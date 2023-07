London

Präsident Joe Biden und König Charles III. trafen sich am Montag zum ersten Mal seit der Thronbesteigung des britischen Monarchen, wobei der US-Präsident Schloss Windsor besuchte und all den Prunk und die Atmosphäre erlebte, die ein königliches Treffen mit sich bringt.

Biden traf ein, um eine Ehrengarde der Prince of Wales Company of the Welsh Guards zu inspizieren – mit Hunderten uniformierten Soldaten und ihrer Militärkapelle –, die auf dem grasbewachsenen Gelände vor einem Zelt positioniert war. Die Band spielte „God Save the King“ bei der Ankunft des Monarchen und „The Star-Spangled Banner“ bei Bidens Einzug.

Dieser Moment markierte Bidens zweite Reise nach Windsor Castle seit seinem Amtsantritt – der Präsident traf im Juni 2021 die Mutter des Königs, Königin Elizabeth II., in ihrem Haus vor den Toren Londons. Die Königin traf während ihrer Regierungszeit zwölf US-Präsidenten, alle außer Präsident Lyndon Johnson. Der Präsident sagte damals, die Königin wolle etwas über den russischen Präsidenten Wladimir Putin, den Biden Tage nach ihrem Besuch in der Schweiz traf, und den chinesischen Präsidenten Xi Jinping wissen. Biden sagte, er wünschte, er hätte länger mit der Königin sprechen können. „Sie war sehr großzügig“, sagte er Reportern.

Dieses letzte Treffen mit Charles war ein genau beobachteter Moment dafür, wie der König seine traditionell unpolitische Rolle mit einer Sache in Einklang bringt, für die er leidenschaftlich ist und die zu einer charakteristischen Priorität geworden ist. Biden hat den Klimawandel als „die existenzielle Bedrohung der menschlichen Existenz, wie wir sie kennen“ bezeichnet.

Biden, so Sullivan gegenüber Reportern, „hat großen Respekt vor dem Engagement des Königs, insbesondere in der Klimafrage.“ Er war in dieser Angelegenheit eine klare Stimme und darüber hinaus ein Schauspieler – jemand, der Taten und Anstrengungen mobilisierte. Und so geht der Präsident mit enormem Wohlwollen in dieser Beziehung vor“, sagte Sullivan und nannte das Engagement am Montag eine Gelegenheit, „die persönliche Bindung zu vertiefen“ und „ihr gemeinsames Interesse an dem Versuch zu nutzen, den Klimafortschritt und den Klimaschutz voranzutreiben“.

Biden, König Charles und der Sondergesandte für Klima, John Kerry, trafen sich bei einer Klimaveranstaltung mit Unternehmensführern des Privatsektors. Die Gruppe diskutierte Hindernisse für private Investitionen, und von Biden wurde erwartet, dass er die Anwesenden ermutigte, „ihrer Verantwortung gerecht zu werden“, und gleichzeitig öffentliche Investitionen hervorhob, sagte Sullivan.

Der US-Tradition entsprechend reiste Biden zur Krönung nicht nach London, sondern First Lady Dr. Jill Biden und Enkelin Finnegan Biden nahmen an der Zeremonie teil. Sowohl der Präsident als auch die First Lady reisten letztes Jahr zur Beerdigung von Königin Elizabeth II. Über den Atlantik.

Am Montag zuvor eröffnete Biden den ersten vollen Tag seiner Auslandsreise mit einem Besuch in London, um die „besonderen Beziehungen“ zwischen den USA und Großbritannien am Vorabend eines wichtigen Gipfeltreffens mit den NATO-Führern zu stärken.

Biden kam in der Downing Street 10 an und wurde von Premierminister Rishi Sunak begrüßt, bevor Gespräche über eine Reihe von Themen geführt wurden, darunter die Ukraine, ein Thema, bei dem sich die beiden Staats- und Regierungschefs eng abgestimmt haben. Biden erzählte von allen Orten, an denen er Sunak getroffen hatte – von San Diego, Kalifornien, über Belfast, Nordirland, Hiroshima, Japan, bis Washington, D.C. – sechs Mal in den sechs Monaten seit dem Amtsantritt des Premierministers.

„Konnte kein Treffen mit einem engeren Freund oder größeren Verbündeten sein. „Es gibt viel zu besprechen“, sagte Biden und fügte hinzu: „Unsere Beziehung ist absolut solide.“ … Und ich freue mich auf unsere Gespräche.“

Sunak begrüßte Biden zurück in der Downing Street 10, die er zum ersten Mal als Präsident besuchte, und sagte, er sei „sehr privilegiert und glücklich, Sie hier zu haben“.

Er sagte, sie würden die Zusammenarbeit bei der gemeinsamen wirtschaftlichen Sicherheit stärken und über das NATO-Bündnis diskutieren.

„Von hier aus machen wir uns auf den Weg zur NATO in Vilnius, wo wir als zwei der stärksten Verbündeten in diesem Bündnis stehen und ich weiß, dass wir alles tun wollen, was wir können, um die euroatlantische Sicherheit zu stärken.“ „Es ist mir eine große Freude, Sie hier zu haben“, sagte Sunak.

Ihr Treffen fand statt, nachdem die USA am Freitag bekannt gegeben hatten, dass sie zum ersten Mal Streumunition in die Ukraine schicken würden, ein seltenes Thema, über das die USA und das Vereinigte Königreich öffentlich unterschiedlicher Meinung sind. Das Vereinigte Königreich, sagte Sunak am Samstag gegenüber Reportern, sei „Unterzeichner einer Konvention, die die Herstellung oder Verwendung von Streumunition verbietet und von deren Verwendung abrät.“

Sunak fuhr fort: „Wir werden weiterhin unseren Teil dazu beitragen, die Ukraine gegen die illegale und unprovozierte Invasion Russlands zu unterstützen, aber wir haben dies durch die Bereitstellung schwerer Kampfpanzer und neuerdings auch Langstreckenwaffen erreicht, und hoffentlich können alle Länder die Ukraine weiterhin unterstützen.“ ”

Der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan spielte alle Bedenken herunter, dass Bidens Entscheidung, Streumunition zu versenden, zu einem „Bruch“ mit verbündeten Ländern führen würde, die den Einsatz solcher Ausrüstung ablehnen, und deutete an, dass Sunak eine „rechtliche Position“ vertrat, als er die umfassendere Einheit zwischen den USA und Großbritannien hervorhob .

„Der Premierminister erklärte die rechtliche Position des Vereinigten Königreichs, dass es Unterzeichner der Oslo-Konvention sei. Die Vereinigten Staaten sind es nicht. Unterzeichner zu sein bedeutet, vom Einsatz dieser Waffen abzuraten. Er ist seiner gesetzlichen Verpflichtung nachgekommen, aber ich denke, Sie werden feststellen, dass Premierminister Sunak und Präsident Biden in strategischer Hinsicht in der Ukraine auf derselben Seite sind, im Gleichschritt mit dem Gesamtbild dessen, was wir erreichen wollen, und beide in diesem Konflikt so vereint wie eh und je und groß geschrieben“, sagte Sullivan Reportern an Bord der Air Force One Sunday.

Sullivan stellte fest, dass die USA von NATO-Verbündeten keine negative Rückmeldung zu der Entscheidung erhalten hätten.

„Das wird sich meiner Meinung nach bei allen Anführern der Allianz wiederholen. Ich glaube nicht, dass diese Entscheidung zu Brüchen, Spaltungen oder Uneinigkeit führen wird. Auch wenn viele Verbündete – die Unterzeichner von Oslo – in einer Situation sind, in der sie selbst nicht sagen können: „Wir sind für Streumunition.“ Aber wir haben nichts von Leuten gehört, die gesagt haben, dass dies Zweifel an unserem Engagement, an der Einheit der Koalition oder an unserer Überzeugung, dass die Vereinigten Staaten als Führer dieser Koalition in der Ukraine eine wichtige und positive Rolle spielen, in Frage stellen würde“, sagte er genannt.

In einer Pressemitteilung des Verteidigungsministeriums zum jüngsten Ausrüstungsabbau der USA heißt es außerdem, dass die Entscheidung nach „umfangreichen Konsultationen mit dem Kongress und unseren Verbündeten und Partnern“ getroffen wurde.

In einer Verlesung im Anschluss an das Treffen sagte das Weiße Haus, Biden und Sunak hätten „die Vorbereitungen für den bevorstehenden NATO-Gipfel in Vilnius überprüft“.

„Sie bekräftigten ihre unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine angesichts der anhaltenden Aggression Russlands“, sagte das Weiße Haus und fügte hinzu, die beiden Staats- und Regierungschefs hätten auch über die im letzten Monat neu angekündigte Wirtschaftspartnerschaft und die Entwicklungen in Nordirland gesprochen, darunter „Bemühungen, um dort weitere Fortschritte sicherzustellen“.

Später am Montag reist der Präsident von London nach Vilnius in Litauen, wo sich die Staats- und Regierungschefs der NATO angesichts des Krieges in der Ukraine und des gescheiterten Putschversuchs in Russland im vergangenen Monat, der für das Bündnis die größte Bedrohung für die globale Stabilität in der jüngeren Geschichte darstellt, zu wichtigen Treffen treffen werden.

Im Anschluss an den NATO-Gipfel reist Biden nach Helsinki, Finnland, wo er den nordischen Ländern während eines Gipfeltreffens mit den Staats- und Regierungschefs Finnlands, Schwedens, Norwegens, Islands und Dänemarks ein bemerkenswertes Zeichen seiner Unterstützung bieten wird.