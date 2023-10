Washington

CNN

—



Präsident Joe Biden sprach am Freitag mit den Familien der in Israel vermissten Amerikaner, nachdem er versprochen hatte, mit Familienangehörigen der von der Hamas als Geiseln gehaltenen Personen zu sprechen.

Während einer Rede am Freitagnachmittag in Philadelphia berichtete Biden über das Gespräch.

„Sie leiden unter Qualen, weil sie nicht wissen, wie es um ihre Söhne, Töchter, Ehemänner, Ehefrauen und Kinder steht“, sagte er. „Weißt du, es ist nervenaufreibend. Ich habe ihnen mein persönliches Engagement zugesichert, „alles Mögliche zu tun, alles Mögliche zu tun“, um die Rückkehr der Amerikaner sicherzustellen.

John Kirby, Koordinator des Nationalen Sicherheitsrates für strategische Kommunikation, sagte Reportern, dass Biden „diesen Familien direkt mitgeteilt hat, dass sie in seinen Gebeten sind, und wir haben ihnen bestätigt, dass die Regierung der Vereinigten Staaten alles in ihrer Macht Stehende tut, um ihre Lieben ausfindig zu machen und nach Hause zu bringen.“

Der Anruf sei vom Sondergesandten des Präsidenten für Geiselnahme Roger Carstens geleitet worden, sagte Kirby.

„Mehrere Familienmitglieder teilten Informationen über ihre Lieben mit – persönliche Geschichten und Erfahrungen, die sie durchgemacht haben, während sie diese, ehrlich gesagt, unvorstellbare Tortur ertragen mussten“, sagte Kirby.

Die Familienmitglieder seien aus Israel und den USA zu Biden zu dem Videoanruf gekommen, sagte eine mit dem Gespräch vertraute Quelle gegenüber CNN. Es handelte sich um eine große Versammlung, da in einigen Fällen mehrere Familienmitglieder von verschiedenen Orten aus zusammenkamen.

Die Person beschrieb den Anruf als emotional und sagte, es habe keine kontroversen oder hitzigen Momente gegeben. Biden scheine zu wollen, dass der Aufruf keinen formellen Charakter habe, fügten sie hinzu.

Saray Cohen, deren Schwester und Nichte von der Hamas entführt wurden, sagte Wolf Blitzer von CNN, dass ihr Bruder an dem Anruf teilgenommen habe und dass es rührend sei, dass Biden Zeit gefunden habe, mit jedem von ihnen zu sprechen.

„Er versicherte uns, dass die Vereinigten Staaten alles in ihrer Macht stehende tun werden, um sie nach Hause zu bringen und ein Lebenszeichen von ihnen zu erhalten. „Wir sind zuversichtlich, dass wir in guten Händen sind“, sagte sie in „The Situation Room“.

Cohen stellte fest, dass viele andere Familienmitglieder vermisst werden. „Wie Sie sich vorstellen können, sind wir am Boden zerstört. Wir haben es ziemlich schwer. Wir machen uns große Sorgen um sie“, sagte sie.

In Ausschnitten eines Interviews mit „60 Minutes“ von CBS, das am Freitag ausgestrahlt wurde, versprach Biden, mit den Familien zu sprechen.

„Ich denke, sie müssen wissen, dass dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika das, was passiert, sehr am Herzen liegt. Tief. Wir müssen der Welt mitteilen, dass dies von entscheidender Bedeutung ist. Das ist nicht einmal menschliches Verhalten. „Das ist pure Barbarei“, sagte der Präsident zu Scott Pelley von CBS in einem Ausschnitt aus einem „60 Minutes“-Interview, der am Freitagmorgen veröffentlicht wurde.

Er fügte hinzu: „Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um sie nach Hause zu bringen, wenn wir sie finden können.“

Auf die Frage nach seiner Botschaft an diejenigen, die Amerikaner in Gaza als Geiseln halten, sagte Biden: „Alles in unserer Macht Stehende.“ Und – ich werde nicht ins Detail gehen, aber wir arbeiten mit Hochdruck daran.“

Biden sagte, es liege ihm sehr am Herzen, persönlich mit den Familien zu sprechen, „weil ich denke, dass sie wissen müssen, dass dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika das, was passiert, sehr am Herzen liegt.“

„Wir müssen mit dem Rest der Welt kommunizieren, das ist entscheidend. Das ist nicht einmal menschliches Verhalten. Das ist pure Barbarei“, fuhr er fort.

Vierzehn Amerikaner bleiben weiterhin vermisst, und das Weiße Haus geht davon aus, dass „weniger als eine Handvoll“ nach den Anschlägen dieses Wochenendes von der Hamas als Geiseln gehalten werden, sagte Kirby.

Die USA stünden in „direkter Kommunikation“ mit ihren israelischen Kollegen und den Familien, sagte Kirby am Freitagmorgen gegenüber Poppy Harlow von CNN.

„Die Familien waren eine gute Informationsquelle, weil einige von ihnen die Entführung ihrer geliebten Person gesehen haben oder Bilder von der Entführung ihrer geliebten Person gesehen haben. Sie waren also auch eine bedeutende und wichtige Informationsquelle“, sagte Kirby am Freitag.

Aber er fügte hinzu: „Wir haben einfach nicht genügend Informationen, um in die eine oder andere Richtung konkrete politische Optionen zu entwickeln.“

Die USA bieten Israel Fachwissen zur Geiselbergung an, wobei FBI- und Pentagon-Mitarbeiter vor Ort Unterstützung leisten.

Auch diplomatische Bemühungen zur Bergung der Geiseln sind im Gange. Außenminister Antony Blinken reist derzeit nach Katar, das laut CNN zu den Ländern gehört, die mit der Hamas über Geiseln verhandeln.

Kirby bemerkte am Donnerstag gegenüber CNN, dass es „eine gängige Taktik im Hamas-Plan ist, Geiseln aufzuteilen und sie in Runden, manchmal in kleinen Gruppen, zu verlegen“, obwohl die USA nicht bestätigt haben, ob dies der Fall ist.

Biden bezeichnete die Hamas als „das pure Böse“, sagte jedoch, dass die Mehrheit der Palästinenser unter dem Terror der militanten Gruppe leide. In einigen seiner direktesten öffentlichen Kommentare zum Leid im Gazastreifen sagte der Präsident, er arbeite „dringend daran, die humanitäre Krise“ in der palästinensischen Küstenenklave anzugehen.

„Wir dürfen die Tatsache nicht aus den Augen verlieren, dass die überwältigende Mehrheit der Palästinenser nichts mit der Hamas zu tun hatte“, sagte Biden und fügte hinzu: „Sie leiden auch darunter.“

Nach Angaben von in die Angelegenheit verwickelten US-Strafverfolgungsbeamten haben FBI-Geiselnehmer und -Agenten, von denen einige in Israel und andere in Außenstellen in den USA arbeiten, die Bemühungen unterstützt.

Dazu gehören Mitglieder der Critical Incident Response Group des FBI, die über umfassende Erfahrung bei der Lösung von Geiselnahmevorfällen verfügt, unter anderem in Kriegsgebieten von Afghanistan bis zum Irak und im gesamten Nahen Osten. Verhandlungsführer und Agenten sprechen mit Familienangehörigen, um Beweise für Lebensinformationen zu erhalten, die für die Ermittlungen verwendet werden können, und um mögliche Fragen zu stellen, falls Geiselnehmer Kontakt aufnehmen.

Anfang dieser Woche versprach Biden das volle Engagement seiner Regierung für die Geiselbefreiung und sagte: „Wir arbeiten an allen Aspekten der Geiselkrise in Israel“. wäre nicht in der Lage, sie nach Hause zu bringen.“

„Leute, es gibt eine Menge, die wir tun – eine Menge, die wir tun. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, diese Leute nach Hause zu bringen“, sagte Biden. „Aber die Vorstellung, dass ich hier vor Ihnen stehe und Ihnen erzähle, was ich tue, ist bizarr. Deshalb hoffe ich, dass Sie verstehen, wie bizarr es meiner Meinung nach wäre, zu versuchen, diese Frage zu beantworten.“

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Details aktualisiert.