Im Rahmen der Vereinbarung erklärten türkische, schwedische und NATO-Beamte, dass Stockholm Gesetze geändert, die Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung gegen die Arbeiterpartei Kurdistans ausgeweitet und die Waffenexporte in die Türkei wieder aufgenommen habe.

Laut einer gemeinsamen Erklärung der Beamten einigten sich Ankara und Stockholm außerdem auf die Schaffung eines „neuen bilateralen Sicherheitspakts“ und darauf, dass Schweden einen „Fahrplan als Grundlage für seinen weiteren Kampf gegen den Terrorismus in all seinen Formen“ vorlegen werde. Im Rahmen der Vereinbarung stimmte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg auch der Schaffung eines neuen Postens eines „Sonderkoordinators für Terrorismusbekämpfung“ bei der NATO zu.

Schweden bringt ein weiteres starkes und fortschrittliches Militär in das Bündnis ein, sagte John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, auf MSNBC und fügte hinzu: „Sie werden dem Bündnis in sehr, sehr kurzer Zeit viele bedeutende Fähigkeiten hinzufügen, um die Ostflanke der NATO zu stärken.“ . Das ist eine große Entwicklung.“

Angesichts der bevorstehenden NATO-Mitgliedschaft Schwedens konzentrierten sich die Teilnehmer des NATO-Gipfels in Litauen, der am Dienstag begann, auf die NATO-Bestrebungen eines anderen Landes: der Ukraine.

Kiew strebt seit langem danach, dem Bündnis beizutreten, und seit Russland im Februar 2022 in weite Teile seines Territoriums einmarschiert ist, sind seine Forderungen nur noch gestiegen. Doch die Hoffnungen auf einen kurzfristigen Beitritt wurden von den Mitgliedern wiederholt zunichte gemacht, wie Präsident Joe Biden sagte Am Wochenende sagte er, er glaube nicht, dass die Ukraine „bereit für eine NATO-Mitgliedschaft“ sei.

„Ich glaube nicht, dass es in der NATO Einigkeit darüber gibt, ob die Ukraine jetzt, in diesem Moment, mitten im Krieg, in die NATO-Familie aufgenommen werden soll oder nicht“, sagte Biden während eines CNN-Interviews am Sonntag.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich nicht davor gescheut, den Westen für sein Zögern zu kritisieren. Am Dienstag kritisierte er die NATO-Unterhändler dafür, dass sie sich weigerten, Kiew einen konkreten Weg zum NATO-Beitritt anzubieten, und zwar in einem Entwurf eines Kommuniqués, der auf dem Gipfel ausgearbeitet wird.

„Es ist beispiellos und absurd, wenn weder für die Einladung noch für die Mitgliedschaft der Ukraine ein Zeitrahmen festgelegt wird. „Während gleichzeitig vage Formulierungen über ‚Bedingungen‘ selbst für die Einladung der Ukraine hinzugefügt werden“, sagte Selenskyj.

Dennoch hat Biden versprochen, dass die Ukraine eines Tages dem Block beitreten wird, eine Meinung, die Blinken und Kirby am Dienstag wiederholten.

„Die Ukraine hat in dieser Richtung gute Fortschritte gemacht, und das wird sich auf dem Gipfel widerspiegeln“, sagte Blinken. „Gleichzeitig sind die Ukrainer und andere die ersten, die erkennen, dass sie noch mehr Arbeit vor sich haben – die Reform ihres Militärs fortzusetzen und die demokratischen Reformen weiter zu vertiefen.“

Im Moment liegt Bidens Fokus darauf, „sicherzustellen, dass sie das haben, was sie brauchen, um auf dem Schlachtfeld erfolgreich zu sein“, sagte Kirby. „Irgendwann wird die NATO ja an vorderster Front stehen … aber jetzt ist nicht die Zeit dafür.“