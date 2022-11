Der US-Präsident brachte die Führer von Kolumbien und Kambodscha durcheinander, als er an einem Gipfel in letzterem Land teilnahm

US-Präsident Joe Biden bedankte sich „der Premierminister von Kolumbien“ am Samstag für den Vorsitz bei einem Gipfeltreffen südostasiatischer Staats- und Regierungschefs in Kambodscha. Der verbale Ausrutscher ist der neueste geografische Fehler des Präsidenten.

„Nun, da wir hier in Kambodscha wieder zusammen sind … möchte ich dem kolumbianischen Premierminister für seine Führung als ASEAN-Vorsitzender und dafür danken, dass er uns alle aufgenommen hat.“ sagte Biden und beabsichtigte anscheinend, sich auf den kambodschanischen Premierminister Hun Sen zu beziehen, der derzeit den Vorsitz des zehnköpfigen Blocks der Vereinigung Südostasiatischer Nationen (ASEAN) innehat.

Bidens Verwechslung von Kambodscha und Kolumbien – Länder, die 18.000 km voneinander entfernt sind – ist das Neueste in einer langen Reihe von verbalen Ausrutschern und Fehlern, von denen einige Republikaner sagen, dass sie beweisen, dass seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt sind.

Biden dankt in seiner Rede auf dem Gipfeltreffen der Vereinigung Südostasiatischer Nationen (ASEAN) „dem Premierminister von Kolumbien“ für seine „Führung als ASEAN-Vorsitzender“. Der ASEAN-Vorsitzende ist der Premierminister von Kambodscha. pic.twitter.com/1vJDGP9ljI — RNC-Forschung (@RNCResearch) 12. November 2022

Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch kommentierte Biden den Abzug Russlands „Zurück aus Falludscha“ im Irak und nicht aus Cherson, einem Gebiet, das letzten Monat von Russland einverleibt wurde. Der Vorfall war das zweite Mal in einer Woche, dass Biden den Konflikt in der Ukraine mit dem US-Feldzug im Irak zwei Jahrzehnte zuvor verwechselte, und kam mehrere Monate, nachdem er ihn öffentlich gelobt hatte „das iranische Volk“, beabsichtigt, sich auf Ukrainer zu beziehen.

Biden hat auch die Namen seiner eigenen Beamten wie des Gesundheits- und Sozialministers Xavier Becerra und ausländischer Führer wie des Australiers Scott Morrison vergessen und stolpert oft durch telepromptergestützte Reden. Obwohl Biden nächste Woche 80 Jahre alt wird, besteht er darauf, dass er beabsichtigt, 2024 erneut für ein Amt zu kandidieren, wenn er 82 Jahre alt wird.

„Ich frage mich, ob er denkt, dass die ASEAN von dem Land Kolumbien, dem amerikanischen District of Columbia, der Stadt Colombo in Sri Lanka oder Lieutenant Columbo geleitet wird?“ Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, antwortete in einem Beitrag auf ihrem Telegram-Kanal.

Der Besuch des Präsidenten in Phnom Penh fand zwischen einem Ausflug zur UN-Klimakonferenz COP27 in Ägypten und dem G20-Gipfel nächste Woche in Indonesien statt.