen hielden een videogesprek met een groep van hun Oekraïense tegenhangers om militaire hulp aan Kiev te bespreken, zei de stafchef van president Volodymyr Zelenskyy.

“We bespraken de verdere levering van noodzakelijke hulp aan ons land, met name voertuigen, wapens en munitie”, schreef Andriy Yermak op Telegram.

Hij voegde eraan toe dat Zelenskyy aan het einde van de bijeenkomst was bijgekomen om zijn mening te geven over de bevrijding van de door Rusland bezette Oekraïense gebieden.

Turkije hoopt nog steeds op verlenging van de graandeal met Oekraïne

Turkije hoopt dat een graanexportovereenkomst tussen Kiev en Moskou, die essentieel is om de wereldwijde voedselcrisis te verlichten, met nog eens 120 dagen kan worden verlengd. De huidige deal loopt af net voor middernacht op zaterdag, Istanbulse tijd.

“De deadline nadert”, zei de Turkse minister van Defensie Hulusi Akar vrijdag. “We hebben contact met zowel Oekraïne als Rusland over verlenging van de overeenkomst onder de oorspronkelijke voorwaarden.”

De oorspronkelijke voorwaarden waarnaar Akar verwees, waren dat de verlengingen van 120 dagen automatisch voor dezelfde periode worden verlengd, tenzij een van de partijen anders zegt. Maar op maandag, na een ontmoeting met hoge VN-functionarissen in Genève, kondigde Moskou een voorstel aan om de overeenkomst met slechts 60 dagen te verlengen.

Bij de grootschalige invasie van Rusland in februari 2022 werden de havens aan de Zwarte Zee van Oekraïne geblokkeerd door oorlogsschepen. Maar een deal die Turkije en de Verenigde Naties in juli 2022 tot stand hebben gebracht, heeft de export van kritieke graanvoorraden mogelijk gemaakt.

De Verenigde Naties doen “al het mogelijke” om ervoor te zorgen dat de graandeal aan de Zwarte Zee doorgaat, zei hulpchef Martin Griffiths vrijdag tegen de VN-Veiligheidsraad.

IMF keurt regelwijziging goed die nieuw leningprogramma voor Oekraïne mogelijk maakt

Het Internationaal Monetair Fonds zei dat de raad van bestuur vrijdag wijzigingen in de regels goedkeurde die het IMF in staat zouden stellen nieuwe leningprogramma’s goed te keuren voor landen die te maken hebben met “uitzonderlijk grote onzekerheid”. Deze stap zal naar verwachting de weg vrijmaken voor een nieuw leningprogramma voor Oekraïne.

De wijzigingen in het financieringsbeleid van het IMF zouden van toepassing zijn op landen die te maken krijgen met “exogene schokken die buiten de controle van de autoriteiten van het land en het bereik van hun economisch beleid vallen”, zei het IMF in een verklaring.

Oekraïne, dat al meer dan een jaar vecht tegen een Russische invasie, is op zoek naar een financieringspakket van het IMF van ongeveer 15 miljard dollar.

Maar de regels van het Fonds die bedoeld waren om het hoofd te bieden aan economische crises in landen, stonden geen niet-noodleningen toe aan landen die met zulke enorme onzekerheden te kampen hadden, zoals door grote oorlogen of meerjarige natuurrampen als gevolg van klimaatverandering.

Het IMF zei dat de regelherzieningen de belangrijkste belemmeringen voor dergelijke leningen zouden wegnemen door officiële bilaterale crediteuren en donoren in staat te stellen vooraf garanties te geven over terugbetaling aan het IMF en schuldverlichting te bieden aan het lenende land.

In de verklaring van het IMF werd Oekraïne niet specifiek genoemd, maar de wijzigingen in de regels zijn opgesteld naast de onderhandelingen met de autoriteiten in Kiev over nieuwe financiering.

dh/jcg (AP, AFP, dpa, Reuters)