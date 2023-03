De Amerikaanse luchtmacht onthulde een nieuw kleurenschema voor de Air Force One, waarbij de kleuren werden geschrapt die waren gekozen door de voormalige Amerikaanse president Donald Trump.

De regering-Biden zal de kleurstelling van de Air Force One wijzigen, maar de update zal sterk lijken op het huidige wit met twee tinten blauw dat dateert uit de regering van president John F. Kennedy, zei de luchtmacht vrijdag.

De Amerikaanse president Joe Biden als hij aan boord gaat van de Air Force One Afbeelding: Evan Vucci/AP Foto/foto alliantie

Te veel ’toegevoegde warmte’

Voormalig president Trump stelde een meer prominent rood, wit en blauw ontwerp voor, met een dieprode streep in het midden van het vliegtuig en een donkerblauwe onderbuik. De kleur die hij voorstelde was bijna identiek aan de buitenkant van zijn persoonlijke vliegtuig.

Een verklaring van de luchtmacht op vrijdag zei dat het door Trump voorgestelde kleurenschema zou leiden tot mogelijke vertragingen en tests om “de toegevoegde hitte” van het kleurenpalet aan te pakken.

In plaats daarvan koos de regering-Biden voor een kleurstelling waarin het huidige “robin’s egg”-blauw iets “dieper” zal zijn en de motoren donkerder blauw, aldus de luchtmacht. De buik van de jet zal niet van gepolijst metaal zijn, omdat de legering dat toelaat, zeiden ze.

Het huidige ‘robin’s egg’-blauw wordt aangepast naar een donkerdere toon Afbeelding: Beatrice Jansen/foto alliantie/photothek

Het nieuwe vliegtuig zal de huidige vloot vervangen, bekend als VC-25A, die volgens de luchtmacht wordt uitgedaagd door capaciteitstekorten, stijgende onderhoudskosten en “verouderde onderdelen”. Herzieningen van het opvolgervliegtuig omvatten elektrische stroomupgrades, een medische faciliteit en een zelfverdedigingssysteem, zei de luchtmacht.

Wanneer worden de nieuwe vliegtuigen geleverd?

In 2022 zei de luchtmacht dat Boeing volgens plan de volgende generatie Air Force One 747’s zou leveren in 2026 en 2027.

Vrijdag zei het leger dat ze nu naar verwachting in 2027 en 2028 zullen worden afgeleverd, waardoor degene die de verkiezingen van 2024 wint de eerste president is die in de nieuwe vliegtuigen opstijgt.

Het programma loopt nu zeker drie jaar achter op schema.

Het bedrijf was oorspronkelijk gecontracteerd om twee 747-8-vliegtuigen te bouwen voor gebruik als Air Force One, die in december 2024 zouden worden geleverd.

Boeing verandert een paar 747’s enorm voor het project.

los/ar (AFP, AP, Reuters)