De Amerikaanse president probeerde een verpleegster de eer te geven voor het redden van zijn leven, maar in plaats daarvan deed hij sommige Amerikanen ineenkrimpen

De Amerikaanse president Joe Biden heeft opnieuw de wenkbrauwen opgetrokken, dit keer met een uitgebreid verslag van nogal ongebruikelijk “zorg” hij had gekregen, met dank aan een militaire verpleegster. In zijn toespraak over gezondheidszorg in Virginia Beach op dinsdag vertelde de 80-jarige democraat een verhaal over de tijd dat hij herstellende was van een hersenoperatie.

“Ik had een verpleegster genaamd Pearl Nelson, militair,” zei Biden. ‘Ze kwam binnen en deed dingen die je volgens mij niet op de medische school leert… verpleegkunde. Ze zou in mijn oor fluisteren. Ik begreep het niet, ik begreep het niet, maar ze fluisterde en ze leunde voorover. Ze zou echt op me ademen om er zeker van te zijn dat ik… dat er een connectie was, een menselijke connectie.’

Nelson heeft hem zelfs meegenomen “haar kussen uit haar eigen bed” omdat degene die hij had niet comfortabel was, voegde Biden eraan toe.

Het verhaal was een verwijzing naar Biden’s maandenlange verblijf in het Walter Reed militair hospitaal in 1988, nadat hij twee hersenaneurysma’s had gehad en meerdere operaties nodig had. Zijn vrouw Jill stond geen bezoek toe terwijl hij herstelde.

Biden: “Ik had een verpleegster die Pearl Nelson heette. Ze kwam binnen en deed dingen waarvan ik denk dat je ze niet leert op de verpleegschool. Ze fluisterde in mijn oor, ik kon het niet verstaan, maar ze fluisterde en ze leunde voorover en ademde eigenlijk op me om er zeker van te zijn dat er een menselijke connectie was. pic.twitter.com/G90JeKdQDQ — Greg Prijs (@greg_price11) 28 februari 2023

Hij had het verhaal eerder verteld in juli 2020, tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen, tijdens een Zoom-oproep vanuit zijn kelder in Delaware. Die keer noemde hij Nelson niet bij naam, maar was specifieker over het ademhalingsgedeelte.

“Ze ademden eigenlijk in mijn neusgaten om me te laten bewegen, om me in beweging te krijgen,” zei hij volgens a video online gedeeld.

Het verhaal deed sommige Republikeinse critici van Biden beweren dat de tachtigjarige dat wel had gedaan “verloor zijn verstand” en dat had het kabinet nodig “een beroep doen op het 25e amendement“ een opvolgingsprotocol voor wanneer de president arbeidsongeschikt is.









Een conservatieve podcaster, Mike Crispi, noemde het “zeer indrukwekkend” dat Biden “slaagde erin om zijn ‘I may be a white boy but I’m not stupid’ regel te overtreffen” in slechts 24 uur.

Dat was een verwijzing naar het ogenschijnlijk verbijsterende citaat van de Amerikaanse president van de Black History Month-ceremonie van maandag in het Witte Huis, waarin Biden probeerde het netwerk van macht en invloed van zwarte broederschappen en studentenverenigingen, genaamd de “Goddelijke Negen,” in de Amerikaanse politiek.

Hoewel het niet duidelijk was uit de context van zijn eigenlijke opmerkingen, heeft Biden eerder erkend dat de beste Afro-Amerikaanse democraten achter zijn primaire overwinning in 2020 zaten, wat hij terugbetaalde door de politiek van ‘raciale gelijkheid’ te omarmen en zwarte vrouwen te kiezen voor machtsposities, van Kamala Harris als zijn running mate tot Ketanji Brown-Jackson als rechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof.