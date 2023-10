„Das wird ein wichtiges diplomatisches Gespräch“, sagte Jean-Pierre und beschrieb den „intensiven“ Wettbewerb zwischen den USA und China. „Es wird in San Francisco sein. Es wird ein konstruktives Treffen. Der Präsident freut sich darauf.“

Sie machte keine weiteren Einzelheiten darüber, worüber die beiden diskutieren werden, aber das Treffen wird voraussichtlich am Rande des Treffens der Staats- und Regierungschefs der Asien-Pazifik-Wirtschaftskooperation stattfinden, das vom 12. bis 18. November stattfinden wird.

Ein Treffen zwischen den beiden wichtigsten Staats- und Regierungschefs der Welt könnte unangenehm werden, wenn man bedenkt, dass Biden Xi im Sommer als Diktator bezeichnet hat, was wiederum zu einem Aufflammen der Spannungen geführt hat. Die Beziehungen der beiden Länder erlebten Anfang des Jahres einen Sturzflug, nachdem im Februar ein chinesischer Spionageballon über das amerikanische Festland flog, bevor ihn ein amerikanisches Militärflugzeug vor der Atlantikküste abschoss.

Der anhaltende politische Tenor rund um China in den USA hat sich in den kommenden Monaten als heikel erwiesen – und wird wahrscheinlich auch weiterhin heikel sein, insbesondere da ein laufender Präsidentschaftswettbewerb das Land als erhebliche Bedrohung darstellt. In den letzten Monaten besuchten mehrere von Bidens Kabinettssekretären China, und Anfang des Monats unternahm auch eine überparteiliche Gruppe von Senatoren die Reise.

Zu den wahrscheinlichen Themen des Biden-Xi-Treffens gehören Handel, Fentanyl, Cybersicherheit, Technologie und ausländische Diplomatie. Der Ausbruch des Krieges im Nahen Osten wird mit ziemlicher Sicherheit ein wichtiger Teil des Gesprächs sein, insbesondere da China in den letzten Jahren zunehmend versucht hat, seine diplomatischen Fähigkeiten auf der Weltbühne unter Beweis zu stellen und solide Beziehungen zum Iran, einem wichtigen Geldgeber der Palästinenser, unterhält militante Gruppe Hamas. Die beiden Staats- und Regierungschefs trafen sich zuletzt in Indonesien während des G20-Gipfels im November 2022 – fast genau ein Jahr vor ihrem erwarteten Treffen in Kalifornien.

Auf chinesischer Seite deutete ein Sprecher des Außenministeriums am Montag an, dass das Treffen stattfinden werde, betonte jedoch in Kommentaren während einer regulären Pressekonferenz, dass notwendige Vorbereitungen erforderlich seien. Die Associated Press berichtete am Freitag unter Berufung auf anonyme Quellen, dass beide Seiten während Wangs Reise nach Washington eine Vereinbarung für das Treffen ausgearbeitet hätten.

Während Newsoms Besuch in China letzte Woche äußerten mehrere chinesische Beamte Hoffnung über die Beziehung der beiden Länder.

„Die Beziehungen zwischen den USA und China sind heute das wichtigste bilaterale Band der Welt“, sagte der chinesische Vizepräsident Han Zheng laut einer Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua. „Vor Kurzem haben die Beziehungen zwischen den USA und China aufgehört, sich zu verschlechtern, und haben sich stabilisiert.“