Biden verspricht der Ukraine „moderne Luftverteidigungssysteme“ nach russischen Raketenangriffen

Präsident Joe Biden sprach am Montag mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj, nachdem eine Flut russischer Raketen Städte in der ganzen Ukraine ins Visier genommen hatte, verurteilte die Angriffe und versprach die weitere US-Sicherheitshilfe „einschließlich fortschrittlicher Luftverteidigungssysteme“.

Während des Anrufs hieß es in einer Erklärung des Weißen Hauses, Biden habe „seine Verurteilung der russischen Raketenangriffe in der gesamten Ukraine, einschließlich Kiew, zum Ausdruck gebracht und den Angehörigen der bei diesen sinnlosen Angriffen Getöteten und Verletzten sein Beileid ausgesprochen. Präsident Biden versprach, der Ukraine weiterhin die Unterstützung zukommen zu lassen, die sie benötigt, um sich selbst zu verteidigen, einschließlich fortschrittlicher Luftverteidigungssysteme.“

Das Weiße Haus hat nicht angegeben, welche Luftverteidigungssysteme Biden mit Selenskyj besprochen hat, aber die Vereinigten Staaten haben sich zuvor verpflichtet, der Ukraine National Advanced Surface-to-Air Missile Systems zur Verfügung zu stellen. NASAMS wäre in der Lage, russische Marschflugkörper anzugreifen.

Biden, so die Erklärung, „unterstrich auch sein anhaltendes Engagement mit Verbündeten und Partnern, Russland weiterhin Kosten aufzuerlegen, Russland für seine Kriegsverbrechen und Gräueltaten zur Rechenschaft zu ziehen und der Ukraine Sicherheit, wirtschaftliche und humanitäre Hilfe zu leisten.“

Auf die Frage, ob die Angriffe der letzten 24 Stunden das Kalkül darüber ändern würden, was die USA der Ukraine anbieten würden, sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter, dass sie an dieser Front keine Ankündigungen zu machen hätten, aber dass die USA weiterhin helfen werden, der Ukraine kurzfristig zu helfen. und Langstrecken-Luftverteidigungssysteme, wie es in der Vergangenheit der Fall war.

Und ein zweiter hochrangiger Verwaltungsbeamter fasste die Luftverteidigungshilfe der USA für die Ukraine folgendermaßen zusammen: „Wir haben mehr als 1.400 Stinger-Luftabwehrsysteme sowie Luftüberwachungs- und Mehrzweckradare in die Ukraine transferiert. Wir haben es unseren Verbündeten ermöglicht, ihre eigenen Luftverteidigungssysteme in die Ukraine zu verlegen – einschließlich der Verlegung eines kritischen S-300-Systems durch die Slowakei im April. Und im August kündigte Präsident Biden ein neues Hilfspaket für die Ukraine an, das Bestellungen für 8 neue NASAMS – National Advanced Surface to Air Missile Systems – umfasste. Wir werden der Ukraine weiterhin das zur Verfügung stellen, was sie zu ihrer Verteidigung braucht.“

Außenminister Antony Blinken sprach am Montag auch mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba, um die Unterstützung der USA nach den tödlichen Angriffen zu bekräftigen. Biden wird voraussichtlich am Dienstag an einer Notfall-Videokonferenz mit den Staats- und Regierungschefs der G7 teilnehmen, bei der Zelensky voraussichtlich vor der Gruppe sprechen wird.

Russland hat am Montag insgesamt 84 Marschflugkörper gegen Ziele in der gesamten Ukraine abgefeuert, teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in einem Facebook-Post mit.

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte, die Streiks seien eine Reaktion auf das, was er als „terroristische Akte“ durch Kiew bezeichnete. Insbesondere bezog er sich auf die Explosion am Samstag auf der Kertsch-Brücke, die Russland und die Krim verbindet – die er den „Sonderdiensten“ der Ukraine zuschrieb – und einer Liste anderer mutmaßlicher „Verbrechen“.

Kuleba sagte, solche Behauptungen seien „Unsinn“, und schrieb in einem Tweet: „Putin ist verzweifelt wegen der Niederlagen auf dem Schlachtfeld und versucht mit Raketenterror, das Tempo des Krieges zu seinen Gunsten zu ändern.“ Und der Verteidigungsgeheimdienst der Ukraine behauptete am Montag in einer Erklärung, dass Moskau seit Anfang letzter Woche einen „massiven“ Raketenangriff auf die Ukraine plane.

Dmitri Medwedew, der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, sagte kürzlich ebenfalls, er denke, Moskau sollte die „vollständige Demontage“ von Selenskyjs „Regime“ anstreben.

In einem Beitrag auf Telegram sagte Medwedew – der von 2008 bis 2012 Präsident Russlands war –: „Der ukrainische Staat in seiner derzeitigen Form … wird eine ständige, direkte und eindeutige Bedrohung für Russland darstellen. Daher sollte das Ziel unseres zukünftigen Handelns neben dem Schutz unseres Volkes und der Grenzen des Landes meiner Meinung nach der vollständige Abbau des politischen Regimes der Ukraine sein.“

Die Erwähnung des Luftverteidigungssystems erfolgt inmitten einer Reihe von Eskalationen im Krieg.

Putin hielt letzten Monat eine Rede, in der er die teilweise Mobilisierung von rund 300.000 Reservisten nach erfolgreichen ukrainischen Gegenangriffen ankündigte und das Gespenst von Atomwaffen heraufbeschwor, falls er die „territoriale Integrität“ Russlands für gefährdet hielt. Und der russische Präsident hat kürzlich die völkerrechtswidrige Annexion von vier ukrainischen Regionen angekündigt.

Letzte Woche sprach Biden eine scharfe Warnung vor den Gefahren von Putins nuklearen Drohungen aus und beschwor die Aussicht auf „Armageddon“. Aber mehrere US-Beamte sagten, der Kommentar beruhe nicht auf neuen Erkenntnissen über Putins Absichten oder Änderungen in Russlands nuklearer Haltung.