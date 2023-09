Biden sagte am Donnerstag auch, er habe mit dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, gesprochen, einem Präsidentschaftskandidaten für 2024, der mit dem Präsidenten um das Weiße Haus konkurrieren könnte, wenn er der republikanische Kandidat für 2024 wird.

„Heute Morgen habe ich noch einmal gesprochen – es scheint, als ob wir beide im Direktwahltelefon sein sollten – Gouverneur DeSantis und ich, wir haben heute Morgen noch einmal gesprochen und ich habe ihm mitgeteilt, dass ich seiner Erklärung zu einer großen Katastrophe zugestimmt habe“, sagte Biden währenddessen Ansprache von FEMA-Mitarbeitern.

Hurrikan Idalia traf am Mittwochmorgen mit Windgeschwindigkeiten von 125 Meilen pro Stunde in der Gegend von Big Bend auf Land und überschwemmte die Küste bis zu 15 Fuß. Der Sturm bewegte sich dann gegen Mittag nach Norden nach Georgia, nachdem er hauptsächlich ländliche und arme Teile des Staates getroffen hatte. DeSantis besichtigte am Donnerstag einige dieser Gebiete mit der Administratorin der Federal Emergency Management Agency, Deanne Criswell. Die FEMA überprüft derzeit die erweiterte Notstandserklärung des Staates, die Bundesmittel freimachen wird, mit denen wichtige Arbeiten wie Trümmerbeseitigung und Arbeitskosten im Zusammenhang mit Notfallmaßnahmen finanziert werden sollen.

„Wir werden sicherstellen, dass wir hier immer über die Ressourcen der Bundesfamilie verfügen, um die aktuellen Bemühungen zu unterstützen, aber auch die laufenden Wiederherstellungsbemühungen, die möglicherweise in diesen Gemeinden erforderlich sind, die vom Hurrikan Idalia betroffen waren“, sagte Criswell am Donnerstag.

Gouverneur Ron DeSantis sagte am Donnerstag, Florida sei immer noch dabei, die Trümmer zu beseitigen, die der Hurrikan Idalia hinterlassen habe, wobei mehr als 140.000 Menschen immer noch ohne Strom seien und in Teilen der Big Bend-Region Straßen blockiert seien. DeSantis sagte während einer Pressekonferenz in Steinhatchee, nicht weit von der Stelle, an der Hurrikan Idalia auf Land traf, dass ein Verkehrsunfall im Alachua County der erste Todesfall sei, der offiziell mit dem Sturm in Verbindung gebracht werde. Nach Angaben der Florida Highway Patrol kam ein 59-jähriger Mann ums Leben, als sein Fahrzeug bei Regenwetter von der Straße abkam und in einen Graben fuhr.

Aber der Gouverneur sagte Reportern im Florida Emergency Operations Center in Tallahassee, dass der Schaden, den Idalia verursachte, als er als starker Sturm der Kategorie 3 im Taylor County auf Land traf, viel schlimmer hätte sein können. Die staatliche Nationalgarde und ein Konsortium anderer Suchtrupps haben letzte Nacht 40 Menschen gerettet, die zwischen den Trümmern eingeschlossen waren, und die staatlichen Behörden haben noch immer nicht offiziell eine Handvoll Todesopfer von gestern mit dem Sturm in Verbindung gebracht.

„Wenn sie ihre Kirche verlieren, wenn sie ihr Zuhause verlieren, wenn sie ihr Geschäft verlieren – das war wirklich die erste Auswirkung“, sagte DeSantis. „Das ist das Erste, was die Leute heute Morgen gesehen haben.“

DeSantis sagte, es scheine, dass die meisten Menschen den Evakuierungsrufen Beachtung schenkten, und der Staat profitierte davon, dass Idalia weitgehend auf dem von den Sturmprognostikern vorhergesagten Kurs blieb. Das steht im krassen Gegensatz zum verheerenden Hurrikan Ian im letzten Jahr, der mehr als 140 Todesopfer forderte, mehr als eine Million Menschen ohne Strom zurückließ und unvorhersehbare Folgen hatte.

„Es sollte gesagt werden, dass dies eine ziemlich starke Prognose war“, sagte DeSantis. „Wenn Sie zurückblicken, wo wir am Wochenende waren und es einen Big-Bend-Einschlag gab, gab es ein wenig Abweichung, aber das Fazit ist, dass die Prognosen verdammt genau waren.“

Präsident Joe Biden rief am Donnerstag auch DeSantis an, um dem Gouverneur mitzuteilen, dass er eine Erklärung zur Katastrophe größeren Ausmaßes unterzeichnet und alle verfügbaren Bundesressourcen angeordnet habe, um bei der Sturmreaktion des Staates zu helfen.

DeSantis und Criswell werden Gebiete wie Cedar Key und Steinhatchee besuchen, die den ganzen Mittwoch über unpassierbar waren, weil die Straßen durch Trümmer blockiert waren. Rund 40.000 Mitarbeiter von Energieversorgungsunternehmen arbeiten außerdem in beschädigten Teilen des Staates daran, die Stromversorgung für schätzungsweise 139.000 Kunden wiederherzustellen.

Retter haben bereits die Küste des Staates nach vom Sturm gestrandeten Menschen durchkämmt und werden am Donnerstag detailliertere Suchaktionen durchführen. Kevin Guthrie, Geschäftsführer der Florida Division of Emergency Management, sagte am Donnerstag, dass die Staatsbeamten nun mit der Bewertung des Schadens beginnen werden, um Pläne auszuarbeiten und die Kosten für die Aufräumarbeiten zu berechnen.

Der Staat verhandelt noch immer mit der FEMA über den Anteil der Kosten, die durch Bundesgelder gedeckt werden. Normalerweise übernimmt die FEMA 75 Prozent der Kosten für die Wiederherstellung im Katastrophenfall, aber Beamte in Florida sprechen mit ihren Bundeskollegen über die Übernahme aller kritischsten Kosten, die unmittelbar nach dem Sturm entstehen.

Die von Idalia hinterlassenen Trümmer waren immens, Tausende Bäume wurden wie Zahnstocher zerbrochen. DeSantis sagte, er habe während einer Tour am Mittwoch überall Trümmer gesehen.

„Es gab überall Filialen und alles Mögliche“, sagte DeSantis. „Ich habe gesehen, wie Dächer von Gebäuden abgerissen wurden.“