Biden und Zelensky sprechen telefonisch, um die jüngste US-Hilfe für die Luftverteidigung zu besprechen

Präsident Joe Biden und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprachen am Sonntag über die russische Invasion und die jüngsten Bemühungen der USA zur Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung.

Selenskyj dankte Biden für zusätzliche 275 Millionen US-Dollar an Sicherheitshilfe, die das Pentagon am Freitag angekündigt hatte, sowie für die breitere und „beispiellose“ US-Unterstützung der Souveränität der Ukraine angesichts der russischen Aggression, heißt es in einer Erklärung, die auf der Website der Ukraine veröffentlicht wurde Präsidentschaft.

Das letzte Woche angekündigte Paket umfasst Waffen und Artilleriegeschosse sowie Ausrüstung, die der Ukraine helfen soll, ihre Luftverteidigung zu stärken.

„(Biden) bekräftigte die Verpflichtung der USA, der Ukraine weiterhin Sicherheit, wirtschaftliche und humanitäre Hilfe zu leisten, Russland für seine Kriegsverbrechen und Gräueltaten zur Rechenschaft zu ziehen und Russland die Kosten für seine Aggression aufzuerlegen“, sagte das Weiße Haus in einer Erklärung.

Selenskyj sagte, die „beispiellose Verteidigungs- und Finanzhilfe“ der USA habe „nicht nur zum Erfolg auf dem Schlachtfeld beigetragen“, sondern auch „die Stabilität der Wirtschaft unseres Landes aufrechterhalten“, heißt es in der ukrainischen Erklärung.

Er sagte dem amerikanischen Präsidenten, dass der „russische Raketenterror“ zur Zerstörung von etwa 50 % der ukrainischen Energieinfrastruktur geführt habe, und dankte den USA für die Bereitstellung von Hilfe speziell für den Wiederaufbau der ukrainischen Energiesysteme.

Biden hob laut der Erklärung des Weißen Hauses auch das Ende letzten Monats angekündigte 53-Millionen-Dollar-Paket zur Unterstützung des ukrainischen Stromsystems hervor, da es einer Flut von Angriffen aus Russland ausgesetzt ist.

Die Ukraine durchkämmt die Welt, um kompatible Teile zu finden und Reparaturen durchzuführen, während die Moral der einfachen Menschen durch Stromausfälle auf die Probe gestellt wird, die oft mehr als 12 Stunden am Tag dauern, was eine weitere Welle von Ukrainern in die Nachbarländer schicken könnte, wenn die Temperaturen auf extreme Tiefstwerte fallen .

Zelensky ging auch auf seinen Plan ein, einen globalen Friedensgipfel einzuberufen. Er präsentierte letzten Monat in einer Videoansprache vor den Staats- und Regierungschefs der G20 auf Bali einen 10-Punkte-Friedensplan zur Beendigung der russischen Invasion.

Biden begrüßte seine „erklärte Offenheit für einen gerechten Frieden auf der Grundlage grundlegender Prinzipien, die in der Charta der Vereinten Nationen verankert sind“, sagte das Weiße Haus am Sonntag.

Die Schritte, wie sie Selenskyj letzten Monat skizzierte, umfassen einen Weg zu nuklearer Sicherheit, Ernährungssicherheit, einem Sondertribunal für mutmaßliche russische Kriegsverbrechen und einem endgültigen Friedensvertrag mit Moskau.