Er ontstaat een breuk aan de top van de Europese Unie over het China-beleid van het blok, te midden van de toenemende druk van de Amerikaanse president Joe Biden om Brussel een agressievere houding ten opzichte van Peking in te nemen.

Hogere figuren in de Europese Raad – waaronder president Charles Michel – dringen aan op een minder confronterende benadering van China dan die van de regering-Biden, die bondgenoten onder druk probeert te zetten om samen te werken om Peking aan te pakken. De Raad is het EU-orgaan dat de 27 EU-lidstaten vertegenwoordigt, waaronder regeringen met versoepelingsstandpunten over Peking, zoals Berlijn, Boedapest en Athene. EU-hoofdrolspeler Duitsland is een grote investeerder in China, met name via de auto-industrie, en wil onenigheid in commerciële banden voorkomen.

Dit betekent dat er in verschillende lidstaten bezorgdheid bestaat dat Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, een agressievere toon aanslaat, in lijn met de VS. Cruciaal is dat de Commissie het uitvoerende orgaan is dat een centrale rol speelt bij het beslissen over Chinese toegang tot Europa via handel beleid.

“Er is hier een enorm risico op een conflict tussen de Verenigde Staten en China”, zei een hoge functionaris van de Raad die op voorwaarde van anonimiteit sprak, verwijzend naar de groeiende angst dat Peking Taiwan zou kunnen aanvallen. “Ja, we zijn een partner van de Verenigde Staten, maar we zijn geen vazalstaat. Wij vinden dat we ons niet volledig moeten loskoppelen van China.”

Met name bestaat er binnen de Europese Raad bezorgdheid over de gezamenlijke verklaring van von der Leyen en Biden na hun ontmoeting afgelopen vrijdag in het Witte Huis. “We hebben er een gemeenschappelijk belang bij om te voorkomen dat het kapitaal, de expertise en de kennis van onze bedrijven technologische vooruitgang stimuleren die de militaire en inlichtingencapaciteiten van onze strategische rivalen zal verbeteren, onder meer door uitgaande investeringen”, zeiden de twee, in een ondubbelzinnige verwijzing naar het dwarsbomen van Chinese ambities door te voorkomen dat bedrijven high-end technologie ontwikkelen in China.

Het argument van de Raad is dat de Commissie – wiens onafhankelijk denkende bureaucraten de leidende rol spelen bij het sturen van het handelsbeleid van het blok – meer zou moeten overleggen met de nationale hoofdsteden voordat ze haast maakt met maatregelen die Peking op hun kop zouden kunnen zetten.

“De Commissie heeft zeker een bevoegdheid op het gebied van handel”, zei een hoge EU-functionaris die sprak op voorwaarde van anonimiteit vanwege de interne gevoeligheden. “Maar we hebben het over geopolitieke strategie, over de (EU) positie op internationaal niveau … (dit) … moet gebeuren met een mandaat van de Europese Raad.”

De Commissie wijst er op haar beurt op dat de verklaring van vrijdag het beleid van de G7 weerspiegelt, zoals uiteengezet door het Japanse voorzitterschap van de groep. Een woordvoerder gaf ook aan dat de voorzitter van de Commissie eerder had gesproken over de noodzaak om risico’s te verminderen (dwz de blootstelling te verminderen) in plaats van volledig los te koppelen van China.

Deze spanningen tussen de hoogste echelons van de duellerende grootmachten van de EU, de Raad en de Commissie, over het EU-China-beleid hebben ook een hoogtepunt bereikt over de timing van de volgende EU-China-top.

De Europese Commissie dringt erop aan dat de volgende top tussen China en de EU, die gepland stond voor juni, niet kan plaatsvinden vóór de volgende top tussen de VS en de EU. Maar de VS hebben aangegeven dat Biden niet vóór juni een top in Europa zal bijwonen – een opeenvolging van gebeurtenissen die de volgende EU-China-top tot de tweede helft van het jaar zal uitstellen.

De relatie van de EU met China ligt nu ook bijzonder gevoelig vanwege de grootschalige invasie van Oekraïne in Oekraïne. De Amerikaanse regering heeft informatie gedeeld met Europa waaruit blijkt dat China overweegt Rusland te bewapenen in zijn oorlog tegen Oekraïne.

De reactie van Europa was echter op zijn best ambivalent, aangezien veel landen aarzelden om zich terug te trekken uit de winstgevende Chinese markt.

Von der Leyen heeft zelf een sterke professionele relatie opgebouwd met Biden | Alex Wong/Getty Images

De ruzie aan de top van de EU over het China-beleid van het blok is deels een reactie op een beschuldiging die Von der Leyen al lang privé heeft geuit, zelfs vanuit de Commissie, dat zij en haar team te dicht bij Amerika staan.

Haar stafchef Bjoern Seibert fungeerde het afgelopen jaar als de belangrijkste verbinding tussen Brussel en Washington en onderhandelde rechtstreeks met hoge figuren in de Amerikaanse regering, zoals de nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan en de voormalige plaatsvervangend nationale veiligheidsadviseur voor internationale economie Daleep Singh .

Von der Leyen heeft zelf een sterke professionele relatie met Biden opgebouwd. Naast ontmoetingen op de G7 en andere internationale bijeenkomsten, heeft ze de Amerikaanse president twee keer ontmoet in het Oval Office.

Michel moet daarentegen nog een officieel bezoek brengen aan het Witte Huis, maar ging in november vorig jaar op een controversiële soloreis naar China.

De toenemende verdeeldheid aan de top van de EU over hoe Europa zich moet positioneren te midden van een steeds gespannener wordende impasse tussen Peking en Washington grijpt terug naar eerdere verhoogde politieke momenten, niet in de laatste plaats de oorlog in Irak, toen het grootste deel van Europa – geleid door Frankrijk – de rug toekeerde over de door de VS geleide interventie, met als meest opvallende uitzondering Groot-Brittannië.

De voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel was ook terughoudend om de lijn van het Amerikaanse beleid met betrekking tot China te volgen – wat Sullivan en nieuwe leden van de Biden-regering woedend maakte tijdens de overgangsperiode tussen het presidentschap van Trump en Biden, toen ze in december hielp bij het sluiten van een EU-handelspact met China 2020.

Jacopo Barigazzi droeg bij aan rapportage.