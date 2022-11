Biden und Obama machen gemeinsam Wahlkampf

Kurz vor den wichtigen Midterms setzt US-Präsident Joe Biden im Wahlkampf auf seinen ehemaligen Chef, Ex-Präsident Barack Obama. Die beiden Demokraten traten am Wochenende bei einer Veranstaltung im hart umkämpften US-Bundesstaat Pennsylvania auf.

Der 61-jährige Obama beteiligte sich zuletzt aktiv am Wahlkampf. Aber es war der erste gemeinsame Midterms-Auftritt in der Millionenmetropole Philadelphia mit dem 79 Jahre alten Biden, der unter Obama Vizepräsident war. Und nur kurze Zeit später trommelte ein weiterer Ex-Präsident für seine Partei im Bundesstaat auf die Werbetrommel: Donald Trump.

Vor den Zwischenwahlen am Dienstag sieht es für die Demokraten nicht gut aus. Ihnen droht der Verlust ihrer knappen Mehrheit im US-Kongress. In diesem Fall dürften die Republikaner Bidens Politik für die nächsten zwei Jahre weitgehend blockieren. Während Umfragen darauf hindeuten, dass das Repräsentantenhaus wahrscheinlich an die Republikaner fallen wird, dürfte der Senat sehr nah dran sein. Pennsylvania könnte der entscheidende Staat sein. Dort konkurrieren der Demokrat John Fetterman und der Republikaner Mehmet Oz um den wichtigen Senatssitz.

Obama ist als exzellenter Redner bekannt und er brachte die Menge auch in Philadelphia zum Jubeln. Damit stand er in krassem Gegensatz zu Biden, der oft durcheinander kommt und zuletzt immer wieder wegen seines hohen Alters in die Kritik geraten ist. Die beiden seien ein ungleiches politisches Paar, schrieb die New York Times. Jetzt haben sie einen Punkt in ihrer Beziehung erreicht, an dem Biden von Obama abhängig ist, „um seine eigene Präsidentschaft zu bestätigen und das Land davon zu überzeugen, seine Führung zu akzeptieren“.

Trump tritt auch im Wahlkampf auf

Beide nutzten den Auftritt in Pennsylvania, um mit Blick auf die extremen republikanischen Kandidaten vor den Gefahren für die Demokratie in den USA zu warnen. „Die Demokratie steht buchstäblich auf dem Stimmzettel“, sagte Biden. „Wahrheit und Tatsache, Logik und Vernunft und grundlegender Anstand stehen auf dem Stimmzettel“, warnte Obama und fügte hinzu: „Die Zwischenwahlen sind kein Scherz.“

Mehr als 400 Kilometer von Philadelphia entfernt beförderte der Republikaner Trump Fettermans Gegner Oz. Der 76-Jährige sprach vor einem Flugzeug in der Nähe von Pittsburgh, auf dem sein Name in riesigen Lettern stand. Er wiederholte die Lüge über die gestohlenen Präsidentschaftswahlen 2020. Erneut deutete er an, dass er bald seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen 2024 erklären werde. Gleichzeitig griff er seinen innerparteilichen Gegenspieler Ron DeSantis an.

Auch der Gouverneur von Florida steht am Dienstag zur Wahl – und hat gute Chancen, wieder Gouverneur des Südstaates zu werden. Auch er will 2024 für die Republikaner als Präsidentschaftskandidat antreten, heißt es. Er hat seine Kandidatur noch nicht erklärt. Trump vermeidet es normalerweise um jeden Preis, seinen Gegner in Reden zu erwähnen. Diesmal blieb er verschwiegen, nannte DeSantis aber „Ron DeSanctimonious“. „Sanctimonious“ bedeutet auf Deutsch heuchlerisch.