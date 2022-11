Biden und Demokraten zittern: Wahlleugner triumphieren bei Zwischenwahlen

Etwa 300 republikanische Kandidaten, die bei den Zwischenwahlen antreten, unterstützen „The Big Lie“ und glauben, dass Donald Trump der rechtmäßige US-Präsident ist. Das scheint die Wähler nicht zu stören. Bei den Kongresswahlen setzen sich viele Wahlverweigerer durch.

Bei den US-Zwischenwahlen haben sich bereits in den ersten Stunden der Auszählung Dutzende republikanische Kandidaten durchgesetzt, die offen am Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 zweifeln. Laut einer Liste der Washington Post haben in den ersten vier Stunden nach Schließung der ersten Wahllokale 79 Wahlverweigerer ihr Rennen gewonnen, darunter auch verschiedene Kongressabgeordnete. Viele weitere Rennen sind noch offen.

Im Vorfeld der Midterm-Wahlen hatten die Zeitung und die bekannte US-Denkfabrik Brookings rund 300 republikanische Kandidaten für verschiedene Mandate und Ämter in Bund und Ländern identifiziert, die sich „The Big Lie“ angeschlossen hatten. Diese besagt, dass Donald Trump die Präsidentschaftswahlen 2020 tatsächlich gewonnen hat.

Bis heute weigert sich Trump, seine Niederlage vor zwei Jahren einzugestehen. Der Milliardär verbreitet weiterhin unbegründete Behauptungen, massiver Wahlbetrug habe ihm damals den Sieg geraubt. Nach technischen Problemen in Arizona säte er auch bei den Zwischenwahlen Zweifel an der Verlässlichkeit der Ergebnisse.

Das Zählen wird dauern

Bei den Midterm Elections in der Mitte der Amtszeit von Präsident Joe Biden werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat, der zweiten Kammer des US-Parlaments, neu vergeben. Auch über zahlreiche Gouverneursposten und andere wichtige Ämter in den Bundesstaaten wird abgestimmt.

Nach ersten Ergebnissen ist nicht klar, welche Partei künftig die beiden Kammern des Parlaments kontrollieren wird. Die meisten Wahllokale sind bereits geschlossen, doch die Auszählung der Stimmzettel ging vielerorts weiter. Der Schlüsselstaat Pennsylvania geht bereits davon aus, dass die Auszählung mehrere Tage dauern wird. Die Republikaner sind in vielen Umfragen die Favoriten.

Das Ergebnis der Wahl wird darüber entscheiden, wie effektiv Biden in den zwei Jahren bis zur nächsten Präsidentschaftswahl regieren kann. Derzeit haben seine Demokraten sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus noch einen leichten Vorteil. Gewinnen die Republikaner allerdings nur eine der beiden Parlamentskammern, können sie innenpolitische Vorhaben der Demokraten blockieren oder zumindest ausbremsen. Gleichzeitig könnte ein erfolgreicher republikanischer Lauf die Entscheidung von Bidens Vorgänger Donald Trump befeuern, 2024 erneut zu kandidieren. Am Montag versprach er eine „große Ankündigung“ bei einer Wahlkampfabschlussveranstaltung für Dienstag nächste Woche.