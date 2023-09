[ad_1]

Verkehrsminister Pete Buttigieg wies am Sonntag eine Behauptung zurück, Präsident Joe Biden schließe sich der Streiklinie der Autoarbeiter in Michigan nur an, weil der frühere Präsident Donald Trump einen Besuch im Staat angekündigt habe.

„Präsident Biden tut, was er immer getan hat, nämlich an der Seite der amerikanischen Arbeiter zu stehen“, sagte Buttigieg in der CNN-Sendung „State of the Union“. „Er ist stolz darauf, der gewerkschafts- und arbeiterfreundlichste Präsident zu sein, nicht nur im Vergleich zur Trump-Regierung mit ihrer gewerkschaftsfeindlichen Politik, sondern wirklich im Vergleich zu jedem modernen Präsidenten.“

Biden gab am Freitag bekannt, dass er plant, am Dienstag nach Michigan zu reisen, um sich der Streiklinie der landesweit streikenden Autoarbeiter anzuschließen. Der Plan des Präsidenten, Michigan zu besuchen, kam zustande, als einige Demokraten begannen, seine Reaktion auf den Streik in Frage zu stellen.