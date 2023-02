Biden über Dokumente: Leute, die Büros packen, haben „nicht die Art von Arbeit gemacht, die hätte erledigt werden sollen“

Er kontrastierte weiterhin die Entdeckung sensibler Materialien in seinem eigenen Besitz mit der FBI-Beschlagnahme von Dokumenten auf dem Anwesen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump in Florida im August.

„Nach meinem besten Wissen, die Art von Dingen, die sie [investigators] Aufgegriffen werden Dinge, die – ab 1974, Streupapiere. Es könnte noch etwas anderes geben, ich weiß es nicht“, sagte Biden über die Ermittler, die nach Materialien in seinem Besitz suchten. 1974 war Bidens zweites Jahr im US-Senat, und er erklärte nicht, welche Art von Material aus diesem Jahr er in seinem Besitz gehabt haben könnte.

Er behauptete auch, er habe sich bei der Zusammenarbeit mit dem Justizministerium „freiwillig gemeldet, jede einzelne Öffnung zu öffnen“, ein bemerkenswerter Unterschied zu Trump. Gegen den ehemaligen Präsidenten wird nicht nur wegen angeblich hochsensibler nationaler Sicherheitsdokumente auf seinem Anwesen in Mar-a-Lago ermittelt, sondern auch wegen möglicher Behinderung des Ermittlungsverfahrens. Trump hat sich wiederholt über den Prozess beschwert, der zu den FBI-Beschlagnahmungen in Mar-a-Lago geführt hat.

Geheime Dokumente wurden in Bidens Haus in Wilmington, Delaware, sowie in einer mit Biden verbundenen privaten Denkfabrik in Washington gefunden. Biden sagte zuvor, er sei „überrascht“ über die Entdeckung geheimer Materialien im Raum der Denkfabrik und dass er nicht wisse, was sich darin befinde.

Bundesagenten durchsuchten letzte Woche auch Bidens Haus in Rehoboth Beach, Del., aber laut Bidens persönlichem Anwalt wurden keine zusätzlichen Dokumente mit geheimen Markierungen gefunden.

Seine Regierung hat wiederholt erklärt, dass sie mit der Untersuchung kooperieren, die von Sonderermittler Robert Hur geleitet wird.