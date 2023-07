Präsident Joe Biden kündigte am Freitag an, dass er Admiral Lisa Franchetti zur Chefin der US-Marine ernennen wird, was sie zur ersten Frau machen würde, die diese Position innehat und Mitglied des Joint Chiefs of Staff ist.

Präsident Joe Biden kündigte am Freitag an, dass er Admiral Lisa Franchetti zur Leiterin der US-Marine ernennen wird, was sie zur ersten Frau machen würde, die diese Position innehat und Mitglied des Joint Chiefs of Staff ist.

Es ist jedoch unklar, ob der Senat sie bis zum Ausscheiden ihres Vorgängers aus dem Amt bestätigen wird, da ein republikanischer Abgeordneter aus Protest gegen die Entscheidung des Pentagons, Truppen zu unterstützen, die zu Abtreibungen reisen müssen, mehr als 200 Nominierungen hochrangiger Militärs auf Eis legt.

„Franchetti wird als Unteroffizierin 38 Jahre lang engagierten Dienst für unser Land leisten, unter anderem in ihrer derzeitigen Rolle als Vizechefin der Marineoperationen“, sagte Biden in einer Erklärung.

„Sie ist die zweite Frau, die jemals den Rang einer Vier-Sterne-Admiral in der United States Navy erreicht hat, und wenn sie bestätigt wird, wird sie als erste Frau, die als Chief of Naval Operations und im Joint Chiefs of Staff dient, erneut Geschichte schreiben“, sagte er.

Franchetti hat auf einer Reihe von Überwasserschiffen gedient und einen Lenkwaffenzerstörer, ein Zerstörergeschwader und zwei Trägerangriffsgruppen kommandiert.

Sie war unter anderem stellvertretende Kommandeurin der US-Seestreitkräfte in Europa und Afrika sowie stellvertretende Leiterin der Marineoperationen für die Entwicklung der Kriegsführung. Im September 2022 wurde sie stellvertretende Chefin der Marineoperationen.

Admiral Mike Gilday soll nächsten Monat seine vierjährige Amtszeit als Chef der Marine beenden, aber Franchettis Bestätigung wird wahrscheinlich von Senator Tommy Tuberville aufgehalten, der die Genehmigung von Militärkandidaten seit Monaten hinauszögert.

Gefährliche Verzögerung

Der Senator ist gegen die Entscheidung des Pentagons, Militärangehörigen zu erlauben, dienstliche Abwesenheiten in Anspruch zu nehmen, um „nicht abgedeckte reproduktive Gesundheitsfürsorge“ zu erhalten, und Reisekostenzuschüsse einzuführen, um ihnen bei der Deckung der Kosten zu helfen – Richtlinien, die eingeführt wurden, nachdem der Oberste Gerichtshof letztes Jahr das landesweite Recht auf Abtreibung abgeschafft hatte.

Obwohl der Senat – der die Nominierungen von Militäroffizieren absegnen muss – immer noch einzeln über sie abstimmen kann, bedeutet Tubervilles „Halten“, dass sie nicht schnell in Gruppen mit einstimmiger Zustimmung genehmigt werden können.

Biden zielte in der Erklärung auf Tuberville und sagte, dass eine Verzögerung der Genehmigung der Nominierten „nicht nur falsch, sondern auch gefährlich“ sei.

Biden sagte:

In diesem Moment sich schnell entwickelnder Sicherheitsumgebungen und intensiven Wettbewerbs riskiert er unsere Fähigkeit, sicherzustellen, dass die Streitkräfte der Vereinigten Staaten die größte Streitmacht in der Geschichte der Welt bleiben. Und seine republikanischen Kollegen im Senat wissen es.

Gilday würde ihre Funktion als seine Stellvertreterin an Franchetti übergeben, falls sie bei seinem Ausscheiden aus dem Amt nicht bestätigt wird, was die aktuelle Situation im Marine Corps widerspiegelt.

General Eric Smith – der stellvertretende Kommandant – wurde zum Leiter des Dienstes ernannt, muss jedoch noch bestätigt werden und ist seit dem 10. Juli in kommissarischer Funktion tätig.

Auch andere hochrangige Offiziere werden in den kommenden Monaten ihr Amt niederlegen, darunter der Stabschef der Armee, General James McConville, und der Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff, General Mark Milley.