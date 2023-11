Biden steunt verlenging van het staakt-het-vuren in Gaza nadat Hamas meer gijzelaars heeft vrijgelaten

Een bron dicht bij Hamas zei dat de groep bereid was de pauze te verlengen.

Hamas heeft zondag een derde groep gijzelaars vrijgelaten, waaronder een vierjarig Amerikaans meisje, in ruil voor Palestijnse gevangenen op dag drie van een wapenstilstand die volgens een bron dichtbij Hamas bereid was te verlengen.

De overdrachten in het kader van een vierdaags bestand dat vrijdag inging, waren de eerste opluchting voor de families van de gevangenen sinds de Hamas-groep Israël op 7 oktober aanviel, wat leidde tot verwoestende Israëlische bombardementen op de Gazastrook.

Israëlische functionarissen zeiden dat zeventien gijzelaars zich na de laatste vrijlating terug op Israëlisch grondgebied bevonden. Eén, in de tachtig, werd opgenomen in het ziekenhuis, omdat haar leven in gevaar was.

De Amerikaanse president Joe Biden maakte bekend dat onder de vrijgelatenen een vierjarig Amerikaans meisje is.

‘Ze heeft een verschrikkelijk trauma meegemaakt’, zei Biden over Abigail, wier ouders tijdens de ongekende aanslagen door Hamas werden vermoord.

De zeventien gijzelaars, waaronder drie Thaise staatsburgers, werden buiten de voorwaarden van de wapenstilstand vrijgelaten.

Hamas zei dat een Russisch-Israëliër, Ron Krivoy, werd vrijgelaten „als reactie op de inspanningen van de Russische president Vladimir Poetin“ en zijn „steun aan de Palestijnse zaak“.

De vrijgelatenen behoorden tot de ongeveer 240 mensen die op 7 oktober werden gevangengenomen toen Hamas-strijders de gemilitariseerde grens van Gaza met Israël doorbraken tijdens de dodelijkste aanval van het land.

Volgens de Israëlische autoriteiten hebben de Hamas-agenten ongeveer 1.200 Israëli’s en buitenlanders gedood.

Als reactie hierop lanceerde Israël een militaire campagne om Hamas te vernietigen, waarbij volgens de Hamas-regering in Gaza bijna 15.000 mensen omkwamen, voornamelijk burgers en waaronder duizenden kinderen.

De vrijlatingen van zondag brengen het totale aantal Israëliërs dat onder de deal is vrijgelaten sinds vrijdag op 39.

In ruil daarvoor werden zondag nog eens 39 Palestijnse gevangenen vrijgelaten, zei de Israëlische gevangenisdienst, na de vrijlating van 78 andere Palestijnse gevangenen uit Israëlische gevangenissen in de afgelopen twee dagen.

Vrijdag liet Hamas tien andere Thais en een Filippino vrij, een verrassende zet die los stond van de hoofdovereenkomst.

De gewapende vleugel van de groep heeft zondagavond een video vrijgegeven waarop gijzelaars te zien zijn die voertuigen binnenkomen en vervolgens uitstappen in het centrum van Gaza-stad, verwoest door het lucht- en grondoffensief van Israël, waar een menigte de Hamas-strijders toejuichte.

Montage druk

Israël heeft te maken gehad met toenemende druk om de door Qatar, de Verenigde Staten en Egypte bemiddelde pauze te verlengen.

Zondag zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Catherine Colonna tegen BFMTV dat “het goed, nuttig en noodzakelijk zou zijn” om de wapenstilstand te verlengen totdat alle gijzelaars, waaronder Franse staatsburgers, zijn vrijgelaten.

Biden sprak een soortgelijke hoop uit “zodat we kunnen blijven zien dat er meer gijzelaars naar buiten komen en meer humanitaire hulp kunnen bieden aan mensen in nood in Gaza”.

Een bron dicht bij Hamas zei dat de groep bereid was de pauze te verlengen.

“Hamas informeerde de bemiddelaars dat de verzetsbewegingen bereid waren de huidige wapenstilstand met twee tot vier dagen te verlengen”, vertelde de bron aan AFP.

“Het verzet gelooft dat het mogelijk is om in die tijd twintig tot veertig Israëlische gevangenen vrij te laten.”

Volgens de wapenstilstand moeten 50 door Hamas vastgehouden gijzelaars in vier dagen tijd worden vrijgelaten in ruil voor 150 Palestijnse gevangenen. Een ingebouwd mechanisme verlengt deze periode als er elke dag minstens tien Israëlische gevangenen worden vrijgelaten.

De Israëlische leiders hebben echter de hoop op een blijvende stopzetting van het offensief getemperd.

“We gaan door tot het einde – tot de overwinning”, zei premier Benjamin Netanyahu zondag in Gaza.

Gekleed in een groene militaire uitrusting en omringd door soldaten, beloofde hij alle gijzelaars te bevrijden en „Hamas te elimineren“, zo blijkt uit beelden die door zijn kantoor online zijn geplaatst.

Hij sprak tijdens het eerste bezoek aan Gaza van een Israëlische premier sinds 2005.

“Niets zal ons tegenhouden, en we zijn ervan overtuigd dat we de macht, de kracht, de wil en de vastberadenheid hebben om alle oorlogsdoelen te bereiken”, zei Netanyahu.

In de stad Khan Yunis in het zuiden van Gaza ontvingen inwoners een sms-bericht van Israëlische strijdkrachten waarin stond dat ze wisten dat daar gijzelaars worden vastgehouden.

“Het leger zal iedereen neutraliseren die gijzelaars heeft ontvoerd”, aldus het bericht.

‚Dat is genoeg‘

Elders in Gaza waagden de bewoners zich na weken van bombardementen terug om de puinhopen te doorzoeken waar ze ooit woonden.

„Ik kwam kijken of er nog iets over was, of ik nog iets kon redden. We vluchtten met niets“, zei Oussama al Bass, terwijl hij de ruïnes van zijn huis in Al-Zahra, ten zuiden van Gaza-stad, inspecteerde.

‘Alles is verloren,’ zei hij. ‚We zijn moe. Dat is genoeg. We kunnen er niet meer tegen.‘

Aan de rand van Gaza-stad gingen gezinnen te voet de weg op naar het zuiden, waarbij ze bagage en familieleden in rolstoelen voortduwden en kinderen in hun armen droegen.

Onder de Israëliërs die zondag werden vrijgelaten, bevond zich Elma Avraham, 84, die werd behandeld in het Soroka Medical Center, waarvan de directeur Shlomi Kodesh zei dat “ze in levensbedreigende toestand verkeert”, maar dat ze wordt behandeld en naar de intensive care zal worden overgebracht.

Ook vrijgelaten waren de zussen Ely, acht jaar oud, en haar zus Dafna, 15, wier vader werd doodgeschoten tijdens de Hamas-aanval.

In de vorige ronde van vrijlatingen waren er glimlachen, kusjes en tranen toen de Israëlische gijzelaar Sharon Avigdori, vrijgelaten met haar dochter Noam, 12, haar zoon en familieleden in het Sheba-ziekenhuis omhelsde, zo bleek uit beelden van het persbureau van de regering.

Zondag brachten witte bussen van het Internationale Comité van het Rode Kruis in Ramallah en Beitunia, op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever, de bevrijde gevangenen af, terwijl de wachtende menigte met Hamas- en Palestijnse vlaggen wapperde.

Noorhan Awad, een vrouwelijke gevangene die zaterdag werd vrijgelaten, zei dat toen ze uit de politieauto stapte, „het een geweldig moment was. Vrijheid is van onschatbare waarde.“

De militaire vleugel van Hamas, de Ezzedine al-Qassam Brigades, zei zondag dat de noordelijke brigadecommandant Ahmed Al-Ghandour en vier andere hoge leiders waren gedood, zonder te specificeren wanneer.

Door de pauze in de gevechten kon meer hulp de Palestijnen bereiken die worstelen om te overleven met tekorten aan water en andere essentiële zaken, maar Adnan Abu Hasna, een woordvoerder van het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA), waarschuwde voor ‘ongekende’ humanitaire behoeften.

“We moeten minimaal twee maanden lang continu 200 vrachtwagens per dag sturen”, zei hij.

De VN schat dat 1,7 miljoen van de 2,4 miljoen inwoners van Gaza door de gevechten ontheemd zijn geraakt.

(Behalve de kop is dit verhaal niet geredigeerd door NDTV-medewerkers en wordt het gepubliceerd via een gesyndiceerde feed.)