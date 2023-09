O’Donnell trägt derzeit zwei Aufgaben: Sie ist leitende Beraterin von Harris und amtierende Stabschefin von Emhoff und bringt ihr Fachwissen zu einer Reihe nationaler und globaler Themen ein, darunter Geschlechtergerechtigkeit und die Bekämpfung von Vorurteilen gegenüber Juden, ein Top-Thema für Emhoff , der Jude ist.

O’Donnell war auch Kommunikationsdirektorin für Jill Biden, als sie während der Vizepräsidentschaft von Joe Biden, als Barack Obama Präsident war, Second Lady war. O’Donnell half Jill Biden dabei, das Bewusstsein und die Unterstützung für US-Militärfamilien zu schärfen und Community Colleges zu fördern.

Laut ihrer offiziellen Biografie verfügt sie über umfassende Erfahrung in der Entwicklung globaler Partnerschaften, öffentlicher Angelegenheiten und strategischer Kommunikation und hatte leitende Positionen in zwei Präsidialverwaltungen, gemeinnützigen und philanthropischen Organisationen, nationalen politischen Kampagnen und im privaten Sektor inne.

O’Donnell betreute zuletzt globale Partnerschaften bei Airbnb.

Der frühere Stabschef des Weißen Hauses, Ron Klain, sagte, O’Donnell genieße das Vertrauen von Kollegen weltweit.

„Das ist eine fantastische Wahl und sie wird bei der UNESCO einen fantastischen Job machen“, sagte er in einer Erklärung.

Cathy Russell arbeitete mit O’Donnell im Büro der zweiten Dame zusammen und sagte, sie sei kompetent darin, globale Partnerschaften aufzubauen, Kampagnen mit sozialer Wirkung zu erstellen und strategische Beratung zu einer Reihe von Themen anzubieten.

„Jeder, der Courtney kennt, weiß, dass sie sich für den Wert des globalen Engagements und die Stärkung der amerikanischen Führung auf der ganzen Welt einsetzt“, sagte Russell.

Der Senat wird darüber abstimmen, ob O’Donnells Nominierung bestätigt wird.

Die First Lady nahm Ende Juli an einer Zeremonie im UNESCO-Hauptquartier in Paris teil, bei der die US-Flagge gehisst wurde, um Washingtons offiziellen Wiedereintritt in die UN-Organisation nach der von Trump, einem Republikaner, initiierten Abwesenheit zu markieren. Sie sprach über die Bedeutung der amerikanischen Führungsrolle bei der Bewahrung des kulturellen Erbes und der Stärkung von Bildung und Wissenschaft auf der ganzen Welt.

Die Vereinigten Staaten gaben im Juni ihre Absicht bekannt, der UNESCO wieder beizutreten, und die 193 Mitgliedsstaaten der Organisation stimmten im Juli für die Wiederaufnahme der USA. Die Zeremonie bedeutete offiziell, dass die USA das 194. Mitglied – und Flaggeninhaber – der Agentur wurden.

Die Entscheidung der USA zur Rückkehr beruhte hauptsächlich auf Bedenken, dass China seit dem Rückzug Washingtons eine Führungslücke geschlossen habe, was die umfassendere geopolitische Dynamik unterstreicht, die im Spiel ist, insbesondere den wachsenden Einfluss Chinas in internationalen Institutionen.

Der US-Austritt aus der UNESCO im Jahr 2017 führte zu einer angeblichen antiisraelischen Voreingenommenheit innerhalb der Organisation. Die Entscheidung folgte einem Schritt der UNESCO aus dem Jahr 2011, Palästina als Mitgliedsstaat aufzunehmen, was dazu führte, dass die USA und Israel die Finanzierung der Organisation einstellten. Der US-Abzug wurde 2018 offiziell.