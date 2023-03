ATLANTA (AP) – President Joe Biden zegt dat hij van plan is de lofrede te houden op de begrafenis van voormalig president Jimmy Carter, die in zijn huis in Zuid-Georgia onder hospice-zorg blijft.

Biden vertelde donoren maandagavond tijdens een geldinzamelingsactie in Californië over zijn “recente” bezoek aan de 39e president, die hij kent sinds hij een jonge Delaware-senator was die Carters presidentiële campagne van 1976 steunde.

“Hij vroeg me om zijn lofrede te houden”, zei Biden, voordat hij stopte met meer te zeggen. “Sorry, dat mag ik niet zeggen.”

Carter, die op 98-jarige leeftijd de langstlevende president van de VS is, kondigde op 18 februari aan dat hij zijn resterende dagen thuis zou doorbrengen met zorg aan het levenseinde en afzag van verdere medische interventie na een reeks korte ziekenhuisopnames. Het Carter Center in Atlanta en de familieleden van de voormalige president hebben geen details over zijn toestand bekendgemaakt, hoewel Biden zinspeelde op Carters kankerdiagnose in 2015 en het daaropvolgende herstel.

“Ik heb tijd doorgebracht met Jimmy Carter en het heeft hem eindelijk ingehaald, maar ze hebben een manier gevonden om hem veel langer aan de gang te houden dan ze hadden verwacht, omdat ze een doorbraak vonden”, zei Biden in Rancho Sante Fe, Californië.

Biden, 80, en first lady Jill Biden bezochten Carter en zijn vrouw, Rosalynn, die nu 95 is, in hun huis in Plains, Georgia, een paar maanden nadat Biden in 2021 aantrad. Biden was de eerste Amerikaanse senator die Carters 1976 onderschreef presidentieel bod, waarmee hij brak met het establishment in Washington dat Carter – toen een voormalige voormalige gouverneur van Georgië – schokte door de Democratische nominatie te winnen.

Het presidentschap van Biden betekent een soort ommekeer voor Carters politieke status. Hij diende slechts één ambtstermijn en verloor in een aardverschuiving van de Republikein Ronald Reagan in 1980, wat de topdemocraten ertoe aanzette om afstand te houden, althans in het openbaar, gedurende tientallen jaren nadat hij het Witte Huis had verlaten.

Presidenten Bill Clinton en Barack Obama hadden geen nauwe banden met Carter. En de langverwachte presidentskandidaten die zich in de loop der jaren soms naar Plains waagden, deden dat meestal privé.

Maar toen het wereldwijde humanitaire werk van de Carters en het pleiten voor democratie via The Carter Center nieuw respect oogstte, begonnen democratische politici in het openbaar terug te circuleren naar Zuid-Georgia voorafgaand aan de verkiezingscyclus van 2020. En met de verkiezing van Biden vond Carter opnieuw een echte vriend en bondgenoot in het Oval Office.

Sommige Carter-familieleden hebben bevestigd dat de voormalige president een staatsbegrafenis zal hebben in Washington, DC, samen met een privé-begrafenis en begrafenis in Plains. Voormalige en zittende presidenten spreken vaak op de staatsbegrafenissen van hun voorgangers, soms zelfs door het politieke midden.

Clinton sprak op de begrafenis van de Republikein Richard Nixon in 1994. Carter prees de Republikein Gerald Ford, de man die hij in 2007 versloeg om het presidentschap te winnen. andermans begrafenis. Toen George HW Bush in 2018 stierf, was mede-Republikein Donald Trump aanwezig als zittende president, maar de enige voormalige president die sprak in de Washington National Cathedral was de oudste zoon van Bush, George W. Bush.

Bill Barrow, The Associated Press

Kulturelle En