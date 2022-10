Biden verurteilt russische Angriffe auf ukrainische Städte und verspricht weitere Unterstützung

„Wir werden weiterhin unerschütterliche wirtschaftliche, humanitäre und Sicherheitshilfe leisten, damit die Ukraine sich verteidigen und sich um ihre Bevölkerung kümmern kann“, sagte US-Außenminister Antony Blinken auf Twitter. Blinken twitterte am Montagmorgen dass er nach den Streiks mit seinem Amtskollegen, dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba, gesprochen hat.

Außenminister Antony Blinken sagte, er habe nach den russischen Angriffen mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba gesprochen. | Darrian Traynor/Getty Images

Die Angriffe, die die ersten seit Ende Juni auf die ukrainische Hauptstadt Kiew waren, wurden von westlichen Beamten verurteilt. Russland habe 75 Raketen abgefeuert und 41 Raketen seien von der ukrainischen Verteidigung abgeschossen worden, schrieb der oberste General des Landes, Valeriy Zaluzhnyi, auf Facebook.

Senator Dick Durbin (D-Ill.) verglich Putins Aktionen mit Adolf Hitlers schnellen Offensivangriffen auf Großbritannien im Zweiten Weltkrieg.

„Hitlers Blitzkrieg gegen die unschuldigen Briten hat ihre Entschlossenheit gestärkt“ schrieb Durbin auf Twitter. „Putins Massenstreik gegen unschuldige Ukrainer wird dasselbe bewirken. Der heißeste Ring der Hölle hat Putins Namen an der Tür.“

Bridget Brink, die amerikanische Botschafterin in der Ukraine, twitterte am Montag Fotos von ihrem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit der Überschrift „Unerschrocken“.

Armeesekretärin Christine Wormuth sagte am Montag, die Angriffe seien „entsetzlich“ und „sehr, sehr besorgniserregend“.

„Aber ich denke, es ist eine Erweiterung der Art von Taktik, die wir seit Beginn der Invasion gesehen haben“, sagte Wormuth Reportern auf dem Jahrestreffen der Association of the United States Army.

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte, die Angriffe seien eine Reaktion auf die teilweise Zerstörung einer Brücke gewesen, die am Wochenende die illegal besetzte Krim mit Russland verbindet. Putin hat die Explosion an der Kertsch-Brücke, für die sich die Ukraine nicht verantwortlich gemacht hat, als Terrorakt bezeichnet. Aber die Brücke sei für Russlands Militäroperation logistisch bedeutsam, was sie zu einem gültigen militärischen Ziel mache, sagte Mulroy.

„Diese wahllosen Luftangriffe demonstrieren Putins Verzweiflung und Brutalität angesichts einer zunehmend erfolgreichen ukrainischen Gegenoffensive.“ Rep. Mike Quigley (D-Ill.) hat am Montag getwittert.

Die Ukraine hat westliche Länder um neue Luftverteidigung gebeten, um Raketenangriffe auf die zivile Infrastruktur abzuwehren – die Art von Angriffen, die das Land am Montag erlebte. Laut Beamten des Verteidigungsministeriums wird erwartet, dass es in den kommenden Wochen zwei zusätzliche Boden-Luft-Systeme erhält, die Drohnen, Raketen und Hubschrauber abschießen können; Die Biden-Regierung hat jedoch keine neuen Luftverteidigungsfähigkeiten in die letzte Woche angekündigte Militärhilfe in Höhe von 625 Millionen US-Dollar aufgenommen.

Mike Pompeo, Außenminister der Trump-Regierung, kritisierte Biden am Montag für die Waffenstrategie der Regierung.

„Sie haben diese Waffen ausgespuckt – zu langsam, nicht genug Reichweite“, sagte Pompeo in „Fox and Friends“. „Wir sollten den Ukrainern alle Werkzeuge zur Verfügung stellen, die sie brauchen.“

Die Vereinigten Staaten haben der Ukraine seit Beginn der Biden-Regierung etwa 15,8 Milliarden US-Dollar an Hilfe zur Verfügung gestellt, sagte Blinken in einer Erklärung vom 15. September.

Die Angriffe am Wochenende seien „rotes Fleisch“ für Putins Stützpunkt, sagte der Präsident des Council on Foreign Relations, Richard Haass, am Montag in MSNBCs „Morning Joe“. Wegen der Kämpfe Russlands auf dem Schlachtfeld verfolge Putin eine indirekte Strategie, Druck auf die ukrainische Gesellschaft auszuüben und zu versuchen, die westliche Unterstützung zu schwächen, sagte Haass.

„Wir müssen uns alle psychologisch und politisch auf einen langen Kampf vorbereiten“, sagte er.

Als Biden letzte Woche Russlands Krieg in der Ukraine ansprach, sprach er die Möglichkeit eines nuklearen „Armageddon“ durch Russland an. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, sagte am Sonntag in ABCs „This Week“, dass Bidens Kommentar eher die Einsätze des Krieges widerspiegele als irgendwelche neuen Informationen.

Lara Seligman, Lee Hudson und Paul McCleary haben zu diesem Bericht beigetragen.