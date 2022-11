Biden-Xi-Treffen: „Viele Herausforderungen“

Stand: 14.11.2022 12:38 Uhr

Die Beziehungen zwischen China und den USA sind angespannt, die Themenliste entsprechend lang. Doch beide zeigten den Willen zur Zusammenarbeit – beim persönlichen Treffen von Präsident Xi und US-Präsident Biden auf Bali.

In Zeiten heftiger politischer Spannungen zwischen den USA und China trafen sich die beiden Präsidenten Joe Biden und Xi Jinping vor dem G20-Gipfel in Bali zu Gesprächen. Es ist das erste persönliche Treffen der beiden seit Bidens Wahl zum US-Präsidenten vor zwei Jahren – seitdem hatten sie nur noch am Telefon miteinander gesprochen.

US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi treffen sich vor dem G20-Gipfel in Bali Sandra Ratzow, ARD Singapur, Tagesschau um 12:00 Uhr, 14.11.2022

Xi sagte zu Beginn, dass die gegenseitige Beziehung „vor vielen Herausforderungen stehe“. „Als Führer zweier großer Länder müssen wir den richtigen Weg für die bilateralen Beziehungen zwischen den USA und China aufzeigen, wenn wir vorankommen“, sagte er. Ein Staatsmann „sollte auch darüber nachdenken, wie er mit anderen Ländern und der Welt umgeht“.

Biden: Verhindern, dass Wettbewerb zu Konflikten wird

Biden hatte bereits vor den Gesprächen angekündigt, Xi rote Linien zeigen zu wollen. „Es gibt sehr wenige Missverständnisse zwischen uns. Wir müssen nur herausfinden, wo die roten Linien sind – und was für jeden von uns in den nächsten zwei Jahren das Wichtigste ist“, sagte der US-Präsident.

Er äußerte die Hoffnung, dass ein Konflikt zwischen den beiden Ländern vermieden werden könne. Es sei ihm wichtig, Differenzen in den Griff zu bekommen und zu verhindern, dass „Konkurrenz zum Konflikt wird“.

Xi: Beziehungen in die richtige Richtung lenken

Biden sagte, die Welt erwarte, dass beide Länder auf Klima- und Ernährungsherausforderungen reagieren. Sein nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan sagte, es sei wichtig, Bereiche zu finden, in denen sich die Interessen decken. Xi sagte auch, er wolle mit Biden zusammenarbeiten, um die Beziehungen der beiden Länder wieder auf den richtigen Weg zu bringen.

Diese befinden sich seit geraumer Zeit auf einem Tiefpunkt. Beide Staaten stehen zunehmend im Wettbewerb. Entsprechend lang ist die Themenliste: Chinas Rückendeckung für Russland nach dem Einmarsch in die Ukraine, der Handelskrieg zwischen den beiden Ländern, chinesische Drohungen gegen das demokratische Taiwan und Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer. China wiederum wirft den USA vor, ihren Aufstieg in der Welt verhindern zu wollen.