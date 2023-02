Biden will in seiner Rede zur Lage der Nation beruhigen

WASHINGTON (AP) – Präsident Joe Biden ist bereit, eine beruhigende Einschätzung des Zustands der Nation abzugeben, anstatt auffällige politische Vorschläge zu unterbreiten, während er seine zweite Rede zur Lage der Union hält, um den Pessimismus im Land und die Besorgnis über seine eigene Führung zu überwinden.

Seine Rede vor einem politisch gespaltenen Kongress findet am Dienstagabend statt, während die Nation darum kämpft, die verwirrenden Gegenströmungen im In- und Ausland – wirtschaftliche Unsicherheit, ein ermüdender Krieg in der Ukraine, wachsende Spannungen mit China – zu verstehen und Bidens Eignung vorsichtig einzuschätzen ein wahrscheinliches Wiederwahlangebot.

Laut einer neuen Umfrage des Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research wird der Präsident zu einem Zeitpunkt auf der Rednertribüne des Repräsentantenhauses stehen, in dem nur ein Viertel der erwachsenen US-Amerikaner sagen, dass sich die Dinge im Land in die richtige Richtung bewegen. Etwa drei Viertel sagen, dass die Dinge auf dem falschen Weg sind. Und eine Mehrheit der Demokraten will nicht, dass Biden eine weitere Amtszeit anstrebt.

Biden wird darauf abzielen, diese Gefühle frontal zu konfrontieren, sagten Helfer, während er gleichzeitig versucht, nicht unsensibel gegenüber den Bedenken der Amerikaner zu klingen.

Brian Deese, Direktor des National Economic Council, sagte, Biden werde „das amerikanische Volk dort anerkennen und treffen, wo es ist“, und fügte hinzu, dass ihre „wirtschaftliche Angst real ist“.

„Ich denke, die Kernbotschaft lautet: Wir müssen weiter vorankommen, aber die Menschen sollten Optimismus empfinden“, fügte er hinzu.

Der Präsidentschaftshistoriker der Chapman University, Luke Nichter, sagte, die engste Parallele zu Bidens gegenwärtigen Umständen könnten die 1960er Jahre sein, als globale Unsicherheit auf innerstaatliche Unruhe traf. Biden, sagte er, habe die Möglichkeit, eine „beruhigende Präsenz“ für das Land zu sein.

„Normalerweise suchen wir nach einer Agenda: ‚Hier ist, was er vorhat.‘ Ich weiß nicht, ob das wirklich realistisch ist“, sagte Nichter. „Ich denke, die Erwartungen der Amerikaner an das, was der Kongress tatsächlich erreichen wird, sind ziemlich gering. Und so denke ich im Moment, dass Stimmung und Ton und den Amerikanern helfen werden, sich in ihren Umständen besser zu fühlen, ich denke, dass sie einen langen Weg zurücklegen werden.“

Der Rahmen für Bidens Rede wird deutlich anders sein als vor einem Jahr, als die demokratische treue Nancy Pelosi als Rednerin hinter ihm saß. Sie wurde durch den Sprecher des GOP-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, ersetzt, und es ist unklar, welche Art von Empfang der unruhige Republikaner dem demokratischen Präsidenten bereiten wird.

McCarthy gelobte am Montag, während der Ansprache „respektvoll“ zu sein, und sagte, er habe Biden gebeten, den Ausdruck „extreme MAGA-Republikaner“ nicht zu verwenden, den er 2022 auf dem Wahlkampfpfad einsetzte.

„Ich werde die Rede nicht zerreißen, ich werde keine Spielchen spielen“, sagte er Reportern, ein Hinweis auf die dramatische Aktion der ehemaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosis, nach der letzten Rede des ehemaligen Präsidenten Donald Trump zur Lage der Nation.

Die Gouverneurin von Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, die sich als Trumps Pressesprecherin landesweit einen Namen gemacht hatte, sollte die republikanische Antwort auf Bidens Rede liefern.

Da die COVID-19-Beschränkungen nun aufgehoben sind, laden das Weiße Haus und die Gesetzgeber beider Parteien Gäste ein, die mit ihrer Anwesenheit in der Kammer des Repräsentantenhauses politische Botschaften vermitteln sollen. Die Eltern von Tyre Nichols, der von Polizisten in Memphis schwer geschlagen wurde und später starb, gehören zu denen, die voraussichtlich mit First Lady Jill Biden zusammensitzen werden. Andere Biden-Gäste sind der Rockstar Bono und der 26-Jährige, der im vergangenen Monat im kalifornischen Monterey Park einen Schützen entwaffnete, als er schoss.

Biden ändert seine Sichtweise, nachdem er seine ersten zwei Jahre damit verbracht hat, wichtige Gesetzesvorlagen wie das überparteiliche Infrastrukturpaket durchzusetzen, eine Gesetzesvorlage zur Förderung der Hightech-Fertigung und der Klimagesetzgebung. Da die Republikaner jetzt die Kontrolle über das Repräsentantenhaus haben, konzentriert sich Biden auf die Umsetzung der massiven Gesetze und stellt sicher, dass die Wähler ihm die Verbesserungen zuschreiben, anstatt große neue Initiativen zu entwickeln.

Es ist größtenteils aus Notwendigkeit. Biden steht vor einer neu ermächtigten GOP, die darauf brennt, viele seiner Errungenschaften rückgängig zu machen, und schwört, eine Vielzahl von Ermittlungen durchzuführen – einschließlich der Untersuchung der jüngsten Entdeckungen geheimer Dokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident in seinem Haus und ehemaligen Büro.

Gleichzeitig muss Biden einen Weg finden, um über den Gang hinweg zu arbeiten, um die Bundesschuldengrenze bis zu diesem Sommer anzuheben und die Regierung finanziert zu halten. Biden hat darauf bestanden, dass er nicht über die Erfüllung der Schuldenverpflichtungen des Landes verhandeln wird; Die Republikaner haben ebenso darauf bestanden, dass Biden bei den Ausgaben Zugeständnisse machen muss.

Am Vorabend der Ansprache des Präsidenten forderte McCarthy Biden auf, mit den Republikanern des Repräsentantenhauses an den Verhandlungstisch zu kommen, um die Ausgaben im Rahmen eines Abkommens zur Anhebung der Schuldenobergrenze zu kürzen.

„Herr. Präsident, es ist Zeit, sich an die Arbeit zu machen“, sagte McCarthy in einer Ansprache vom Rednerbalkon im Kapitol.

Während die Hoffnungen auf eine groß angelegte Überparteilichkeit gering sind, sollte Biden seinen Appell an den Kongress von 2022 erneut herausgeben, um sich hinter seine „Einheitsagenda“ mit Maßnahmen zur Bekämpfung der Opioid-Epidemie, der psychischen Gesundheit, der Gesundheit von Veteranen und der Krebsbekämpfung zu stellen.

Die Rede kommt Tage, nachdem Biden dem Militär befohlen hatte, einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon abzuschießen, der dreist über das Land flog, die Nation in seinen Bann zog und als Erinnerung an die angespannten Beziehungen zwischen den beiden Weltmächten diente.

Die letztjährige Ansprache fand nur wenige Tage nach dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine statt, und viele im Westen bezweifelten, dass Kiew dem Angriff standhalten würde. Im vergangenen Jahr haben die USA und andere Verbündete zig Milliarden Dollar an militärischer und wirtschaftlicher Hilfe geschickt, um die Verteidigung der Ukraine zu stärken. Jetzt muss Biden – sowohl im In- als auch im Ausland – dafür eintreten, diese Koalition aufrechtzuerhalten, während sich der Krieg hinzieht.

„Der Präsident wird wirklich bekräftigen wollen, was für eine bedeutende Errungenschaft bereits erreicht wurde, und dann bekräftigen, wie viel mehr getan werden muss, wie wir uns dazu verpflichten und wie wir den US-Kongress um eine überparteiliche Basis bitten werden Helfen Sie uns bei dieser Arbeit“, sagte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan am Montag.

Während COVID-19 zu Hause nachgelassen hat, wird Biden seinen Blick auf andere nationale Übel richten, darunter die tödliche Opioid-Epidemie, Waffengewalt und Polizeimissbrauch.

Der Präsident verbrachte einen Großteil des Wochenendes bis Montag damit, Redenentwürfe mit Adjutanten auf dem Camp David Presidential Retreat in Maryland zu überprüfen.

Die hochrangige Beraterin des Weißen Hauses, Anita Dunn, wird am Dienstag den ganzen Tag über eine Vorschau auf die breiten Themen von Bidens Ansprache an demokratische Gesetzgeber geben, beginnend mit einem Frühstück mit Hausdemokraten auf dem Capitol Hill.

McCarthy forderte Biden auf, die Bemühungen der Republikaner zu unterstützen, die Finanzen der Nation auf einen Weg zu einem ausgeglichenen Haushalt zu bringen, was tiefgreifende und politisch unpopuläre Kürzungen der Bundesausgaben erfordern würde, gegen die sich Biden und die Demokraten vehement gewehrt haben.

„Wir müssen uns auf einen ausgeglichenen Haushalt zubewegen und auf echter Rechenschaftspflicht für jeden Dollar bestehen, den wir ausgeben“, sagte McCarthy.

Er bestand darauf, dass Kürzungen bei Medicare und Social Security, den beliebten Gesundheits- und Rentenprogrammen vor allem für ältere Amerikaner, bei jeder Haushaltsverhandlung „vom Tisch“ seien. Der GOP-Führer sagte auch, „ein Ausfall unserer Schulden ist keine Option“.

Das Weiße Haus hat darauf bestanden, dass den Republikanern nicht vertraut werden kann, dass sie die Programme schützen, und hat die Republikaner verprügelt, weil sie „gedroht haben, unsere Wirtschaft mit einem Zahlungsausfall aktiv ins Trudeln zu bringen“, indem sie Bedingungen an die Schuldengrenze gestellt haben.

Die Kongresskorrespondentin von AP, Lisa Mascaro, hat zu diesem Bericht beigetragen.

Folgen Sie der Berichterstattung von AP über die Adresse des Staates der Union unter: https://apnews.com/hub/state-of-the-union-address

Zeke Miller und Seung Min Kim, The Associated Press