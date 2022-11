Biden stolpert für Hochul in New York vor der „wichtigsten Wahl unseres Lebens“

Ungefähr tausend Menschen versammelten sich auf dem südlichen Rasen des Colleges, um dem Präsidenten und dem Gouverneur zuzuhören. Zeldin verbrachte seinen Wahlkampfsonntag mit einer ganztägigen Flut von Kundgebungen im gesamten Bundesstaat.

Bidens Besuch – der erste Auftritt des Präsidenten in Yonkers in fast 50 Jahre – war nicht einmal das erste Mal, dass ein Präsident an diesem Wochenende für Hochul gestolpert ist. Am Samstag erschien Ex-Präsident Bill Clinton neben dem Gouverneur in Brooklyn. Die Flut von Schwergewichten in letzter Minute hat die wachsende Besorgnis der Demokraten über den Verlust einer der alteingesessenen Hochburgen der Partei signalisiert, in der seit 2002 kein republikanischer Gouverneur mehr gewählt wurde.

Biden lobte die Aufzeichnungen von Hochul und den Kongressdemokraten, während er Zeldin als Bedrohung für den Fortschritt im Staat darstellte. Er wies auf Hochul als Vorkämpferin für Waffensicherheit und Abtreibungsrechte hin und schrieb ihr in diesem Jahr Verbesserungen in der staatlichen Infrastruktur, erweiterten Internetzugang, saubereres Trinkwasser und Investitionen in Höhe von mehreren Milliarden Dollar von Micron und IBM im Staat zu.

„Ohne Ihren Gouverneur hätte dies nicht passieren können“, sagte Biden, der im vergangenen Monat sowohl Micron als auch IBM in New York besuchte.

Die Republikaner betrachteten den Auftritt des Präsidenten am Sonntag als ein Zeichen dafür, dass sie an der Schwelle zum Sieg stehen.

„Kathy Hochul sieht die Schrift an der Wand, aber sie kann sich nirgendwo mehr hinwenden – das ist die einzige Erklärung dafür, warum sie den zutiefst unbeliebten Joe Biden zu einem Wahlkampf mit ihr einladen würde“, sagte Andrew Eisenberger, Sprecher des Republikanischen Nationalkomitees, in einer Erklärung. „Die Politik von Biden und Hochul hat die Wirtschaft von New York zerstört, und ihre „Criminals-First“-Agenda hat die Sicherheit der Gemeinden gemindert, weshalb die New Yorker am Dienstag die Republikaner auf und ab wählen werden.“

Präsident Joe Biden und die New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul winken der Menge bei einer Wahlkampfveranstaltung am Sonntag, den 6. November 2022, am Sarah Lawrence College in Yonkers, NY zu Patrick Semansky/AP Foto

Wie andere, die vor ihm sprachen, betrachtete Biden Zeldins Kongressbilanz als häufigen Boxsack und stellte sie demokratischen Legislativsiegen gegenüber und machte „Kongressabgeordneter Zeldin hat dagegen gestimmt“ zu einem gemeinsamen Refrain der Nacht.

Hochul, die scherzte, sie sei nur „ein Aufwärmprogramm für den Präsidenten“, kritisierte Zeldin dafür, dass sich in New York nach dem Sturz des Obersten Gerichtshofs nichts geändert habe Roe v. Wade da sie New Yorks erste Frau zu sein scheint, die zur Gouverneurin gewählt wurde. Sie war Vizegouverneurin und trat die Nachfolge von Gouverneur Andrew Cuomo an, als er im August 2021 inmitten eines Skandals zurücktrat.

„Weißt du, warum sich hier nichts geändert hat? Weil ich der Gouverneur bin“, sagte sie. „Das ist nicht so kompliziert.“

Zu den demokratischen Beamten, die sich Biden und Hochul anschlossen, gehörten Generalstaatsanwalt Tish James, State Comptroller Tom DiNapoli, US Sens. Chuck Schumer und Kirsten GilbrandUS-Rep. Jamal Bowman und andere staatliche und lokale Beamte. Alle landesweiten Sitze sowie alle Parlamentswahlen im Repräsentantenhaus und in den Bundesstaaten stehen in New York auf dem Wahlzettel, und Schumer strebt auch eine weitere Amtszeit von sechs Jahren an.

Die Demokraten warnten wiederholt vor der Selbstgefälligkeit der Demokraten inmitten der Bedrohung durch republikanische Extremisten und appellierten an die Macht junger Wähler bei den bevorstehenden Wahlen.

Der republikanische Gouverneurskandidat Lee Zeldin begrüßt am Montag, den 31. Oktober 2022, am Ende einer Wahlkampfkundgebung in Westchester, NY | Eduardo Munoz Alvarez/AP-Foto

„Er fängt an, mit der U-Bahn zu fahren“, sagte Schumer und zeigte auf Zeldins viele Anzeigen, die sich auf die Kriminalität in den U-Bahnen der Stadt konzentrierten. „Aber raten Sie mal, wer gegen die 15 Milliarden Dollar gestimmt hat, um unsere U-Bahnen, Nahverkehrs- und S-Bahnen am Laufen zu halten?“

Demokraten sind nicht die einzigen, die sich der nationalen Auswirkungen des Rennens bewusst sind. Nationale republikanische Persönlichkeiten wie der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, und der Gouverneur von Virginia, Glenn Youngkin, haben Kampagnenveranstaltungen für Zeldin geleitet.

Zeldins Gouverneurskandidatur konzentrierte sich auf die wachsende Besorgnis über Kriminalität und hohe Lebenshaltungskosten in New York, wobei sich in der Stadt ein Kampf zusammenbraut, wo er hofft, mehr als 30 Prozent der Stimmen zu erhalten, um stärkere Auftritte in den Vororten und im Hinterland zu ergänzen .

Hochul ihrerseits hofft auf eine starke Wahlbeteiligung in der stark demokratischen Stadt. Bidens Zustimmungswert ist in den letzten Umfragen stabil bei den niedrigen 40ern geblieben, obwohl er bei den Demokraten, die die Republikaner im Bundesstaat zwei zu eins zahlenmäßig übertreffen, nach wie vor weitgehend beliebt ist.

In einer Erklärung kritisierte Zeldin einen Kommentar von Clinton bei der Veranstaltung in Brooklyn, als der ehemalige Präsident auf die Reform der Kaution als ein Thema hinwies, das zu einem Wahlkampfinstrument für die Rechte verzerrt wird.

„Lee Zeldin, er lässt es klingen, als würde Kathy Hochul jeden Morgen aufstehen, zur nächsten U-Bahn-Haltestelle gehen und Schläger verteilen [and] Baseballschläger“, sagte Clinton am Samstag.

Zeldin antwortete am Sonntag: „Bill Clinton und Kathy Hochul, die über die jüngsten U-Bahn-Verbrechen lachen und scherzen, sagen Ihnen alles, was Sie darüber wissen müssen, wie wenig sie sich um Ihr Leben und Ihre Sicherheit kümmern. Weißt du, wer nicht lacht? Die neun Menschen, die dieses Jahr in der U-Bahn starben. … Wir alle verdienen etwas Besseres.“

Biden sagte unterdessen, Zeldin sei „alles Gerede“, wenn es um Kriminalität ging, und kritisierte den Kongressabgeordneten dafür, dass er sich dem amerikanischen Rettungsplan widersetzte, dem Biden die Rettung von Polizeiarbeitsplätzen zuschrieb.

„Wenn ein Politiker sich nicht gegen seine Parteiführer auflehnt, um die Bullen auf Trab zu halten, wenn er sich nicht gegen die NRA stellt, um Angriffswaffen von der Straße zu holen, glauben Sie wirklich, dass er Ihren Familien helfen wird, in Sicherheit zu bleiben? ?” er sagte. „Ich sage dir, er wird es nicht, aber Kathy wird es tun.“