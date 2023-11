Biden trauert um den Verlust von „18 kostbaren Seelen“ in Maine

Präsident Biden und First Lady Jill Biden besuchten am Freitag Lewiston, Maine, um den Tod von zu betrauern 18 Menschen getötet letzte Woche bei der tödlichsten Massenerschießung des Staates in der Geschichte.

Der Präsident hielt Bemerkungen, um den Opfern seinen Respekt zu erweisen, nachdem er sich mit Ersthelfern, Krankenschwestern und anderen Gemeindemitgliedern getroffen hatte. Der Präsident wird sich privat mit den Familien der Opfer treffen. In seinen Ausführungen forderte der Präsident den Kongress nicht dazu auf, konkrete Maßnahmen zur Waffenkontrolle zu verabschieden.

„Während wir heute in Maine trauern, hinterlässt diese Tragödie im ganzen Land schmerzhafte, schmerzhafte Wunden“, sagte der Präsident. „Zu viele Amerikaner haben geliebte Menschen verloren oder das Trauma der Waffengewalt überlebt. Ich weiß es, weil Jill und ich sie in Buffalo, in Uvalde, in Monterey Park und Sandy Hook getroffen haben … zu viele, um sie zu zählen. Zu viele, um sie zu zählen.“ zählen. Von Orten, die in ganz Amerika nie in die Nachrichten kamen.

Zusätzlich zu diejenigen, die ihr Leben verloren haben In Maine wurden letzte Woche 13 Menschen verletzt, als ein Schütze das Feuer auf eine Bar und eine Bowlingbahn eröffnete. Der Der Schütze wurde tot aufgefunden nach einer zweitägigen Fahndung.

Nach der Massenerschießung befahl Herr Biden, die Flaggen am Weißen Haus und an den Bundesgebäuden mit halber Besetzung zu hissen, und sagte in einer Erklärung: „Bei viel zu vielen Amerikanern wurde mittlerweile ein Familienmitglied durch Waffengewalt getötet oder verletzt.“ Das ist nicht normal und wir können es nicht akzeptieren.“